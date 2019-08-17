"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", несмотря на ляп Адриана

Садио Мане Грубый ляп Адриана в концовке матча усложнил жизнь "Ливерпулю", но не помешал одержать победу в гостях у "Саутгемптона" — 1:2.

На поражение 3:0 от "Бернли" наставник "святых" Ральф Хазенхюттль отреагировал, выпустив с первых минут Майю Йошиду и Пьер-Эмиля Хейбьерга, которые заменили Джека Стивенса и Данни Ингса.

Голкипер Адриан успел залечить свою лодыжку и вышел на ворота "красных". По сравнению с матчем за Суперкубок Европы в стартовый состав влились Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Роберто Фирмино.

Матч начался с атак "Ливерпуля", однако взять соперника с наскока подопечным Юргена Клоппа не удалось. Очень скоро этот натиск ослаб, и "Саутгемптон" тоже принялся атаковать большими силами.

Совершив несколько подходов к воротам Адриана, на 21-й минуте хозяева вполне могли открыть счет. Йошида бил головой в упор после розыгрыша углового, однако испанский голкипер "красных" по-настоящему выручил свою команду.

"Святые" и дальше смотрелись ничуть не хуже именитого соперника, но в самой концовке первого тайма внезапно пропустили. Это Садио Мане отличным ударом с линии штрафной огорчил свой бывший клуб — 0:1.

Во втором тайме "Ливерпуль" чувствовал себя комфортнее и гораздо меньше позволял сопернику. На 56-й и 65-й минутах Мане дважды великолепно выводил партнеров на убойные позиции, но Салах не смог пробить голкипера с острого угла, а Фирмино просто не попал в створ из центр штрафной.

Однако на 71-й минуте Фирмино исправился, сместившись вдоль линии штрафной, а затем точно пробив низом — 0:2.

После второго гола "красные" успокоились, вдобавок сказывался тяжелый матч посреди недели. Это позволило "Саутгемптону" приободриться и на 82-й минуте сократить отставание в счете. Выбивая мяч от своих ворот, Адриан попал в ногу Данни Ингса, и случился курьезный гол — 1:2.

На 86-й минуте Ингс имел прекрасную возможность сравнять счет, но махнул ногой мимо мяча в убойной позиции после прострела Яна Валери.

"Святые" из последних сил помчались вперед, однако гости выстояли под этим натиском и сохранили победу.

Ничего не предвещало беды для "Ливерпуля" в концовке матча, однако сочетание ляпа Адриана и усталости сделало заключительные минуты горячими. Тем не менее, результат достигнут, и для Клоппа сейчас это самое важное.

"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 18:55

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 17.08.2019 19:25 # liverpool888
    Мане игрок матча.
    Вратарь отбил его убойный удар головой после штрафного, а Фирмино, Салах и Робертсон по разу запороли голевые моменты.
    Адриан начудил, слишком замешкался, пас посередине проходил бы сразу, но он сделал паузу и пас прочитали. в принципе, от вратаря подписанного свободным агентом что-то подобное можно было ожидать, получили кота в мешке.

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  2. bluswin 17.08.2019 19:25 # bluswin
    Как стало известно ESPN, мадридский "Атлетико" уже согласовал продажу нападающего Серхио Агуэро в лондонский "Челси". Сумма сделки составит 40 миллионов фунтов.
    О данной сделке источнику стало известно от "одного из тренеров топ-клубов Премьер-Лиги". Нападающий сборной Аргентины играл против "Ливерпуля" в полуфинале Лиги Европы, заранее зная, что следующий сезон начнет в Лондоне.

    "Агуэро перейдет в "Челси" - сделка уже заключена, и ее стоимость составляет 40 миллионов фунтов", - сообщил источник в интервью ESPN.

    Напомним, что 21-летний аргентинец был близок к переходу на "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно, но тогда рулевой "синих" Карло Анчелотти исключил возможность приобретений, заявив, что у него и без того вполне боеспособная команда.

    Еще недавно Агуэро говорил, насколько высоко он ценит игроков вроде Фрэнка Лэмпарда и Дидье Дрогба. По всей вероятности уже совсем скоро они будут одноклубниками Серхио.

    Источник: http://fapl.ru/posts/8561/

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  3. gerrard08 17.08.2019 19:24 # gerrard08
    Санная игра. Чисто на индивидуальной крутости Мане матчи вывозятся пока.
    Милли посадить в запас на пару матчей.

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  4. electric 17.08.2019 19:24 # electric
    аххахахах. юлияна показали))

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  5. naby-keita 17.08.2019 19:22 # naby-keita
    Охохоххохо Кросс что ты творишь))

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  6. hammersmith 17.08.2019 19:21 # hammersmith
    нихуя там кроос положил

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  7. bezviz 17.08.2019 19:21 # bezviz
    У лузерки проблемы, много проблем я бы сказал, проще говоря лузерка скатывается в говно, так что спустя пару матчей уже видно что трофеев клоп больше не выиграет, по крайней мере в этом сезоне

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  8. chr1s8rown 17.08.2019 19:19 # chr1s8rown
    20 Челси 1 0

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  9. reams 17.08.2019 19:19 # reams
    немощи
    если б не полуосновной состав Арсенала в следующем матче, пизда ливеру могла быть

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  10. skychnie-oboi 17.08.2019 19:18 # skychnie-oboi
    Алиссон хоть и финтил но тащил и делал результат где средний вратарь бы пропускал.(привет Милику - где 1 удар и не было бы ЛЧ и суперкубка)
    Адриан же вратарь уровня 10 места АПЛ, где задача играть чтоб играть по сути.

    А если он не обладая скиллом еще и чудит то это жесть.

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  11. naby-keita 17.08.2019 19:18 # naby-keita
    Модрич такой даун аххаха

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  12. kos9k 17.08.2019 19:17 # kos9k
    пенсота, кто там из бывших коучей щельси проебал 2 стартовых матча и находился на 20-м месте в апл?

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  13. bushwacka 17.08.2019 19:17 # bushwacka
    Бедный Астер и прочая пенсобратия((( Мало того, что чертям проепали в сухую, ЛФК отжал СК, так ещё и в таблице АПЛ на последнем месте.. Айяяюшки...

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  14. coon4 17.08.2019 19:16 # coon4
    позорный гол ливерпук пропустил, лучше бы проиграли по тихому

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  15. bluswin 17.08.2019 19:14 # bluswin
    ало
    щас там петушня будет сражаться за Ливерпуль
    вперёд Короли Лондона

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  16. only--liverpool 17.08.2019 19:14 # only--liverpool
    хорошая игра, классные голы
    радует что Окс набирает форму, потенциально топовый игрок
    Адриан был безупречен, конечно, если не ляп в конце, так ничего страшного может сыграть только на пользу (Алисса тоже ляпал поначалу)
    абсолютное доминирование в первой половине второго тайма потом спад
    благо будет полноценный отдых неделя
    YNWA, едем дальше!!!
    ехехехехехехе

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  17. zloy-vasya 17.08.2019 19:11 # zloy-vasya
    Артурик сломался, несите другого.

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  18. liverpoolfan94 17.08.2019 19:11 # liverpoolfan94
    Деспетчер......
    Чей диспетчер не напомните?

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  19. naby-keita 17.08.2019 19:11 # naby-keita
    Комментарии излишни. Ливерпуль сыграл на 2-день после 120 минут в Суперкубке и долгого перелета. Максимально эффективно использовали имеющиеся силы игроков и добыли победу. Теперь надо отдохнуть и готовиться к жеребьевке ЛЧ

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  20. thegodfather 17.08.2019 19:10 # thegodfather
    пока все нормальные команды занимают трон, колбаса стремится к тому, чтобы сесть на страпон

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