Клопп рассказал, что думает о женщине-рефери
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о назначении женщины-рефери на матч за Суперкубок Европы против "Челси".
Противостояние "красных" и "синих" в Стамбуле в среду вечером станет первым мужским матчем такого ранга под эгидой УЕФА при судействе женщины. Данная честь была оказана 35-летней француженке Стефани Фраппар, которая в прошлом месяце обслуживала финал женского Чемпионата Мира.
Помощники — а, вернее, помощницы — Фраппар на бровках тоже будут женщинами, и Клопп совершенно спокойно к этому относится и считает, что со временем это станет нормой.
Мой ответ будет таким: наконец-то! Думаю, время пришло".
"У меня уже был подобный опыт в Германии, и я очень рад, что мы сможем стать частью этого исторического момента. Наконец доверить рефери-женщине очень, очень важный матч — это умное решение".
"Я правда верю, что мы постараемся дополнительно не усложнять игру для судейской бригады. Я постараюсь вести себя как можно приличнее, иначе моя мама будет зла!"
"Надеюсь, это случится не в последний раз. Это все, что я могу сказать", — цитирует Клоппа Daily Express.
14.08.2019 16:00
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Последние комментарии:
какая разница вообще, какого пола судья? как это влияет на судейство?
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Одно радует, сверху отписались ебонашки, которым ни одна нормальная девушка и номер телефона не даст. На этом гены долбаебов и закончатся.
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Наконец то ему пиздятина перепадёт, а не как обычно залупа в рот.
Источник: http://fapl.ru/posts/72752/
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Наконец то ему пиздятина перепадёт, а не как обычно залупа в рот.
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какая разница, кому ротировать. (с) Юрген Клопп
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Не оч, как-то, сисек нет
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Курица не мясо, баба не человек.
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не дай бог ей сделать серьезную ошибку, снгшные задроты которых не воспитали нормально на гавно изойдутся. сексисты хреновы.
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Не отсосет, значит проебёт,очкарита
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всратая, нинужна
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