Ван Перси рассказал, почему ушел из "Арсенала" в "Юнайтед"

Экс-нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси рассказал, что его переход в "Манчестер Юнайтед" семь лет назад во многом был вынужденной мерой.

В августе 2012 Ван Перси шокировал поклонников "канониров", перебравшись в стан конкурентов из "Юнайтед" по сделке стоимость 24 миллиона фунтов.



Тогда Робин дополнительно причинил боль фанатам "Арсенала", когда заявил, что поддерживал "Юнайтед" с детства и "послушался маленького мальчика внутри себя".



При этом экс-игрок сборной Голландии никогда не комментировал детали своего уходе из "Арсенала" — до настоящего момента.



"Думаю, это можно сравнить с браком. Мы и "Арсенал" были в браке на протяжении восьми лет, и после восьми лет моя жена слегка устала от меня. Я чувствовал это".



"Я много раз разговаривал с Арсеном Венгером и Иваном Газидисом насчет нового контракта, но они не сделали мне предложение, поэтому я был вынужден задуматься об уходе".



"Я знал, как отреагируют фанаты, но я должен был принять решение, потому что "Арсенал" не предложил мне новый контракт. Я не жалею о своем решении и не держу обиды на "Арсенал".



"Я с пониманием отношусь к тому, что фанаты высказывают свое мнение, исходя из имеющейся у них информации, но в каждом браке бывают вещи, которые остаются за кулисами".



"Я предпочел не говорить об этом, когда уходил семь лет назад, однако важно, чтобы они знали правду. "Арсенал" — это красивый клуб с красивыми фанатами, и Арсен дал мне возможность играть в лучшей лиге мира".



"У меня имелись три варианта — один из-за рубежа, который быстро отпал, а также с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



"Сэр Алекс произвел на меня наибольшее впечатление. Это был новый вызов, который мне и требовался. Ты смотришь на команду, тренерский штаб, партнеров по команде и место, где твоя семья будет жить. То был правильный выбор для меня", — сообщил Ван Перси в эфире BT Sport.