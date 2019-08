Светская хроника за пятницу

У "Манчестер Юнайтед" осталось 150 миллионов на летние траты. "Тоттенхэм" близок к покупке Джовани Ло Чельсо. "Ливерпуль" может приобрести нападающего "Бордо". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Интер" пытается увести Пауло Дибалу из под носа у "Манчестер Юнайтед", предлагая "Ювентусу" Мауро Икарди в обмен на аргентинского нападающего туринцев. (Corriere dello Sport)



У "Юнайтед" возникли сложности с поисками компромисса с представителями Дибалы, что ставит обмен Пауло на Ромелу Лукаку под угрозу. (The Independent)



"Юнайтед" может потратить еще 150 миллионов фунтов этим летом. (The Independent)



"Юнайтед" отверг возможность подписать 19-летнего нападающего Мойзе Кина, который в итоге отправился из "Ювентуса" в "Эвертон". (90min)



Защитник Николас Отаменди не хочет уходить из "Манчестер Сити". (The Sun)



Защитник Дани Алвес снова отверг интерес "Сити" и перешел в "Сан-Паулу". (Goal)



"Тоттенхэм" близок к покупке полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо за 55 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)



"Реал Бетис" отклонил несколько предложений "Тоттенхэма" по Ло Чельсо. (SevillaABC)



"Тоттенхэм" уверен в приобретении Райана Сессеньона из "Фулхэма" до трансферного дедлайна, но предпочел бы сперва избавиться от Данни Роуза. (Daily Express)



Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма стал целью для "Борнмута". (Daily Mail)



"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе, даже после согласования трансфера Николя Пепе. (Daily Star)



"Арсенал" близок к продаже защитника Крыстиана Белика в "Дерби" за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ливерпуль" может предложить 20 млн. фунтов за гвинейского нападающего "Бордо" Франсуа Камано. (The Sun)



"Ньюкасл" очень близок к покупке вингера "Ниццы" Аллана Сен-Максимена за 16.5 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Эвертон" готов продать нападающего Дженка Тосуна за 20 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



Другое



Полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс пропустит два-три месяца из-за травмы лодыжки, требующей операции. (Sky Sports)



Новичок "Атлетико" Киран Триппьер рассказал, что пять раз в неделю по два часа занимается с репетиром по испанскому языку. (Daily Mail)



Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч стал экспертом BT Sport. (Liverpool Echo)



16-летний новичок "Ливерпуля" Харви Эллиотт извинился за распространившееся в социальных сетях видео, на котором он оскорбляет капитана сборной Англии Харри Кейна. (The Guardian)