Клопп рассказал, что думает о женщине-рефери

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о назначении женщины-рефери на матч за Суперкубок Европы против "Челси".

Противостояние "красных" и "синих" в Стамбуле в среду вечером станет первым мужским матчем такого ранга под эгидой УЕФА при судействе женщины. Данная честь была оказана 35-летней француженке Стефани Фраппар, которая в прошлом месяце обслуживала финал женского Чемпионата Мира.



Помощники — а, вернее, помощницы — Фраппар на бровках тоже будут женщинами, и Клопп совершенно спокойно к этому относится и считает, что со временем это станет нормой.



Мой ответ будет таким: наконец-то! Думаю, время пришло".



"У меня уже был подобный опыт в Германии, и я очень рад, что мы сможем стать частью этого исторического момента. Наконец доверить рефери-женщине очень, очень важный матч — это умное решение".



"Я правда верю, что мы постараемся дополнительно не усложнять игру для судейской бригады. Я постараюсь вести себя как можно приличнее, иначе моя мама будет зла!"



"Надеюсь, это случится не в последний раз. Это все, что я могу сказать", — цитирует Клоппа Daily Express.