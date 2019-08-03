Юрген Клопп недоволен ранним началом сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство по поводу чересчур раннего начала сезона.

Клубы Премьер-Лиги начинают кампанию 2019/20 уже в следующий уикенд — на неделю раньше Бундеслиги и Ла Лиги и на две недели раньше Серии А.



Клопп недоволен тем, что ему пришлось подстраиваться под эту ситуацию и просить игроков, которые этим летом выступали за свои сборные, досрочно вернуться из отпуска.



"Я не знаю, почему мы начинаем так рано".



"Я разговаривал с Карло Анчелотти (после товарищеского матча против "Наполи") — у них в Италии тоже 20 команд, и они начинают свой сезон 24 августа".



"Калиду Кулибали играл вместе с Садио Мане на Кубке Африке, и у него есть полноценный отпуск в четыре недели. Он еще даже не близок к возвращению".



"Я не знаю, почему мы начинаем так рано, ведь Премьер-Лига — это такой прекрасный продукт. Это лишено смысла".



"Я люблю футбол. На мой взгляд, мы можем играть каждую неделю, но кто-нибудь должен думать об игроках, а этого не происходит".



"Время от времени я возвращаюсь к этой теме, но люди тут же говорят: "Он опять ищет оправдания". Я не ищу, это не свойственно мне, однако мы должны думать о таких вещах, а в Англии о них никто не думает".



"Наши клубы хотят, чтобы мы ездили в турне. Но с кем? Мы не можем ездить одни. Это сложная ситуация", — цитирует Клоппа ESPN.