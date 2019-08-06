"Дерби" подписал Уэйна Руни
Клуб Чемпионшипа "Дерби" объявил о подписании контракта с нападающим "Ди Си Юнайтед" Уэйном Руни, который станет играющим тренером "баранов" с января.
Напомним, о переговорах Руни с "Дерби" стало известно только накануне. А уже сегодня Уэйн прилетел в Англию и уладил все формальности.
Теперь экс-игрок "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и сборной Англии возвращается в Америку, чтобы завершить сезон в МЛС, а к "баранам" присоединится зимой.
Контракт 33-летнего англичанина с "Дерби" рассчитан на 18 месяцев и предусматривает опцию продления на один год. Руни будет как играть за "баранов", так и ассистировать главному тренеру Филлипу Коку.
"Я в восторге от той возможности, что предоставил мне "Дерби". Я предвкушаю момент, когда присоединюсь к Филлипу Коку, его тренерскому штабу и первой команде в январе. Уверен, я смогу приносить большую пользу, и мне не терпится познакомиться с каждым — особенно с болельщиками".
"Я в одинаковом восторге и от того, что начну свою тренерскую карьеру в "Дерби", работая с первой командой и академией", — сообщил Руни.
06.08.2019 16:30
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Идут слухи, что сейчас Эмери дзвонит к Коуту и спрашывает, готов ли он играть центрального захитника.
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Агент Коутиньо: «Сердце Филиппе по-прежнему с «Ливерпулем»
Киа Джурабчиан, агент игрока «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Филиппе будет очень сложно играть в составе соперника «Ливерпуля», ведь у него огромная привязанность к этому клубу.
Он провел там великолепный период. Его сердце по-прежнему с «Ливерпулем». Безусловно, если Коутиньо вернется в АПЛ, это будет «Ливерпуль», но на данный момент осуществить это будет сложно, и все зависит от них», – сказал Джурабчиан.
Опять геи за нами объедки доедают, что Пепе, что этот.
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че там по эриксону, осталось два дня, он свалит с петушни или не ?
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пустили "Дерби" по рукам..
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в этой новости больше удивило, что Коку тренер Дерби, лул
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Как думаете Коутиньо будет праздновать гол в ворота лузерхуйцев?
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Полезная информация: Руни опять пересадил себе волосяные фолликулы, взятые из мошонки и жопы спортсмена.
«Ну да, я прошел эту процедуру опять — мне пересадили волосы. Я опять начинал лысеть... Сейчас я в восторге от результата» - заявил футболист.
Не "баран" ли "играющий" с судьбой?
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Разьепёт Чулси в Чемпионшипе!
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Чииивоооооо???!!!
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Играющий тренер баранов
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Дерби чисто на хайпе
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Там куда более бомбическая новость, Коут в Арсенал идет. Аренда с правом выкупа.
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ну жирный и жгет, норм варик. десятку положит
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по рукам пошла легендочка МЮ, удачи! УЕЕЕЕЕЙН РУУУУУНИ!
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