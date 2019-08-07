Анонс сезона Премьер-Лиги 2019/20. Часть 1

В пятницу, 9 августа, матчем между "Ливерпулем" и "Норвич" стартует новый сезон 2019/20 в английской Премьер-Лиге. Вашему вниманию предлагается традиционный анонс чемпионата, и первая его часть — про команды, расположенные в алфавитном порядке от А до Л.





АРСЕНАЛ



Сезон 2018/19: +21=7-10, 73-51, 70 очков, пятое место



"Арсенал" не сумел вернуться в Лигу Чемпионов, хоть и был очень близок к этому — как в чемпионате, так и в Лиге Европы, где добрался до финала, но уступил в решающем матче "Челси". Команде Унаи Эмери не хватило прочности и длины скамейки — когда ключевые игроки подустали, не нашлось людей, способных их достойно подменить. Сезон вполне мог стать успешным для Эмери, если бы команда не провалила концовку, но в целом "Арсенал" не был безнадежным и способен прогрессировать при испанском менеджере.



Странно, что "канониры" в межсезонье сосредоточились на интересе к Уилфриду Захе и приобрели еще одного игрока в линию атаки в лице Николя Пепе, но до сих пор ничего не сделали для усиления обороны. Есть шансы, что к пятнице "Арсенал" пополнит Киран Тирни, но одного этого подписания мало, чтобы у Эмери появился баланс между обороной и атакой, все еще отсутствующий как класс в "Арсенале". С другой стороны, атака с приходом Пепе станет еще сильнее и вариативнее, а за счет голов Обамеянга и Лакасетта "Арсенал" вполне способен стабильно набирать очки с "пелотоном", чего может оказаться достаточно для попадания в топ-4 в условиях, когда у "Манчестер Юнайтед" и "Челси" есть ряд проблем, не меньших, чем у "канониров". Вдобавок, как и в прошлом сезоне, есть вариант с проходом в Лигу Чемпионов через Лигу Европы, но там у "Арсенала" снова будет серьезный конкурент из Англии — "Манчестер Юнайтед".



Главная потеря: Аарон Рэмси

Главное приобретение: Николя Пепе

Кто может выстрелить: Эдди Нкетиа

Прогноз: борьба за место в топ-4



АСТОН ВИЛЛА



Сезон 2018/19 (Чемпионшип): +20=16-10, 82-61, 76 очков, пятое место (победитель плей-офф)



По своему историческому статусу, популярности и инвестиционной привлекательности "Астон Вилла" — не тот клуб, который должен играть в Чемпионшипе, но "вилланы" провели там три сезона и вполне могли задержаться на четвертый, если бы не удачное решение руководства сделать ставку на Дина Смита — бывшего менеджера "Брентфорда", который с детства болел за "львов". Смит сумел быстро разобраться в сильных и слабых сторонах новой для него команды, сбалансировать ее игру и благодаря десятиматчевой победной серии закрепиться в шестерке, а затем и выиграть плей-офф.



После выхода в элиту "Вилла" стала тратить на уровне топ-клубов, но столь активные и многочисленные закупки (потрачено 130 миллионов фунтов на 12 игроков) не всегда гарантируют качественные изменения. Можно вспомнить активность прошлогоднего "Фулхэма", которая привела лишь к сумбуру и исчезновению тех игровых связей, что позволили "дачникам" прорваться наверх без появления новых. В пользу "Виллы" говорит то, что часть денег была потрачена на игроков, которые были активными участниками повышение в классе, играя тут на правах аренды (Мингс, Хаус, Эль-Гази), часть новичков хорошо знакомы Смиту (Конса и Хота), а голкипер Том Хитон — опытный и качественный исполнитель на уровне Премьер-Лиги. Именно Хитона хочется назвать наиболее ценной покупкой, так как голкипер такого класса может гарантировать команде 10-12 очков при прочих равных условиях, а этого "бонуса" должно хватить "Вилле", чтобы избежать возвращения в Чемпионшип. В прошлом сезоне именно Хитон спас "Бернли" от вылета, и очень странно, что "кларетовые" так запросто расстались со столь ценным кадром.



Главная потеря: Тэмми Абрахам

Главное приобретение: Том Хитон

Кто может выстрелить: Эзри Конса

Прогноз: успешная борьба за выживание



БЕРНЛИ



Сезон 2018/19: +11=7-20, 45-68, 40 очков, 15-е место



"Бернли" столкнулся с проблемами, вызванными ранним стартом сезона в Лиге Европы, и непривычной ситуацией, когда приходилось играть через два дня на третий. Сумбурный старт чемпионата привел к тому, что на определенном отрезке "кларетовые" потеряли баланс, который у них был в предыдущем сезоне, но все же Шон Дайч оказался способен в нужный момент восстановить лучшие качества своей команды — умение играть на результат и быть сложным соперником для всех. Ключевым решением сезона стала смена основного голкипера — как только Том Хитон заменил в рамке ворот Джо Харта, команда стала стабильно набирать очки и отдалилась от зоны вылета.



Хитон ушел, чем решил, наконец, старую головоломку "Бернли", заключавшуюся в выборе между двумя классными голкиперами — Хитоном и Ником Поупом. Теперь у Дайча все четко — есть основной Поуп, ему на смену приобретен небесталанный Пикок-Фаррелл, а вот Джо Харту была предоставлена свобода выбора нового клуба, которой он пока что не воспользовался в силу невысокого спроса на его услуги. "Бернли" вернул Джея Родригеса, с которым у Дайча снова будет высокая конкуренция среди форвардов (Барнс, Выдра, Вуд, Родригес), удалось удержать Дуайта Макнила, который обещает стать мотором команды и ее главной креативной силой уже в этом сезоне. Есть уверенность в том, что с зоной вылета "Бернли" на сей раз заигрывать не будет, проводя сезон в привычном размеренном темпе, но и в топ-10 не поднимется.



Главная потеря: Том Хитон

Главное приобретение: Джей Родригес

Кто может выстрелить: Дуайт Макнил

Прогноз: нижняя половина таблицы, без угрозы вылета



БОРНМУТ



Сезон 2018/19: +13=6-19, 56-70, 45 очков, 14-е место



"Борнмут" провел сезон в своем привычном стиле — временами был очень хорош, запомнился прогрессом и яркой игрой целого ряда исполнителей (Натан Аке, Дэвид Брукс, Каллум Уилсон, Райан Фрэйзер), но итоговый результат оказался привычным — место в середине таблицы, без угрозы вылета, но и без перспектив сыграть в Европе. Из хорошего: "Борнмут", наконец-то, стал меняться, и ключевыми исполнителями утвердились сразу несколько новых игроков, не имеющих отношения к "старой гвардии", выводившей "вишен" в Премьер-Лигу. Из плохого: клубу будет сложно удержать у себя как минимум Аке, интерес к которому приписывают целому ряду более амбициозных клубов, чем "Борнмут". А может быть, и Фрэйзера, отказавшегося продлевать контракт и желающего получить новый вызов.



"Борнмут" становится хорошим местом для того, чтобы заявить о себе, так как Эдди Хау действительно толковый тренер, с правильной философией и хорошим футбольным вкусом, но ему, как и клубу в целом, не хватает амбиций, которые могли бы удерживать качественных игроков в "Борнмуте" надолго. Клуб отказался от идеи расширения стадиона и остается меньше всех зарабатывающим на Match Day в дивизионе. У "Борнмута" есть крепкий фундамент, которому позавидовали бы многие клубы с большей болельщицкой базой, но вот начать строительство чего-то значительного на основе достигнутого, именно в плане инфраструктуры, на юге Англии не рискуют. Если когда-то Эдди Хау надоест его самоотверженный, но бесперспективный труд, и он уйдет в поиске нового вызова, "Борнмут" снова опустится в "трясину", как клуб одного менеджера — по примеру "Чарльтона" Алана Кербишли. Но произойдет это не в ближайшем сезоне.



Главная потеря: Тайрон Мингс

Главное приобретение: Арно Данжума

Кто может выстрелить: Марк Траверс

Прогноз: 11-14 место



БРАЙТОН



Сезон 2018/19: +9=9-20, 35-60, 36 очков, 17-е место



Руководству другого клуба с юга Англии, "Брайтона", амбиций как раз не занимать, как и понимания того, что вкладывать деньги нужно не только в состав, но и в инфраструктуру. Но "чайки" пока что не нашли менеджера, с которым смогут выйти на новый уровень организации игры в атаке, что и привело к расставанию с Крисом Хьютоном, снова исчерпавшим себя после выхода в элиту, как в случае с "Норвичем". Грэм Поттер показался Тони Блуму, владельцу "Брайтона", более перспективным товарищем, с прогрессивными идеями, и теперь "чайки" продолжат свой полет с менеджером, который ярко проявил себя в Швеции с "Эстерсундом" и качественно отработал сезон в "Суонси".



Тони Блум сделал рискованную ставку на тренера без опыта работы в Премьер-Лиге, но это как раз в стиле человека, всю жизнь заигрывавшего с Фортуной. Бывший успешный игрок в покер и не менее успешный беттор с многолетним стажем, создавший агентство по производству вип-прогнозов на футбольные матчи, не боится рисковать, но прекрасно понимает, сколь сложный сезон ожидает его команду. Грэму Поттеру стоит сказать спасибо Крису Хьютону за предоставленную ему команду с качественно выстроенной обороной и хорошим голкипером, а вот от того, станет ли новый менеджер волшебником, который вдохнет жизнь в атаку "Брайтона", и будут зависеть перспективы "чаек" в сезоне. Тут возможен как безоговорочный вылет, так и прорыв по части креатива в полузащите и атаке.



Главная потеря: Антони Нокар

Главное приобретение: Нил Мопе

Кто может выстрелить: Тейлор Ричардс

Прогноз: борьба за выживание с непредсказуемым исходом



ВЕСТ ХЭМ



Сезон 2018/19: +15=7-16, 52-55, 52 очка, 10-е место



Руководство "Вест Хэма" в своей планомерной работе по приближению клуба к лидерам английского футбола создало все условия для того, чтобы в этом сезоне Мануэль Пеллегрини все же совершил прорыв хотя бы в топ-7. Если в прошлом сезоне был ряд объективных причин, по которым с чилийца не требовали такого результата — эпидемия травм у ведущих игроков и период знакомства с командой — то сейчас, даже с учетом ухода Марко Арнаутовича, от Пеллегрини ждут качественно нового результата.



Марко Арнаутович был важным игроком для "Вест Хэма", но зависеть от исполнителя, который может в любой момент взбрыкнуть и показать себя непрофессионалом, клуб уже устал, вдобавок у "молотков" уже был опыт подобного рода с Димитри Пайе. Потому этим летом Арнаутовича уже никто не удерживал, а ему на смену приобрели Себастьяна Алле — игрока, может, и не такого крутого, как австриец, но уж точно более перспективного. К тому же, восстановился после травмы Андрей Ярмоленко, демонстрировавший футбол высокого качества до обидного повреждения, а он по игровым характеристикам очень похож на ушедшего лидера "Вест Хэма". Сейчас у "Вест Хэма" есть опытный состав с достаточно высоким качеством и уровнем мастерства. Главная проблема — практически все лидеры "Вест Хэма", кроме разве что Лукаша Фабиански, имеют привычку травмироваться на ровном месте. Если свершится чудо и такие парни, как Ярмоленко, Уилшир, Антонио и Лансини, окажутся способными провести до 30 матчей за сезон без болячек и травм каждый, "Вест Хэм" вполне способен пробиться в Европу по итогам чемпионата или проявить себя в кубках. Состав-то у Пеллегрини по именам действительно очень хорош!



Главная потеря: Марко Арнаутович

Главное приобретение: Себастьен Алле

Кто может выстрелить: Гради Диангана

Прогноз: 7-10 место



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Сезон 2018/19: +16=9-13, 47-46, 57 очков, седьмое место



"Вулверхэмптон" провел успешный со всех сторон сезон, который мог бы быть еще лучше, если бы "волки" не упустили обидным образом победу в полуфинале Кубка Англии с "Уотфордом". Но путевка в еврокубки никуда не делась от "волков" в чемпионате, и дебют в Европе готовит им новые испытания в сезоне, который будет намного сложнее предыдущего. Испытание ранним стартом сезона в Лиге Европы ранее не выдерживали "Эвертон" и "Бернли", откровенно проваливавшие первый круг чемпионата при игре на два фронта и раннем начале официальных матчей. Нуну Эшпириту Санту — менеджер опытный, в том числе и по части игры его команд в еврокубках, да и для многих его подопечных нет ничего нового в прохождении европейской квалификации в июле-августе, но в целом данное обстоятельство все равно может сказаться на результатах "волков" во втором сезоне в Премьер-Лиге.



Состав "Вулверхэмптона" практически не изменился — были подписаны на постоянной основе понравившиеся Нуну Дендонкер и Хименес, взяли у "Милана" перспективного форварда Кутроне, а главной трансферной удачей можно назвать то, что удалось удержать лидера полузащиты Рубена Невеша. Как бы ни сложилась еврокубковая кампания "волков", но ждать от них провала в чемпионате не стоит. Состав у "Вулверхэмптона" очень качественный и опытный, оставляющий простор для необходимой в таких условиях ротации. Но и прыгнуть выше седьмого места, завоеванного в первом сезоне, будет сложно.



Главная потеря: Иван Кавалейру

Главное приобретение: Патрик Кутроне

Кто может выстрелить: Морган Гиббс-Уайт

Прогноз: 7-10 место



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Сезон 2018/19: +14=7-17, 51-53, 49 очков, 12-е место



Меняются менеджеры и игроки, но "Кристал Пэлас" как был, так и остается в Премьер-Лиге клубом с фактором неожиданности — "орлы" в любой момент способны обыграть кого-то из представителей топ-6, а то и лидера, но уже в следующем матче крупно проиграть аутсайдеру. Прошлый сезон для "Кристал Пэлас" был относительно спокойным: лидеров "орлы" обыгрывали, причем — на их поле, но традиционного аврала и героической борьбы за выживание не было. Во многом потому, что опытнейший Рой Ходжсон все же не допустил выпадения в осадок мотивации команды на длительном отрезке сезона благодаря классной игре Уилфрида Захи и Андроса Таунсенда.



С большой вероятностью Заха уйдет в "Эвертон", "Арсенал" или "Наполи" уже к пятнице, а "орлам" останется только лихорадочно искать применение вырученным деньгам и замену ивуарийцу и ушедшему ранее Ван-Биссаке. Заманить толковых игроков в клуб без определенных целей на сезон можно только большими деньгами, и есть сомнения в том, что "Кристал Пэлас" удастся найти более-менее адекватную замену ушедшим в условиях временного цейтнота. Ван-Биссака не являлся основополагающим игроком команды, хоть и добился значительного прогресса при Ходжсоне, а вот без Захи "орлам" будет невероятно трудно. Если он уйдет, не исключены большие проблемы как минимум в первом круге, очередная тренерская рокировка и героическая операция по спасению "Хрустального Дворца" — не факт, что на этот раз успешная.



Главная потеря: Аарон Ван-Биссака

Главное приобретение: впереди

Кто может выстрелить: Макс Майер

Прогноз: борьба за выживание, не исключено — неудачная



ЛЕСТЕР



Сезон 2018/19: +15=7-16, 51-48, 52 очка, 9-е место



"Лестер" вернулся к немного разочаровывающему после сумасшедшего сезона 2015/16 существованию в качестве крепкого середнячка Премьер-Лиги, но только сейчас избавился от чемпионского похмелья. Попытка перестроить команду не удалась Клоду Пюэлю, но прибывший ему на смену Брендан Роджерс должен быть благодарен предшественнику за то, что он окончательно развалил чемпионский состав и принял на себя от ветеранов команды весь негатив, связанный с этим. Роджерс прибыл в команду уже готовую меняться, а его авторитета оказалось достаточно, чтобы заслужить уважение серого кардинала "Лестера" Джейми Варди.



Несмотря на уход в "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, у "Лестера" сейчас есть все для рывка в топ-6 — сбалансированный состав с рядом прогрессирующих полузащитников, способных изменить стиль игры команды (Грей, Мэддисон, Барнс, Тилеманс), а также — отличный партнер по линии атаки для Джейми Варди в лице Айозе Переса. Варди способен создавать голы и в одиночку, но куда эффективнее он при наличии рядом игрока, способного снабжать его передачами, атакуя из глубины. Ранее таким исполнителем был Рияд Махрез, а сейчас им способен стать Перес, преуспевший в "Ньюкасле" именно в качестве футболиста, играющего между линиями. Полузащита и линия атаки "Лестера" сейчас выглядит мощно, а замену Магуайру, хоть и будет найти сложно, но в перспективе — возможно. Будет ли это Натан Аке или Джеймс Тарковски, решать Брендану Роджерсу, который на всякий случай наигрывал в предсезонку и турка Сеюнджю с высоченным хорватом Бенковичем.



Главная потеря: Харри Магуайр

Главное приобретение: Айозе Перес

Кто может выстрелить: Харви Барнс

Прогноз: борьба за места в топ-6



ЛИВЕРПУЛЬ



Сезон 2018/19: +30=7-1, 89-22, 97 очков, 2-е место

Нет ничего обиднее: набрать 97 очков, проиграть всего один раз на протяжении всего чемпионата, но не стать чемпионом Англии. Но "Ливерпуль" все же сумел сделать сезон 2018/19 триумфальным — пусть и не там, где больше всего хотелось, и уж точно — стал сильнее. С приходом Алиссона и Ван Дейка "Ливерпуль" значительно прибавил в солидности у своих ворот, а в лице голландца еще и получил ментального лидера, умеющего забивать важные голы и дарить уверенность всей команде одним своим видом.



"Ливерпуль" не нуждался в усилении — состав мерсисайдцев и без того достаточно хорош, чтобы бороться за любые награды и призы. Большинство лидеров команды находятся на пике карьеры и способны прибавить даже после предыдущего практически идеального сезона. Идеальным он был стал, если бы "Ливерпуль" набрал на два очка больше в чемпионате, но с появившейся надежностью у ворот прибавилось количество ничьих — пусть и за счет уменьшения числа поражений. "Ливерпуль" в прошлом сезоне слишком часто играл вничью, перестав быть королем матчей между представителями топ-6. В этом сезоне команде нужно рисковать и смелее играть с конкурентами, и в таком случае чемпионский титул никуда от "Ливерпуля" не денется.



Главная потеря: нет

Главное приобретение: Алекс Окслейд-Чемберлен, восстановившийся после травмы

Кто может выстрелить: Риан Брюстер

Прогноз: чемпион



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru