Скотт Браун: "Через пару сезонов Тирни может оказаться в "Барселоне"

Киран Тирни Капитан "Селтика" Скотт Браун считает, что "Арсенал" может стать только перевалочным пунктом для защитника Кирана Тирни на пути в "Барселону" или ПСЖ.

После нескольких недель переговоров "Арсеналу" все же удалось согласовать приобретение Тирни за 25 миллионов фунтов, причем сделка была подтверждена только в заключительный день летнего трансферного окна.

В данный момент Киран все еще восстанавливается после травмы, однако "канониры" возлагают большие надежды на 22-летнего шотландца, которому в перспективе предстоит заменить Начо Монреаля на левом краю обороны.

Браун выступал бок о бок с Тирни несколько сезонов, а потому отлично осведомлен о потенциале Кирана. Скотт уверен, что его молодой товарищ может однажды перерасти и "Арсенал", как перерос "Селтик".

"Никогда не знаешь, что может случиться. Если он проведет два великолепных сезона там, то может оказаться в клубе вроде "Барселоны" или ПСЖ", — сообщил Браун The Herald.


Метки Арсенал, Браун, Селтик, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 15:00

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  1. lampard78 13.08.2019 16:04 # lampard78
    Но есть и хорошие новости - если будет играть как говно, то останется.

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  2. lexa-arsenal 13.08.2019 15:26 # lexa-arsenal
    Да не, вы че, все только в топовый чолче хотят

    19 Челси

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  3. iceteam 13.08.2019 15:18 # iceteam
    считает, что "Арсенал" может стать только перевалочным пунктом - это разве новость? всё равно, что масло масляное сказал

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  4. chebrec 13.08.2019 15:06 # chebrec
    А может и не оказаться

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