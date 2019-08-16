Брат Погба: "Поль хочет уйти из "Юнайтед"

Поль Погба Брат Поля Погба заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет перейти в "Реал".

Несмотря на то, что трансферное окно в Премьер-Лиге закрылось на прошлой неделе, клубы высшего английского дивизиона все еще могут продавать игроков в Европу до 2 сентября.

Пока такая возможность сохраняется, Матиас Погба не уверен, что этот сезон Поль проведет в "Юнайтед".

"Поль хочет уйти. Он не может все делать в одиночку в "Юнайтед". Поль — это тот игрок, которого не хватает Зидану. Его покупка не является невозможной для Флорентино Переса".

"Я не могу гарантировать, что Поль продолжи выступать за "Юнайтед". До 2 сентября всякое может произойти. "Реалу" нужен тот футбол и то удовольствие, которые доставляет Поль", — сообщил Матиас El Chiringuito.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1213

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xhakaboom 16.08.2019 12:21 # xhakaboom
    Надеюсь этот черный останется в МЮ и проведет сезон как прошлый. У скамощитов бомбанет

    (ответить)

  2. mancunia-planet 16.08.2019 12:05 # mancunia-planet
    Погба не продаётся, пидарас! Так и передай брату.

    (ответить)

  3. selfish 16.08.2019 12:04 # selfish
    Будет праздник, если Погба и Санчес свалят до 2 сентября.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: