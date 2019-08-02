МЮ может получить 33-летнего Манджукича, а не Дибалу в обмен на Лукаку

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант включения нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича в сделку по переезду Ромелу Лукаку в Турин.

По информации Sky Sports, "Юнайтед" и "Ювентус" уже достигли принципиальной договоренности по обмену Лукаку на Пауло Дибалу, а Ромелу дал согласие на переход к чемпионам Серии А.



Однако нерешительность Дибалы ставит сделку под угрозу, поэтому в ходе переговоров стороны решили рассмотреть вариант, при котором из Турина в Манчестер отправится другой игрок — например, Манджукич.



Естественно, при таком сценарии это будет уже не прямой обмен, и "Ювентусу" придется добавить определенную сумму денег, сверх 33-летнего хорвата.



Сообщается, что "красные дьяволы" достаточно давно интересуются Манджукичем, который забил 10 голов в 33 матчах прошлого сезона во всех турнирах. Для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера неприемлем вариант, при котором он не получит другого нападающего в случае ухода Лукаку.