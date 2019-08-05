Бывший тренер Пепе удивлен, что Николя выбрал "Арсенал"
Бывший наставник "Лилля" Кристоф Гальтье выразил удивление насчет решения вингера Николя Пепе перейти в "Арсенал".
На текущей неделе "канониры" обновили свой трансферный рекорд, заключив с "Лиллем" сделку стоимостью 72 миллиона фунтов по Пепе.
Этот трансфер удивил многих, включая бывшего тренера Николя. Гальтье недоумевает, почему 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара не отправился в Мюнхен.
"Я думал, он отправится в "Баварию", потому что я знал, что после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена там есть место для него. Мне казалось, он будет хорош в Бундеслиге, но, внезапно, он выбрал "Арсенал".
"Отправившись в Премьер-Лигу, он окажется в самом сложном чемпионате, самом напряженном, самом ритмичном. Кроме того, он не сможет наслаждаться выступлением в Лиге Чемпионов", — сообщил Гальтье InfoSport+.
05.08.2019 08:00
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Уголек туповат, вот вся причина
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не буду говорить, что он слаб духом. Вы знаете чем он слаб
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В Ливерпуль не захотел, там пришлось бы выкладываться и пахать. Выбрал середняк, что бы ответственности поменьше да и задачи попроще. Крч Клоппу с его лучшей командой Европы, такие слабаки не нужны. Но он молодец что хотя бы честно признался кто он.
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Арсенал-самый лучший клуб в мире. Если ты не в курсе.
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Он выбрал лучшую команду в Европе для дальнейшего развития
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Слабый бойцовский дух, странные наклонности, выходец из колониальной Франции - вот причины.
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