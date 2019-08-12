"Ювентус" хочет подписать Эриксена свободным агентом

Кристиан Эриксен Специализирующийся на свободных агентах "Ювентус" хочет подписать полузащитника Кристиана Эриксена, когда у того истечет контракт с "Тоттенхэмом".

Этим летом полузащитник Аарон Рэмси стал очередным игроком, который перешел в "Ювентус" безо всякой компенсации. На самом деле чемпионы Серии А договорились с валлийцем еще посреди прошлого сезона, когда он вовсю выступал за "Арсенал".

Теперь "Ювентус" хочет, чтобы примеру Рэмси, Адриена Рабьо и Эмре Джана последовал Эриксен. Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, клуб из Турина уже известил лагерь Кристиана о своих намерениях.

В данный момент 27-летний датчанин уже вступил в заключительный год по своему трудовому договору со "шпорами" и в январе сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.


Метки Тоттенхэм, Эриксен, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1309

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andrew10 12.08.2019 17:05 # andrew10
    Не нужно было быть Вангой, чтоб предугадать такую новость

    (ответить)

  2. highneken 12.08.2019 16:51 # highneken
    По-моему тотенхэм уже смирился с потерей эриксена. Продадут в ближайшие 2 недели.

    (ответить)

  3. danilych89 12.08.2019 16:47 # danilych89
    ну а что? они ему за то, что он перейдет к ним своодным агентом, нехилые подъемные выдадут. все довольны (кроме "Тоттенхэма", который останется с носом).

    (ответить)

  4. tigerpool 12.08.2019 16:29 # tigerpool
    А ведь подпишет

    (ответить)

  5. chr1s8rown 12.08.2019 16:07 # chr1s8rown
    лишь бы не в м сиси мешков

    (ответить)

  6. dom1no 12.08.2019 16:05 # dom1no
    хуеплетский джювентус

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: