Брат Погба: "Поль хочет уйти из "Юнайтед"

Брат Поля Погба заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет перейти в "Реал".

Несмотря на то, что трансферное окно в Премьер-Лиге закрылось на прошлой неделе, клубы высшего английского дивизиона все еще могут продавать игроков в Европу до 2 сентября.



Пока такая возможность сохраняется, Матиас Погба не уверен, что этот сезон Поль проведет в "Юнайтед".



"Поль хочет уйти. Он не может все делать в одиночку в "Юнайтед". Поль — это тот игрок, которого не хватает Зидану. Его покупка не является невозможной для Флорентино Переса".



"Я не могу гарантировать, что Поль продолжи выступать за "Юнайтед". До 2 сентября всякое может произойти. "Реалу" нужен тот футбол и то удовольствие, которые доставляет Поль", — сообщил Матиас El Chiringuito.