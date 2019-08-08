"Манчестер Сити" арендовал Скотта Карсона

"Манчестер Сити" взял в аренду на сезон 2019/20 голкипера "Дерби" Скотта Карсона.

Теперь 33-летний Карсон, на счету которого четыре матча за сборную Англии, будет страховать Эдерсона и Клаудио Браво, а это означает, что Скот едва ли дебютирует за "Сити".



Тем не менее, Карсон безусловно добавит опыта команде Хосепа Гвардиолы, которая в новом сезоне снова собирается сражаться на всех фронтах.



"Мне не терпится увидеть работу Пепа на тренировочном поле вблизи. Он добился удивительных вещей в своей тренерской карьере, и каждый игрок мечтает выступать у него".



"Надеюсь, мой опыт окажется полезным, и мы попытаемся оформить три титула Премьер-Лиги подряд", — заявил бывший игрок "Ливерпуля".