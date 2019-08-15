Клопп назвал ошибкой выход Окслейд-Чемберлена в старте против "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал ошибкой свое решение выпустить полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в стартовом составе на матч за Суперкубок Европы против "Челси".

Накануне вечером Окслейд-Чемберлен отметился своим первым появлением в стартовом составе первой команды с апреля прошлого года, когда в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" он получил тяжелую травму колена.



Клопп попытался внедрить Алекса в тройку нападения к Мохамеду Салаху и Садио Мане, но из этого ничего не вышло, и уже в перерыве экс-игрок "Арсенала" был заменен на Роберто Фирмино.



"Я особо не разговаривал с Оксом в перерыве. Не думаю, что для этого была необходимость. Ему было очень важно просто получить эти минуты".



"Он может играть на этой позиции — может играть гораздо лучше, чем сыграл сегодня вечером. Так часто бывает после длительного отсутствия с травмой, ты должен войти в ритм".



"В плане тренировок он уже в полном порядке. Но в игре бывают моменты, когда он недостаточно хорош для своего мастерства. Это был очень напряженный матч, и мне нужно было найти решение, а погонять его я не хотел".



"Мы хотели дать ему возможность проявить себя. Этого не получилось в той степени, как мы мечтали, но это исключительно моя ошибка, а не его, потому что это мое решение", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.