"Тоттенхэм" согласовал стоимость Дибалы
"Ювентус" принял предложение "Тоттенхэма" о покупке нападающего Пауло Дибалы в размере 65 миллионов фунтов.
Напомним, ранее этим летом "Ювентус" согласился обменять Дибалу на Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед", однако Пауло не смог договориться с "красными дьяволами".
Тем не менее 25-летний игрок сборной Аргентины все еще может приехать в Премьер-Лигу. Как утверждает Goal со ссылкой на собственные источники, "Ювентус" дал шанс Дибале попытаться достичь компромисса с другим английским клубом.
Таким образом, следующие 48 часов Дибала посвятит переговорам со "шпорами". Приобретение соотечественника очень бы порадовало главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который этим летом получил в свою команду лишь Танги Ндомбеле.
06.08.2019 23:00
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хех, а я уже боялся, что в мю, в петушне быстрее сгниет, найс ))
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Между тем похоже дело серьезно. Неожиданно, но реально осталось утрясти детали.
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Так-то Мю тоже согласовал обмен. Ту сумму что он просит, ему в Ттх никто платить не будет.
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что то петушки раздухарились...
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Евреи уже согласовали Ибалу, Кутуньо, Челсика и Бруно. Воду мутят знатно
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Сомнительно как-то если это правда, что он просил 350 тысяч в неделю
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А вот это топ. Неожиданно конечно, но если срастётся, то это пиздец какое усиление Тоттенхему.
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