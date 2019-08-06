"Тоттенхэм" согласовал стоимость Дибалы

Пауло Дибала "Ювентус" принял предложение "Тоттенхэма" о покупке нападающего Пауло Дибалы в размере 65 миллионов фунтов.

Напомним, ранее этим летом "Ювентус" согласился обменять Дибалу на Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед", однако Пауло не смог договориться с "красными дьяволами".

Тем не менее 25-летний игрок сборной Аргентины все еще может приехать в Премьер-Лигу. Как утверждает Goal со ссылкой на собственные источники, "Ювентус" дал шанс Дибале попытаться достичь компромисса с другим английским клубом.

Таким образом, следующие 48 часов Дибала посвятит переговорам со "шпорами". Приобретение соотечественника очень бы порадовало главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который этим летом получил в свою команду лишь Танги Ндомбеле.


Метки Дибала, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. reams 06.08.2019 23:36 # reams
    хех, а я уже боялся, что в мю, в петушне быстрее сгниет, найс ))

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  2. ray-black 06.08.2019 23:36 # ray-black
    Между тем похоже дело серьезно. Неожиданно, но реально осталось утрясти детали.

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  3. manutd4life 06.08.2019 23:19 # manutd4life
    Так-то Мю тоже согласовал обмен. Ту сумму что он просит, ему в Ттх никто платить не будет.

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  4. only--liverpool 06.08.2019 23:19 # only--liverpool
    что то петушки раздухарились...

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  5. lisiz 06.08.2019 23:18 # lisiz
    Евреи уже согласовали Ибалу, Кутуньо, Челсика и Бруно. Воду мутят знатно

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  6. ilovemanutd 06.08.2019 23:12 # ilovemanutd
    Сомнительно как-то если это правда, что он просил 350 тысяч в неделю

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  7. sexan 06.08.2019 23:08 # sexan
    А вот это топ. Неожиданно конечно, но если срастётся, то это пиздец какое усиление Тоттенхему.

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