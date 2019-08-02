МЮ может получить 33-летнего Манджукича, а не Дибалу в обмен на Лукаку
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант включения нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича в сделку по переезду Ромелу Лукаку в Турин.
По информации Sky Sports, "Юнайтед" и "Ювентус" уже достигли принципиальной договоренности по обмену Лукаку на Пауло Дибалу, а Ромелу дал согласие на переход к чемпионам Серии А.
Однако нерешительность Дибалы ставит сделку под угрозу, поэтому в ходе переговоров стороны решили рассмотреть вариант, при котором из Турина в Манчестер отправится другой игрок — например, Манджукич.
Естественно, при таком сценарии это будет уже не прямой обмен, и "Ювентусу" придется добавить определенную сумму денег, сверх 33-летнего хорвата.
Сообщается, что "красные дьяволы" достаточно давно интересуются Манджукичем, который забил 10 голов в 33 матчах прошлого сезона во всех турнирах. Для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера неприемлем вариант, при котором он не получит другого нападающего в случае ухода Лукаку.
02.08.2019 23:00
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Последние комментарии:
Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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70к + хорват норм обмен. Минимум 5 положит. Впрочем столько же сколько и нига.
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Серый, лови хорватский свинной гуляш, а не южноамериканский стейк с кровью, с мраморной телятины.
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Охохохох
Ахахахах
Эхэхэхэх
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АХАХАХАА СУК ОРУ)))
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Вот это поворот.)
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Доят скам как хотят))
Топовый нап конечно, но уже возраст.
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пошли в *опу со своим старым шлаком.....
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Ожидания-Дибала
Реальность-Жучара
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ЗМ вудворту
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Равноценная замена как раз
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ахахаха
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Кееееееееееек
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