МЮ может получить 33-летнего Манджукича, а не Дибалу в обмен на Лукаку

Марио Манджукич "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант включения нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича в сделку по переезду Ромелу Лукаку в Турин.

По информации Sky Sports, "Юнайтед" и "Ювентус" уже достигли принципиальной договоренности по обмену Лукаку на Пауло Дибалу, а Ромелу дал согласие на переход к чемпионам Серии А.

Однако нерешительность Дибалы ставит сделку под угрозу, поэтому в ходе переговоров стороны решили рассмотреть вариант, при котором из Турина в Манчестер отправится другой игрок — например, Манджукич.

Естественно, при таком сценарии это будет уже не прямой обмен, и "Ювентусу" придется добавить определенную сумму денег, сверх 33-летнего хорвата.

Сообщается, что "красные дьяволы" достаточно давно интересуются Манджукичем, который забил 10 голов в 33 матчах прошлого сезона во всех турнирах. Для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера неприемлем вариант, при котором он не получит другого нападающего в случае ухода Лукаку.


Метки Дибала, Лукаку, Манджукич, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1303

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  1. chebrec 03.08.2019 00:55 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  2. manutd4life 03.08.2019 00:52 # manutd4life
    70к + хорват норм обмен. Минимум 5 положит. Впрочем столько же сколько и нига.

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  3. iskander8sg 03.08.2019 00:47 # iskander8sg
    Серый, лови хорватский свинной гуляш, а не южноамериканский стейк с кровью, с мраморной телятины.

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  4. iskander8sg 03.08.2019 00:44 # iskander8sg
    Охохохох
    Ахахахах
    Эхэхэхэх

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  5. bezviz 03.08.2019 00:38 # bezviz
    АХАХАХАА СУК ОРУ)))

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  6. lampard78 03.08.2019 00:03 # lampard78
    Вот это поворот.)

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  7. mancityman 02.08.2019 23:45 # mancityman
    Доят скам как хотят))
    Топовый нап конечно, но уже возраст.

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  8. ifos 02.08.2019 23:28 # ifos
    пошли в *опу со своим старым шлаком.....

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  9. fc-oil 02.08.2019 23:24 # fc-oil
    Ожидания-Дибала
    Реальность-Жучара

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  10. liverpoolfan94 02.08.2019 23:07 # liverpoolfan94
    ЗМ вудворту

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  11. layert 02.08.2019 23:06 # layert
    Равноценная замена как раз

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  12. gunars 02.08.2019 23:03 # gunars
    ахахаха

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  13. barstreetboy 02.08.2019 23:01 # barstreetboy
    Кееееееееееек

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