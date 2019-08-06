"Борнмут" взял в аренду Харри Уилсона

Харри Уилсон "Борнмут" взял в аренду на сезон 2019/20 вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона.

22-летний валлиец блестяще отыграл минувший сезон за "Дерби" на правах аренды, однако этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить место в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Поначалу Клопп даже задумывался о продаже Уилсона, назначив за голову Харри цену в 25 миллионов фунтов, но затем решил ограничиться временным расставанием с талантливым игроком.

Во вторник Уилсон завершил переход к "вишенкам", где ему предстоит заменить выбывшего на три месяца с травмой лодыжки Дэвида Брукса.

По информации Liverpool Echo, аренда Харри обойдется "Борнмуту" в 2.5 млн. фунтов, а еще 500 тыс. предусмотрены в виде бонусов. Соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа.

"Замечательно оказаться здесь и, наконец, все уладить. Мне не терпится познакомиться с тренерским штабом и парнями. Когда "Ливерпуль" уведомил меня о возможности перейти сюда, я захотел, чтобы это случилось. Я хочу играть на уровне Премьер-Лиги за такую отличную команду, как "Борнмут", — сообщил Уилсон.


Метки аренда, Борнмут, Ливерпуль, трансферы, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 22:10

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  1. gerrard08 06.08.2019 23:01 # gerrard08
    Та блять это был единственый лошок, который более менее мог бы заменить в кубках основу. Уже конкретно бешусьс этого то

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  2. only--liverpool 06.08.2019 22:59 # only--liverpool
    Не понимаю я этого, ой не понимаю...
    При дефиците нападающих отдать вполне себе состоявшегося игрока

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  3. xin 06.08.2019 22:58 # xin
    Лол, в 22 надо к основе уже подпускать. Вон если бы Стерлинга также мариновали по арендам, то сейчас бы не играл в первом клубе Манчестера.

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  4. frisby 06.08.2019 22:41 # frisby
    какое глупое и недальновидное решение Клоппа!Хотя я так понимаю это Брюстер поставил вопрос ребром о игровом времени..хорошо хоть не продали..пока..

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  5. lovrentiy 06.08.2019 22:31 # lovrentiy
    Жаль конечно, но в этом есть плюсы. Игровая практика, и конкурентов ибашить будет.

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  6. chebrec 06.08.2019 22:29 # chebrec
    Уилсооооооонннн!!!!

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