"Тоттенхэм" согласовал стоимость Дибалы

"Ювентус" принял предложение "Тоттенхэма" о покупке нападающего Пауло Дибалы в размере 65 миллионов фунтов.

Напомним, ранее этим летом "Ювентус" согласился обменять Дибалу на Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед", однако Пауло не смог договориться с "красными дьяволами".



Тем не менее 25-летний игрок сборной Аргентины все еще может приехать в Премьер-Лигу. Как утверждает Goal со ссылкой на собственные источники, "Ювентус" дал шанс Дибале попытаться достичь компромисса с другим английским клубом.



Таким образом, следующие 48 часов Дибала посвятит переговорам со "шпорами". Приобретение соотечественника очень бы порадовало главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который этим летом получил в свою команду лишь Танги Ндомбеле.