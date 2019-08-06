"Борнмут" взял в аренду Харри Уилсона

"Борнмут" взял в аренду на сезон 2019/20 вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона.

22-летний валлиец блестяще отыграл минувший сезон за "Дерби" на правах аренды, однако этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить место в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Поначалу Клопп даже задумывался о продаже Уилсона, назначив за голову Харри цену в 25 миллионов фунтов, но затем решил ограничиться временным расставанием с талантливым игроком.



Во вторник Уилсон завершил переход к "вишенкам", где ему предстоит заменить выбывшего на три месяца с травмой лодыжки Дэвида Брукса.



По информации Liverpool Echo, аренда Харри обойдется "Борнмуту" в 2.5 млн. фунтов, а еще 500 тыс. предусмотрены в виде бонусов. Соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа.



"Замечательно оказаться здесь и, наконец, все уладить. Мне не терпится познакомиться с тренерским штабом и парнями. Когда "Ливерпуль" уведомил меня о возможности перейти сюда, я захотел, чтобы это случилось. Я хочу играть на уровне Премьер-Лиги за такую отличную команду, как "Борнмут", — сообщил Уилсон.