"Манчестер Сити" арендовал Скотта Карсона

Скотт Карсон "Манчестер Сити" взял в аренду на сезон 2019/20 голкипера "Дерби" Скотта Карсона.

Теперь 33-летний Карсон, на счету которого четыре матча за сборную Англии, будет страховать Эдерсона и Клаудио Браво, а это означает, что Скот едва ли дебютирует за "Сити".

Тем не менее, Карсон безусловно добавит опыта команде Хосепа Гвардиолы, которая в новом сезоне снова собирается сражаться на всех фронтах.

"Мне не терпится увидеть работу Пепа на тренировочном поле вблизи. Он добился удивительных вещей в своей тренерской карьере, и каждый игрок мечтает выступать у него".

"Надеюсь, мой опыт окажется полезным, и мы попытаемся оформить три титула Премьер-Лиги подряд", — заявил бывший игрок "Ливерпуля".


Метки Дерби, Карсон, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 19:10

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  1. mc-od 08.08.2019 19:41 # mc-od
    "Надеюсь, мой опыт окажется полезным, и мы попытаемся оформить три титула Премьер-Лиги подряд", — заявил бывший игрок "Ливерпуля".

    Источник: http://fapl.ru/posts/72621/

    KPACUBO! C'mon CITY!

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  2. awesome-arsenal 08.08.2019 19:10 # awesome-arsenal
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