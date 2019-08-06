Ван Дейк дал совет Магуайру

Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" дал совет новичку "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру, который отобрал у него титул самого дорогого защитника мира.

После полутора лет в статусе самого дорогого защитника мира Ван Дейк был вынужден передать это звание Магуайру, который накануне завершил свой переход из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов фунтов.



Виргил предупреждает, что Харри столкнется с определенным давлением из-за своего рекордного ценника, однако у вице-капитана "Ливерпуля" есть несколько рекомендаций, как с этим справиться.



"Удачи ему. Я ничего не могу сказать о его стоимости, потому что рано или поздно этот рекорд обязательно должен был обновиться. Таков рынок. Он сам никак не влияет на это, но я желаю ему успехов".



"Большому ценнику сопутствует давление, но разница будет не слишком велика, потому что в больших клубах вроде "Манчестер Юнайтед" ты и так всегда под давлением".



"Как справлялся с этим я сам? Просто сосредоточься на том, что ты любишь делать, и играй в свою лучшую игру. Проявляй свои качества на поле, наслаждайся своей игрой и не думай о посторонних вещах".



"Непросто полностью избавить себя от давления. Лично мне нравится взглянуть на свою ситуацию со стороны. Нам весьма повезло, потому что в мире есть много вещей, которые гораздо важнее игры в футбол. Мы можем делать, что любим делать, играя за такой большой клуб, как "Ливерпуль". Нужно наслаждаться этим, но давление всегда есть", — цитирует Ван Дейка The Guardian.