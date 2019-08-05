Бывший тренер Пепе удивлен, что Николя выбрал "Арсенал"

Николя Пепе Бывший наставник "Лилля" Кристоф Гальтье выразил удивление насчет решения вингера Николя Пепе перейти в "Арсенал".

На текущей неделе "канониры" обновили свой трансферный рекорд, заключив с "Лиллем" сделку стоимостью 72 миллиона фунтов по Пепе.

Этот трансфер удивил многих, включая бывшего тренера Николя. Гальтье недоумевает, почему 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара не отправился в Мюнхен.

"Я думал, он отправится в "Баварию", потому что я знал, что после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена там есть место для него. Мне казалось, он будет хорош в Бундеслиге, но, внезапно, он выбрал "Арсенал".

"Отправившись в Премьер-Лигу, он окажется в самом сложном чемпионате, самом напряженном, самом ритмичном. Кроме того, он не сможет наслаждаться выступлением в Лиге Чемпионов", — сообщил Гальтье InfoSport+.


Метки Арсенал, Бавария, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2019 08:00

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  1. fc-oil 05.08.2019 09:23 # fc-oil
    Уголек туповат, вот вся причина

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  2. pistolero-lfc 05.08.2019 09:03 # pistolero-lfc
    не буду говорить, что он слаб духом. Вы знаете чем он слаб

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  3. stavluiordinar 05.08.2019 09:02 # stavluiordinar
    В Ливерпуль не захотел, там пришлось бы выкладываться и пахать. Выбрал середняк, что бы ответственности поменьше да и задачи попроще. Крч Клоппу с его лучшей командой Европы, такие слабаки не нужны. Но он молодец что хотя бы честно признался кто он.

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  4. tot35 05.08.2019 08:50 # tot35
    Арсенал-самый лучший клуб в мире. Если ты не в курсе.

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  5. aubameyang155 05.08.2019 08:34 # aubameyang155
    Он выбрал лучшую команду в Европе для дальнейшего развития

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  6. electric 05.08.2019 08:18 # electric
    Слабый бойцовский дух, странные наклонности, выходец из колониальной Франции - вот причины.

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