Брат Погба: "Поль хочет уйти из "Юнайтед"
Брат Поля Погба заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет перейти в "Реал".
Несмотря на то, что трансферное окно в Премьер-Лиге закрылось на прошлой неделе, клубы высшего английского дивизиона все еще могут продавать игроков в Европу до 2 сентября.
Пока такая возможность сохраняется, Матиас Погба не уверен, что этот сезон Поль проведет в "Юнайтед".
"Поль хочет уйти. Он не может все делать в одиночку в "Юнайтед". Поль — это тот игрок, которого не хватает Зидану. Его покупка не является невозможной для Флорентино Переса".
"Я не могу гарантировать, что Поль продолжи выступать за "Юнайтед". До 2 сентября всякое может произойти. "Реалу" нужен тот футбол и то удовольствие, которые доставляет Поль", — сообщил Матиас El Chiringuito.
16.08.2019 12:00
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Надеюсь этот черный останется в МЮ и проведет сезон как прошлый. У скамощитов бомбанет
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Погба не продаётся, пидарас! Так и передай брату.
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Будет праздник, если Погба и Санчес свалят до 2 сентября.
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