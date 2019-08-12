"Ювентус" хочет подписать Эриксена свободным агентом
Специализирующийся на свободных агентах "Ювентус" хочет подписать полузащитника Кристиана Эриксена, когда у того истечет контракт с "Тоттенхэмом".
Этим летом полузащитник Аарон Рэмси стал очередным игроком, который перешел в "Ювентус" безо всякой компенсации. На самом деле чемпионы Серии А договорились с валлийцем еще посреди прошлого сезона, когда он вовсю выступал за "Арсенал".
Теперь "Ювентус" хочет, чтобы примеру Рэмси, Адриена Рабьо и Эмре Джана последовал Эриксен. Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, клуб из Турина уже известил лагерь Кристиана о своих намерениях.
В данный момент 27-летний датчанин уже вступил в заключительный год по своему трудовому договору со "шпорами" и в январе сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.
12.08.2019 16:00
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Последние комментарии:
Не нужно было быть Вангой, чтоб предугадать такую новость
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По-моему тотенхэм уже смирился с потерей эриксена. Продадут в ближайшие 2 недели.
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ну а что? они ему за то, что он перейдет к ним своодным агентом, нехилые подъемные выдадут. все довольны (кроме "Тоттенхэма", который останется с носом).
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А ведь подпишет
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лишь бы не в м сиси мешков
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хуеплетский джювентус
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