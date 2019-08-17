Ван Перси рассказал, почему ушел из "Арсенала" в "Юнайтед"

Робин Ван Перси Экс-нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси рассказал, что его переход в "Манчестер Юнайтед" семь лет назад во многом был вынужденной мерой.

В августе 2012 Ван Перси шокировал поклонников "канониров", перебравшись в стан конкурентов из "Юнайтед" по сделке стоимость 24 миллиона фунтов.

Тогда Робин дополнительно причинил боль фанатам "Арсенала", когда заявил, что поддерживал "Юнайтед" с детства и "послушался маленького мальчика внутри себя".

При этом экс-игрок сборной Голландии никогда не комментировал детали своего уходе из "Арсенала" — до настоящего момента.

"Думаю, это можно сравнить с браком. Мы и "Арсенал" были в браке на протяжении восьми лет, и после восьми лет моя жена слегка устала от меня. Я чувствовал это".

"Я много раз разговаривал с Арсеном Венгером и Иваном Газидисом насчет нового контракта, но они не сделали мне предложение, поэтому я был вынужден задуматься об уходе".

"Я знал, как отреагируют фанаты, но я должен был принять решение, потому что "Арсенал" не предложил мне новый контракт. Я не жалею о своем решении и не держу обиды на "Арсенал".

"Я с пониманием отношусь к тому, что фанаты высказывают свое мнение, исходя из имеющейся у них информации, но в каждом браке бывают вещи, которые остаются за кулисами".

"Я предпочел не говорить об этом, когда уходил семь лет назад, однако важно, чтобы они знали правду. "Арсенал" — это красивый клуб с красивыми фанатами, и Арсен дал мне возможность играть в лучшей лиге мира".

"У меня имелись три варианта — один из-за рубежа, который быстро отпал, а также с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

"Сэр Алекс произвел на меня наибольшее впечатление. Это был новый вызов, который мне и требовался. Ты смотришь на команду, тренерский штаб, партнеров по команде и место, где твоя семья будет жить. То был правильный выбор для меня", — сообщил Ван Перси в эфире BT Sport.


Метки Арсенал, Ван Перси, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1477

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  1. shymkentski 17.08.2019 17:38 # shymkentski
    Ну за то в МЮ Получал 270 кк, а в Арсенале предложили 200,

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  2. lfc-in-my-heart 17.08.2019 17:35 # lfc-in-my-heart
    "Я ушел - потому что я шлюха" (с) РВШ. Правдивая версия интервью в закрепе!!

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  3. bes-ter 17.08.2019 17:29 # bes-ter
    Следует признать что его голы в тот год принесли 30 чистых очков МЮ

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  4. brown-ale 17.08.2019 17:24 # brown-ale
    Проблема не в том, что он ушел. А в том, что ушел в Ман Юнайтед.

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  5. mancunia-planet 17.08.2019 17:14 # mancunia-planet
    20 номер. И принес клубу 20 титул, невероятный топарик.

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  6. batistuta 17.08.2019 17:13 # batistuta
    Ещё больше разозлил, лучше бы молчал бы

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  7. unclearness 17.08.2019 17:07 # unclearness
    Правда в том что ты шлюха робин

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