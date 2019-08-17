Лэмпард хочет дать Канте свободу действий

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хочет дать полузащитнику Нголо Канте свободу действий.

На протяжении прошлого сезона не утихали дискуссии, правильно ли поступает Маурицио Сарри, предшественник Лэмпарда, отказываясь использовать Канте в опорной зоне.



Ожидалось, что с назначением Лэмпарда 28-летний француз вернется на свою основную позицию полузащитника-разрушителя, однако в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" Нголо принимал активное участие в атакующих действиях. Фрэнк объясняет это тем, что хочет предоставить свободу действий подопечному.



"Временами люди уделяют этому чрезмерное влияние. Таково было мое ощущение в прошлом году, наблюдая со стороны".



"Для меня важно, чтобы вся наша полузащита была гибкой и чтобы никто из игроков не был привязан к какой-либо определенной точке на поле".



"Думаю, мы видели некоторые намеки на это против "Ливерпуля", когда игроки имели свободу, чтобы использовать свои атрибуты".



"Идея о том, что Нголо отбирает мяч как никто другой в мировом футболе, не означает, что он должен стоять перед четверкой защитников и заниматься только этим".



"Он также умеет продвигаться вперед с мячом и отбирать мяч вблизи чужих ворот. Именно это я и хочу дать ему — свободу действий", — цитирует Лэмпарда Goal.