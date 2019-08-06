Ван Дейк дал совет Магуайру
Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" дал совет новичку "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру, который отобрал у него титул самого дорогого защитника мира.
После полутора лет в статусе самого дорогого защитника мира Ван Дейк был вынужден передать это звание Магуайру, который накануне завершил свой переход из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов фунтов.
Виргил предупреждает, что Харри столкнется с определенным давлением из-за своего рекордного ценника, однако у вице-капитана "Ливерпуля" есть несколько рекомендаций, как с этим справиться.
"Удачи ему. Я ничего не могу сказать о его стоимости, потому что рано или поздно этот рекорд обязательно должен был обновиться. Таков рынок. Он сам никак не влияет на это, но я желаю ему успехов".
"Большому ценнику сопутствует давление, но разница будет не слишком велика, потому что в больших клубах вроде "Манчестер Юнайтед" ты и так всегда под давлением".
"Как справлялся с этим я сам? Просто сосредоточься на том, что ты любишь делать, и играй в свою лучшую игру. Проявляй свои качества на поле, наслаждайся своей игрой и не думай о посторонних вещах".
"Непросто полностью избавить себя от давления. Лично мне нравится взглянуть на свою ситуацию со стороны. Нам весьма повезло, потому что в мире есть много вещей, которые гораздо важнее игры в футбол. Мы можем делать, что любим делать, играя за такой большой клуб, как "Ливерпуль". Нужно наслаждаться этим, но давление всегда есть", — цитирует Ван Дейка The Guardian.
06.08.2019 08:00
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решил пропиариться голландский наркоман.
не бзди, у макваера всё в порядке с нервами, не подожжёшь.
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первые 5 игр Дейк был говном, видно психологически слабый, деньги давили на него , но не думаю, что человек с лицом магваера будет думать о давлении.
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классно ван Дейк еще больше давления наложил на Магвайра)))
удачи ему
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