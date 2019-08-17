"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", несмотря на ляп Адриана

Грубый ляп Адриана в концовке матча усложнил жизнь "Ливерпулю", но не помешал одержать победу в гостях у "Саутгемптона" — 1:2.

На поражение 3:0 от "Бернли" наставник "святых" Ральф Хазенхюттль отреагировал, выпустив с первых минут Майю Йошиду и Пьер-Эмиля Хейбьерга, которые заменили Джека Стивенса и Данни Ингса.



Голкипер Адриан успел залечить свою лодыжку и вышел на ворота "красных". По сравнению с матчем за Суперкубок Европы в стартовый состав влились Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Роберто Фирмино.



Матч начался с атак "Ливерпуля", однако взять соперника с наскока подопечным Юргена Клоппа не удалось. Очень скоро этот натиск ослаб, и "Саутгемптон" тоже принялся атаковать большими силами.



Совершив несколько подходов к воротам Адриана, на 21-й минуте хозяева вполне могли открыть счет. Йошида бил головой в упор после розыгрыша углового, однако испанский голкипер "красных" по-настоящему выручил свою команду.



"Святые" и дальше смотрелись ничуть не хуже именитого соперника, но в самой концовке первого тайма внезапно пропустили. Это Садио Мане отличным ударом с линии штрафной огорчил свой бывший клуб — 0:1.



Во втором тайме "Ливерпуль" чувствовал себя комфортнее и гораздо меньше позволял сопернику. На 56-й и 65-й минутах Мане дважды великолепно выводил партнеров на убойные позиции, но Салах не смог пробить голкипера с острого угла, а Фирмино просто не попал в створ из центр штрафной.



Однако на 71-й минуте Фирмино исправился, сместившись вдоль линии штрафной, а затем точно пробив низом — 0:2.



После второго гола "красные" успокоились, вдобавок сказывался тяжелый матч посреди недели. Это позволило "Саутгемптону" приободриться и на 82-й минуте сократить отставание в счете. Выбивая мяч от своих ворот, Адриан попал в ногу Данни Ингса, и случился курьезный гол — 1:2.



На 86-й минуте Ингс имел прекрасную возможность сравнять счет, но махнул ногой мимо мяча в убойной позиции после прострела Яна Валери.



"Святые" из последних сил помчались вперед, однако гости выстояли под этим натиском и сохранили победу.



Ничего не предвещало беды для "Ливерпуля" в концовке матча, однако сочетание ляпа Адриана и усталости сделало заключительные минуты горячими. Тем не менее, результат достигнут, и для Клоппа сейчас это самое важное.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче