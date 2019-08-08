"Манчестер Сити" арендовал Скотта Карсона
"Манчестер Сити" взял в аренду на сезон 2019/20 голкипера "Дерби" Скотта Карсона.
Теперь 33-летний Карсон, на счету которого четыре матча за сборную Англии, будет страховать Эдерсона и Клаудио Браво, а это означает, что Скот едва ли дебютирует за "Сити".
Тем не менее, Карсон безусловно добавит опыта команде Хосепа Гвардиолы, которая в новом сезоне снова собирается сражаться на всех фронтах.
"Мне не терпится увидеть работу Пепа на тренировочном поле вблизи. Он добился удивительных вещей в своей тренерской карьере, и каждый игрок мечтает выступать у него".
"Надеюсь, мой опыт окажется полезным, и мы попытаемся оформить три титула Премьер-Лиги подряд", — заявил бывший игрок "Ливерпуля".
08.08.2019 19:10
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"Надеюсь, мой опыт окажется полезным, и мы попытаемся оформить три титула Премьер-Лиги подряд", — заявил бывший игрок "Ливерпуля".
Источник: http://fapl.ru/posts/72621/
KPACUBO! C'mon CITY!
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