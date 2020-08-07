"Арсенал" согласовал стоимость Кирана Тирни

"Арсенал" достиг договоренности с "Селтиком" насчет стоимости левого защитника Кирана Тирни.

Напомним, "канониры" торговались по Тирни, начиная с июня. Предыдущее предложение "Арсенала" составляло 25 миллионов фунтов, но было разбито на несколько платежей и включало в себя ряд бонусов, что никак не устраивало "Селтик".



Как сообщает BBC, в конце концов "Селтик" согласился на предложение того же размера, но иначе структурированное. Теперь игрок сборной Шотландии направляется в Лондон, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медицинское обследование.



К своим 22 годам Киран успел выиграть пять шотландских титулов, а в минувшем сезоне принял участие в 40 матчах за "Селтик" во всех соревнованиях, пока не получил травму в начале мая.



По всей видимости, в заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" купит и центрального защитника "Челси" Давида Луиса. Sky Sports утверждает, что сделка будет заключена уже в четверг утром. 32-летний бразилец может обойтись "канонирам" в 8 млн. фунтов.