Прогнозы на матчи среды в Премьер-Лиге

В среду, 24 апреля, будут сыграны два перенесенных матча 31-го тура, имеющие большой вес в чемпионской гонке и определении участников Лиги Чемпионов от Англии на следующий сезон. Оступившийся дома с "Пэлас" "Арсенал" поедет в гости к грозе топ-клубов "Вулверхэмптону", а в Манчестере пройдет городское дерби, за которым будут внимательно следить и в Ливерпуле.





ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ

Среда, 24 апреля, 21:45



"Арсенал" неожиданно оступился на своем поле с "Кристал Пэлас", потерпев первое домашнее поражение в чемпионате с августа в самое неподходящее для этого время. Впереди у "канониров" два сложнейших выезда в Вулверхэмптон и Лестер, откуда нужно вернуться с как минимум четырьмя очками. "Волки" и "лисы" в этом сезоне стали наиболее неприятными соперниками для представителей топ-6 — "Вулверхэмптон" и вовсе отобрал очки у всех команд из "большой шестерки". Хоть в последнее время "волки" выглядели ручными собачками в матчах с "Саутгемптоном" и "Брайтоном", но против грандов они всегда превращаются в свирепых хищников, и "Арсеналу", потерявшему с травмами Джаку и Рэмси, будет очень сложно, так как сила "волков" — прежде всего в центральной оси в середине поля.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" выиграл последние четыре матча на поле "Вулверхэмптона" во всех соревнованиях, причем в трех крайних поединках — и первый тайм, и весь матч;

- в пяти из шести последних встреч между этими командами был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- в трех последних выездных матчах "Арсенала" в Премьер-Лиге забивалось меньше 2.5 голов;

- "волки" не проигрывают уже в шести домашних поединках Премьер-Лиги кряду.



Прогноз Who Scored: 2:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.5 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"В субботу "Брайтон" сдержал "волков", и похоже на то, что им трудно побеждать команды, которые просто играть на сдерживание. Это то, над чем Нуну Эшпириту Санту должен поработать в следующем сезоне, но я не думаю, что это станет проблемой для "волков" в среду, потому что "Арсенал" будет атаковать. "Арсенал" вполне может выиграть Лигу Европы, но проблемы в обороне остаются актуальными для них на протяжении всего сезона — мы могли это видеть в матче с "Кристал Пэлас".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Пол Мерсон



"Кристал Пэлас" был в гостях у "Арсенала" и в итоге забил трижды. Я смотрел матч "Пэлас" против "Сити" в предыдущем туре, и там они даже не могли добраться до ворот противника. Они были ограничены в своих возможностях. Но с "Арсеналом" они смогли проявить себя. Это показывает разницу между такими командами, как "Сити" с "Ливерпулем" и "Арсенал". Когда "Арсенал" защищается так, как с "Пэлас", он не сможет выиграть, даже если впереди будет Марадона. "Волки" — хорошая команда, особенно против тех, кто любит атаковать. Посмотрите, где они теряли очки: с "Хаддерсфилдом", "Брайтоном", "Кардиффом", "Бернли", "Ньюкаслом". Но с первой шестеркой они играют хорошо, так как тут сами могут играть вторым номером, что им нравится гораздо больше".



Прогноз Пола Мерсона: 2:2



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Среда, 24 апреля, 22:00



Манкунианское дерби пройдет не в самое удачное время для "Манчестер Юнайтед". Если несколько недель назад, когда должен был проходить этот матч по первоначальному расписанию, команда Сульшера еще представляла серьезную угрозу для "Манчестер Сити", то сейчас МЮ поплыл и выглядит явным и очевидным аутсайдером дерби. Поражение от "Эвертона" не стало бы шоком, если не счет 4:0 и абсолютная беспомощность "красных дьяволов", которые даже не сделали попытку что-либо изменить при тотальном преимуществе соперника. "Сити" вполне может сыграть с "Юнайтед" точно так же, как недавно сыграла "Барселона" — забить быстрый гол, а затем просто лишить "Юнайтед" мяча, методично добивая соперника. Потому — не стоит ждать от этой игры зрелища, да и потери очков "Сити" — тоже.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" выиграл все 10 последних матчей в Премьер-Лиге;

- кроме того, "горожане" не пропускали в семи из девяти последних поединков в Премьер-Лиге;

- в девяти из 10 последних домашних матчей "Юнайтед" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Юнайтед" не проигрывает дома уже 14 матчей кряду в чемпионате;

- В четырех последних матчах "Сити" вел в счете и к перерыву, и к финальному свистку;

- "Юнайтед" забивал как минимум дважды в девяти из 10 последних домашних матчей;

- "Сити" забивал как минимум дважды в трех последних манкунианских дерби.



Прогноз Who Scored: 0:3



Рекомендация для ставки от Who Scored: "Манчестер Сити" с форой (-2) — 3.2 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"В воскресенье "Юнайтед" был ужасен против "Эвертона" и не собирался драться. Посмотрев на некоторых игроков команды, может показаться, что они уже завершили сезон. Я уверен, что против "Сити" они сыграют лучше, потому что домашние фанаты будут злиться, если увидят нечто подобное тому, что наблюдали на "Гудисон", но, как кажется, этого будет мало против чемпиона, которому нужны три очка, чтобы удержать свой титул. Молодой босс Сульшер знал, что ему предстоит много работы, но сейчас он осознает, что впереди у него огромный труд, чтобы растормошить клуб. Решения о том, кто уйдет летом, а кто останется, будут важными для "Юнайтед" в долгосрочном плане. В конечном счете именно они определят, где будет МЮ в ближайшие несколько лет. Этот матч будет очень похож на игру Лиги Чемпионов с точки зрения качества противостояния для "Юнайтед", а мы видели их в домашних матчах против ПСЖ и "Барселоны" — когда они не могут получить мяч, то не могут ничего сделать. Именно это я прогнозирую и в среду: когда "Сити" доминирует и создает больше шансов, у "Юнайтед" ничего не получается".



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



Пол Мерсон



"Я думаю, лига будет выиграна здесь, и ожидаю, что "Сити" это сделает легко. "Манчестер Юнайтед" просто недостаточно хорош сейчас. После того, что произошло с "Эвертоном", им должно быть стыдно. Им нужно много поработать, но этого будет недостаточно в преддверии игры с "Сити". Сейчас они должны играть за честь клуба после произошедшего в матче с "Эвертоном", так как они запятнали свою репутацию. У "Сити" могут возникнуть некоторые проблемы, если "Юнайтед" припаркует автобус — с "дьяволами" важно забить второй мяч, когда ведешь 1:0. Но если "Сити" выиграет эту игру, я не вижу, кто их остановит. У них есть комфортный график с одним матчем в неделю, и, не проявляя неуважение к командам, с которыми они сыграют — если они не выиграют оставшиеся три матча, они не будут заслуживать чемпионского титула".



Прогноз Пола Мерсона: 0:4



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru