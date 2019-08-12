"Ювентус" хочет подписать Эриксена свободным агентом

Специализирующийся на свободных агентах "Ювентус" хочет подписать полузащитника Кристиана Эриксена, когда у того истечет контракт с "Тоттенхэмом".

Этим летом полузащитник Аарон Рэмси стал очередным игроком, который перешел в "Ювентус" безо всякой компенсации. На самом деле чемпионы Серии А договорились с валлийцем еще посреди прошлого сезона, когда он вовсю выступал за "Арсенал".



Теперь "Ювентус" хочет, чтобы примеру Рэмси, Адриена Рабьо и Эмре Джана последовал Эриксен. Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, клуб из Турина уже известил лагерь Кристиана о своих намерениях.



В данный момент 27-летний датчанин уже вступил в заключительный год по своему трудовому договору со "шпорами" и в январе сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.