"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", несмотря на ляп Адриана
Грубый ляп Адриана в концовке матча усложнил жизнь "Ливерпулю", но не помешал одержать победу в гостях у "Саутгемптона" — 1:2.
На поражение 3:0 от "Бернли" наставник "святых" Ральф Хазенхюттль отреагировал, выпустив с первых минут Майю Йошиду и Пьер-Эмиля Хейбьерга, которые заменили Джека Стивенса и Данни Ингса.
Голкипер Адриан успел залечить свою лодыжку и вышел на ворота "красных". По сравнению с матчем за Суперкубок Европы в стартовый состав влились Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Роберто Фирмино.
Матч начался с атак "Ливерпуля", однако взять соперника с наскока подопечным Юргена Клоппа не удалось. Очень скоро этот натиск ослаб, и "Саутгемптон" тоже принялся атаковать большими силами.
Совершив несколько подходов к воротам Адриана, на 21-й минуте хозяева вполне могли открыть счет. Йошида бил головой в упор после розыгрыша углового, однако испанский голкипер "красных" по-настоящему выручил свою команду.
"Святые" и дальше смотрелись ничуть не хуже именитого соперника, но в самой концовке первого тайма внезапно пропустили. Это Садио Мане отличным ударом с линии штрафной огорчил свой бывший клуб — 0:1.
Во втором тайме "Ливерпуль" чувствовал себя комфортнее и гораздо меньше позволял сопернику. На 56-й и 65-й минутах Мане дважды великолепно выводил партнеров на убойные позиции, но Салах не смог пробить голкипера с острого угла, а Фирмино просто не попал в створ из центр штрафной.
Однако на 71-й минуте Фирмино исправился, сместившись вдоль линии штрафной, а затем точно пробив низом — 0:2.
После второго гола "красные" успокоились, вдобавок сказывался тяжелый матч посреди недели. Это позволило "Саутгемптону" приободриться и на 82-й минуте сократить отставание в счете. Выбивая мяч от своих ворот, Адриан попал в ногу Данни Ингса, и случился курьезный гол — 1:2.
На 86-й минуте Ингс имел прекрасную возможность сравнять счет, но махнул ногой мимо мяча в убойной позиции после прострела Яна Валери.
"Святые" из последних сил помчались вперед, однако гости выстояли под этим натиском и сохранили победу.
Ничего не предвещало беды для "Ливерпуля" в концовке матча, однако сочетание ляпа Адриана и усталости сделало заключительные минуты горячими. Тем не менее, результат достигнут, и для Клоппа сейчас это самое важное.
"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
17.08.2019 18:55
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Последние комментарии:
Мане игрок матча.
Вратарь отбил его убойный удар головой после штрафного, а Фирмино, Салах и Робертсон по разу запороли голевые моменты.
Адриан начудил, слишком замешкался, пас посередине проходил бы сразу, но он сделал паузу и пас прочитали. в принципе, от вратаря подписанного свободным агентом что-то подобное можно было ожидать, получили кота в мешке.
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Как стало известно ESPN, мадридский "Атлетико" уже согласовал продажу нападающего Серхио Агуэро в лондонский "Челси". Сумма сделки составит 40 миллионов фунтов.
О данной сделке источнику стало известно от "одного из тренеров топ-клубов Премьер-Лиги". Нападающий сборной Аргентины играл против "Ливерпуля" в полуфинале Лиги Европы, заранее зная, что следующий сезон начнет в Лондоне.
"Агуэро перейдет в "Челси" - сделка уже заключена, и ее стоимость составляет 40 миллионов фунтов", - сообщил источник в интервью ESPN.
Напомним, что 21-летний аргентинец был близок к переходу на "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно, но тогда рулевой "синих" Карло Анчелотти исключил возможность приобретений, заявив, что у него и без того вполне боеспособная команда.
Еще недавно Агуэро говорил, насколько высоко он ценит игроков вроде Фрэнка Лэмпарда и Дидье Дрогба. По всей вероятности уже совсем скоро они будут одноклубниками Серхио.
Источник: http://fapl.ru/posts/8561/
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Санная игра. Чисто на индивидуальной крутости Мане матчи вывозятся пока.
Милли посадить в запас на пару матчей.
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аххахахах. юлияна показали))
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Охохоххохо Кросс что ты творишь))
(ответить)
нихуя там кроос положил
(ответить)
У лузерки проблемы, много проблем я бы сказал, проще говоря лузерка скатывается в говно, так что спустя пару матчей уже видно что трофеев клоп больше не выиграет, по крайней мере в этом сезоне
(ответить)
20 Челси 1 0
(ответить)
немощи
если б не полуосновной состав Арсенала в следующем матче, пизда ливеру могла быть
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Алиссон хоть и финтил но тащил и делал результат где средний вратарь бы пропускал.(привет Милику - где 1 удар и не было бы ЛЧ и суперкубка)
Адриан же вратарь уровня 10 места АПЛ, где задача играть чтоб играть по сути.
А если он не обладая скиллом еще и чудит то это жесть.
(ответить)
Модрич такой даун аххаха
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пенсота, кто там из бывших коучей щельси проебал 2 стартовых матча и находился на 20-м месте в апл?
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Бедный Астер и прочая пенсобратия((( Мало того, что чертям проепали в сухую, ЛФК отжал СК, так ещё и в таблице АПЛ на последнем месте.. Айяяюшки...
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позорный гол ливерпук пропустил, лучше бы проиграли по тихому
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ало
щас там петушня будет сражаться за Ливерпуль
вперёд Короли Лондона
(ответить)
хорошая игра, классные голы
радует что Окс набирает форму, потенциально топовый игрок
Адриан был безупречен, конечно, если не ляп в конце, так ничего страшного может сыграть только на пользу (Алисса тоже ляпал поначалу)
абсолютное доминирование в первой половине второго тайма потом спад
благо будет полноценный отдых неделя
YNWA, едем дальше!!!
ехехехехехехе
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Артурик сломался, несите другого.
(ответить)
Деспетчер......
Чей диспетчер не напомните?
(ответить)
Комментарии излишни. Ливерпуль сыграл на 2-день после 120 минут в Суперкубке и долгого перелета. Максимально эффективно использовали имеющиеся силы игроков и добыли победу. Теперь надо отдохнуть и готовиться к жеребьевке ЛЧ
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пока все нормальные команды занимают трон, колбаса стремится к тому, чтобы сесть на страпон
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