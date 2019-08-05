Бывший тренер Пепе удивлен, что Николя выбрал "Арсенал"

Бывший наставник "Лилля" Кристоф Гальтье выразил удивление насчет решения вингера Николя Пепе перейти в "Арсенал".

На текущей неделе "канониры" обновили свой трансферный рекорд, заключив с "Лиллем" сделку стоимостью 72 миллиона фунтов по Пепе.



Этот трансфер удивил многих, включая бывшего тренера Николя. Гальтье недоумевает, почему 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара не отправился в Мюнхен.



"Я думал, он отправится в "Баварию", потому что я знал, что после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена там есть место для него. Мне казалось, он будет хорош в Бундеслиге, но, внезапно, он выбрал "Арсенал".



"Отправившись в Премьер-Лигу, он окажется в самом сложном чемпионате, самом напряженном, самом ритмичном. Кроме того, он не сможет наслаждаться выступлением в Лиге Чемпионов", — сообщил Гальтье InfoSport+.