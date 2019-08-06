"Дерби" подписал Уэйна Руни

Клуб Чемпионшипа "Дерби" объявил о подписании контракта с нападающим "Ди Си Юнайтед" Уэйном Руни, который станет играющим тренером "баранов" с января.

Напомним, о переговорах Руни с "Дерби" стало известно только накануне. А уже сегодня Уэйн прилетел в Англию и уладил все формальности.



Теперь экс-игрок "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и сборной Англии возвращается в Америку, чтобы завершить сезон в МЛС, а к "баранам" присоединится зимой.



Контракт 33-летнего англичанина с "Дерби" рассчитан на 18 месяцев и предусматривает опцию продления на один год. Руни будет как играть за "баранов", так и ассистировать главному тренеру Филлипу Коку.



"Я в восторге от той возможности, что предоставил мне "Дерби". Я предвкушаю момент, когда присоединюсь к Филлипу Коку, его тренерскому штабу и первой команде в январе. Уверен, я смогу приносить большую пользу, и мне не терпится познакомиться с каждым — особенно с болельщиками".



"Я в одинаковом восторге и от того, что начну свою тренерскую карьеру в "Дерби", работая с первой командой и академией", — сообщил Руни.