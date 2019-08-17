Лэмпард хочет дать Канте свободу действий

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хочет дать полузащитнику Нголо Канте свободу действий.

На протяжении прошлого сезона не утихали дискуссии, правильно ли поступает Маурицио Сарри, предшественник Лэмпарда, отказываясь использовать Канте в опорной зоне.

Ожидалось, что с назначением Лэмпарда 28-летний француз вернется на свою основную позицию полузащитника-разрушителя, однако в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" Нголо принимал активное участие в атакующих действиях. Фрэнк объясняет это тем, что хочет предоставить свободу действий подопечному.

"Временами люди уделяют этому чрезмерное влияние. Таково было мое ощущение в прошлом году, наблюдая со стороны".

"Для меня важно, чтобы вся наша полузащита была гибкой и чтобы никто из игроков не был привязан к какой-либо определенной точке на поле".

"Думаю, мы видели некоторые намеки на это против "Ливерпуля", когда игроки имели свободу, чтобы использовать свои атрибуты".

"Идея о том, что Нголо отбирает мяч как никто другой в мировом футболе, не означает, что он должен стоять перед четверкой защитников и заниматься только этим".

"Он также умеет продвигаться вперед с мячом и отбирать мяч вблизи чужих ворот. Именно это я и хочу дать ему — свободу действий", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Канте, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 15:00

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  1. chr1s8rown 17.08.2019 15:47 # chr1s8rown
    двуличные пенсы будут возхволят это решение

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  2. hammersmith 17.08.2019 15:42 # hammersmith
    канте освобожденный

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  3. chelsiukpro 17.08.2019 15:06 # chelsiukpro
    Кто шарит в футболе тот давно понял что Сарри афигено его исползовал! Только немощи всё кричали после проиграши чтоб вернули Канте в апорку! Когда выигровали то молчали :) Теперь и Френки так же думает! Могу сказать что правильно!

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  4. rentv 17.08.2019 15:02 # rentv
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига*
    Лэмпард хочет дать Канте свободу

    Источник: http://fapl.ru/posts/72811/

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