Юрген Клопп недоволен ранним началом сезона
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство по поводу чересчур раннего начала сезона.
Клубы Премьер-Лиги начинают кампанию 2019/20 уже в следующий уикенд — на неделю раньше Бундеслиги и Ла Лиги и на две недели раньше Серии А.
Клопп недоволен тем, что ему пришлось подстраиваться под эту ситуацию и просить игроков, которые этим летом выступали за свои сборные, досрочно вернуться из отпуска.
"Я не знаю, почему мы начинаем так рано".
"Я разговаривал с Карло Анчелотти (после товарищеского матча против "Наполи") — у них в Италии тоже 20 команд, и они начинают свой сезон 24 августа".
"Калиду Кулибали играл вместе с Садио Мане на Кубке Африке, и у него есть полноценный отпуск в четыре недели. Он еще даже не близок к возвращению".
"Я не знаю, почему мы начинаем так рано, ведь Премьер-Лига — это такой прекрасный продукт. Это лишено смысла".
"Я люблю футбол. На мой взгляд, мы можем играть каждую неделю, но кто-нибудь должен думать об игроках, а этого не происходит".
"Время от времени я возвращаюсь к этой теме, но люди тут же говорят: "Он опять ищет оправдания". Я не ищу, это не свойственно мне, однако мы должны думать о таких вещах, а в Англии о них никто не думает".
"Наши клубы хотят, чтобы мы ездили в турне. Но с кем? Мы не можем ездить одни. Это сложная ситуация", — цитирует Клоппа ESPN.
03.08.2019 21:00
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Последние комментарии:
ну и вали в Италию тогда.
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как он заебал ныть-типичный обрыган
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Всё верно. Нужно что-то менять.
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А ну ка расскажите чем это нытье отличается от нытья цигана?
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