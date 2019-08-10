Скоулз считает, что "Юнайтед" нужно было купить Эриксена

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что его бывшему клубу нужно было приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Напомним, под занавес летнего трансферного окна стало известно, что "шпоры" снизили цену за Эриксена до 50 миллионов фунтов. Это стало вынужденной мерой, ведь у Кристиана уже идет заключительный год по контракту.



Эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Юнайтед", однако клуб с "Олд Траффорд" оказался недостаточно расторопен, что печалит Скоулза.



"Я испытал большой восторг, когда услышал об интересе к Кристиану Эриксену. Он очень бы пригодился "Юнайтед" и смог бы играть в той роли, в которой Кевин Де Брюйне играет за "Манчестер Сити", создавая моменты и забивая голы".



"Однако они не купили его. У них все равно есть хорошие игроки, и я думаю, они смогут достичь поставленной цели — финишировать в топ-4", — цитирует Скоулза Daily Mail.