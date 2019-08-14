Клопп рассказал, что думает о женщине-рефери

Стефани Фраппар Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о назначении женщины-рефери на матч за Суперкубок Европы против "Челси".

Противостояние "красных" и "синих" в Стамбуле в среду вечером станет первым мужским матчем такого ранга под эгидой УЕФА при судействе женщины. Данная честь была оказана 35-летней француженке Стефани Фраппар, которая в прошлом месяце обслуживала финал женского Чемпионата Мира.

Помощники — а, вернее, помощницы — Фраппар на бровках тоже будут женщинами, и Клопп совершенно спокойно к этому относится и считает, что со временем это станет нормой.

Мой ответ будет таким: наконец-то! Думаю, время пришло".

"У меня уже был подобный опыт в Германии, и я очень рад, что мы сможем стать частью этого исторического момента. Наконец доверить рефери-женщине очень, очень важный матч — это умное решение".

"Я правда верю, что мы постараемся дополнительно не усложнять игру для судейской бригады. Я постараюсь вести себя как можно приличнее, иначе моя мама будет зла!"

"Надеюсь, это случится не в последний раз. Это все, что я могу сказать", — цитирует Клоппа Daily Express.


Метки Клопп, Ливерпуль, рефери, Суперкубок Европы

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 14.08.2019 17:08 # danilych89
    какая разница вообще, какого пола судья? как это влияет на судейство?

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  2. vyrentz 14.08.2019 17:01 # vyrentz
    Одно радует, сверху отписались ебонашки, которым ни одна нормальная девушка и номер телефона не даст. На этом гены долбаебов и закончатся.

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  3. lexa-arsenal 14.08.2019 16:32 # lexa-arsenal
    Наконец то ему пиздятина перепадёт, а не как обычно залупа в рот.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72752/

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  4. sapojnik 14.08.2019 16:31 # sapojnik
    Наконец то ему пиздятина перепадёт, а не как обычно залупа в рот.

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  5. tvinkovod 14.08.2019 16:21 # tvinkovod
    какая разница, кому ротировать. (с) Юрген Клопп

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  6. iceteam 14.08.2019 16:19 # iceteam
    Не оч, как-то, сисек нет

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  7. maxvel 14.08.2019 16:18 # maxvel
    Курица не мясо, баба не человек.

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  8. funkyfresh 14.08.2019 16:16 # funkyfresh
    не дай бог ей сделать серьезную ошибку, снгшные задроты которых не воспитали нормально на гавно изойдутся. сексисты хреновы.

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  9. kukuruzzo 14.08.2019 16:13 # kukuruzzo
    Не отсосет, значит проебёт,очкарита

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  10. shinigami 14.08.2019 16:02 # shinigami
    всратая, нинужна

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