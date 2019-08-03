Юрген Клопп недоволен ранним началом сезона

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство по поводу чересчур раннего начала сезона.

Клубы Премьер-Лиги начинают кампанию 2019/20 уже в следующий уикенд — на неделю раньше Бундеслиги и Ла Лиги и на две недели раньше Серии А.

Клопп недоволен тем, что ему пришлось подстраиваться под эту ситуацию и просить игроков, которые этим летом выступали за свои сборные, досрочно вернуться из отпуска.

"Я не знаю, почему мы начинаем так рано".

"Я разговаривал с Карло Анчелотти (после товарищеского матча против "Наполи") — у них в Италии тоже 20 команд, и они начинают свой сезон 24 августа".

"Калиду Кулибали играл вместе с Садио Мане на Кубке Африке, и у него есть полноценный отпуск в четыре недели. Он еще даже не близок к возвращению".

"Я не знаю, почему мы начинаем так рано, ведь Премьер-Лига — это такой прекрасный продукт. Это лишено смысла".

"Я люблю футбол. На мой взгляд, мы можем играть каждую неделю, но кто-нибудь должен думать об игроках, а этого не происходит".

"Время от времени я возвращаюсь к этой теме, но люди тут же говорят: "Он опять ищет оправдания". Я не ищу, это не свойственно мне, однако мы должны думать о таких вещах, а в Англии о них никто не думает".

"Наши клубы хотят, чтобы мы ездили в турне. Но с кем? Мы не можем ездить одни. Это сложная ситуация", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 21:00

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  1. alexomck 03.08.2019 21:21 # alexomck
    ну и вали в Италию тогда.

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  2. reams 03.08.2019 21:21 # reams
    как он заебал ныть-типичный обрыган

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  3. electric 03.08.2019 21:10 # electric
    Всё верно. Нужно что-то менять.

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  4. vashakara 03.08.2019 21:07 # vashakara
    А ну ка расскажите чем это нытье отличается от нытья цигана?

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