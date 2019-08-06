"Дерби" подписал Уэйна Руни

Уэйн Руни Клуб Чемпионшипа "Дерби" объявил о подписании контракта с нападающим "Ди Си Юнайтед" Уэйном Руни, который станет играющим тренером "баранов" с января.

Напомним, о переговорах Руни с "Дерби" стало известно только накануне. А уже сегодня Уэйн прилетел в Англию и уладил все формальности.

Теперь экс-игрок "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и сборной Англии возвращается в Америку, чтобы завершить сезон в МЛС, а к "баранам" присоединится зимой.

Контракт 33-летнего англичанина с "Дерби" рассчитан на 18 месяцев и предусматривает опцию продления на один год. Руни будет как играть за "баранов", так и ассистировать главному тренеру Филлипу Коку.

"Я в восторге от той возможности, что предоставил мне "Дерби". Я предвкушаю момент, когда присоединюсь к Филлипу Коку, его тренерскому штабу и первой команде в январе. Уверен, я смогу приносить большую пользу, и мне не терпится познакомиться с каждым — особенно с болельщиками".

"Я в одинаковом восторге и от того, что начну свою тренерскую карьеру в "Дерби", работая с первой командой и академией", — сообщил Руни.


Метки Дерби, Ди Си Юнайтед, Руни, трансферы, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 16:30

Количество просмотров Просмотров: 1045

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. botan1k 06.08.2019 17:13 # botan1k
    Идут слухи, что сейчас Эмери дзвонит к Коуту и спрашывает, готов ли он играть центрального захитника.

    (ответить)

  2. mikkiynwa 06.08.2019 17:11 # mikkiynwa
    Агент Коутиньо: «Сердце Филиппе по-прежнему с «Ливерпулем»

    Киа Джурабчиан, агент игрока «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    Филиппе будет очень сложно играть в составе соперника «Ливерпуля», ведь у него огромная привязанность к этому клубу.

    Он провел там великолепный период. Его сердце по-прежнему с «Ливерпулем». Безусловно, если Коутиньо вернется в АПЛ, это будет «Ливерпуль», но на данный момент осуществить это будет сложно, и все зависит от них», – сказал Джурабчиан.

    Опять геи за нами объедки доедают, что Пепе, что этот.

    (ответить)

  3. reams 06.08.2019 17:00 # reams
    че там по эриксону, осталось два дня, он свалит с петушни или не ?

    (ответить)

  4. dallaslp 06.08.2019 16:52 # dallaslp
    пустили "Дерби" по рукам..

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 06.08.2019 16:52 # pistolero-lfc
    в этой новости больше удивило, что Коку тренер Дерби, лул

    (ответить)

  6. samurai8888 06.08.2019 16:51 # samurai8888
    Как думаете Коутиньо будет праздновать гол в ворота лузерхуйцев?

    (ответить)

  7. botan1k 06.08.2019 16:50 # botan1k
    Полезная информация: Руни опять пересадил себе волосяные фолликулы, взятые из мошонки и жопы спортсмена.

    «Ну да, я прошел эту процедуру опять — мне пересадили волосы. Я опять начинал лысеть... Сейчас я в восторге от результата» - заявил футболист.

    Не "баран" ли "играющий" с судьбой?

    (ответить)

  8. pistolero-lfc 06.08.2019 16:47 # pistolero-lfc
    Разьепёт Чулси в Чемпионшипе!

    (ответить)

  9. chebrec 06.08.2019 16:45 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

    (ответить)

  10. mototroller 06.08.2019 16:43 # mototroller
    Играющий тренер баранов

    (ответить)

  11. mancunia-planet 06.08.2019 16:35 # mancunia-planet
    Дерби чисто на хайпе

    (ответить)

  12. raven4uk 06.08.2019 16:35 # raven4uk
    Там куда более бомбическая новость, Коут в Арсенал идет. Аренда с правом выкупа.

    (ответить)

  13. keane16 06.08.2019 16:34 # keane16
    ну жирный и жгет, норм варик. десятку положит

    (ответить)

  14. anabanana94 06.08.2019 16:34 # anabanana94
    по рукам пошла легендочка МЮ, удачи! УЕЕЕЕЕЙН РУУУУУНИ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: