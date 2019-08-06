"Борнмут" взял в аренду Харри Уилсона
"Борнмут" взял в аренду на сезон 2019/20 вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона.
22-летний валлиец блестяще отыграл минувший сезон за "Дерби" на правах аренды, однако этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить место в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
Поначалу Клопп даже задумывался о продаже Уилсона, назначив за голову Харри цену в 25 миллионов фунтов, но затем решил ограничиться временным расставанием с талантливым игроком.
Во вторник Уилсон завершил переход к "вишенкам", где ему предстоит заменить выбывшего на три месяца с травмой лодыжки Дэвида Брукса.
По информации Liverpool Echo, аренда Харри обойдется "Борнмуту" в 2.5 млн. фунтов, а еще 500 тыс. предусмотрены в виде бонусов. Соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа.
"Замечательно оказаться здесь и, наконец, все уладить. Мне не терпится познакомиться с тренерским штабом и парнями. Когда "Ливерпуль" уведомил меня о возможности перейти сюда, я захотел, чтобы это случилось. Я хочу играть на уровне Премьер-Лиги за такую отличную команду, как "Борнмут", — сообщил Уилсон.
06.08.2019 22:10
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Та блять это был единственый лошок, который более менее мог бы заменить в кубках основу. Уже конкретно бешусьс этого то
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Не понимаю я этого, ой не понимаю...
При дефиците нападающих отдать вполне себе состоявшегося игрока
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Лол, в 22 надо к основе уже подпускать. Вон если бы Стерлинга также мариновали по арендам, то сейчас бы не играл в первом клубе Манчестера.
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какое глупое и недальновидное решение Клоппа!Хотя я так понимаю это Брюстер поставил вопрос ребром о игровом времени..хорошо хоть не продали..пока..
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Жаль конечно, но в этом есть плюсы. Игровая практика, и конкурентов ибашить будет.
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Уилсооооооонннн!!!!
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