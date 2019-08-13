Скотт Браун: "Через пару сезонов Тирни может оказаться в "Барселоне"

Капитан "Селтика" Скотт Браун считает, что "Арсенал" может стать только перевалочным пунктом для защитника Кирана Тирни на пути в "Барселону" или ПСЖ.

После нескольких недель переговоров "Арсеналу" все же удалось согласовать приобретение Тирни за 25 миллионов фунтов, причем сделка была подтверждена только в заключительный день летнего трансферного окна.



В данный момент Киран все еще восстанавливается после травмы, однако "канониры" возлагают большие надежды на 22-летнего шотландца, которому в перспективе предстоит заменить Начо Монреаля на левом краю обороны.



Браун выступал бок о бок с Тирни несколько сезонов, а потому отлично осведомлен о потенциале Кирана. Скотт уверен, что его молодой товарищ может однажды перерасти и "Арсенал", как перерос "Селтик".



"Никогда не знаешь, что может случиться. Если он проведет два великолепных сезона там, то может оказаться в клубе вроде "Барселоны" или ПСЖ", — сообщил Браун The Herald.