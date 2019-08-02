Светская хроника за пятницу
У "Манчестер Юнайтед" осталось 150 миллионов на летние траты. "Тоттенхэм" близок к покупке Джовани Ло Чельсо. "Ливерпуль" может приобрести нападающего "Бордо". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Интер" пытается увести Пауло Дибалу из под носа у "Манчестер Юнайтед", предлагая "Ювентусу" Мауро Икарди в обмен на аргентинского нападающего туринцев. (Corriere dello Sport)
У "Юнайтед" возникли сложности с поисками компромисса с представителями Дибалы, что ставит обмен Пауло на Ромелу Лукаку под угрозу. (The Independent)
"Юнайтед" может потратить еще 150 миллионов фунтов этим летом. (The Independent)
"Юнайтед" отверг возможность подписать 19-летнего нападающего Мойзе Кина, который в итоге отправился из "Ювентуса" в "Эвертон". (90min)
Защитник Николас Отаменди не хочет уходить из "Манчестер Сити". (The Sun)
Защитник Дани Алвес снова отверг интерес "Сити" и перешел в "Сан-Паулу". (Goal)
"Тоттенхэм" близок к покупке полузащитника "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо за 55 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)
"Реал Бетис" отклонил несколько предложений "Тоттенхэма" по Ло Чельсо. (SevillaABC)
"Тоттенхэм" уверен в приобретении Райана Сессеньона из "Фулхэма" до трансферного дедлайна, но предпочел бы сперва избавиться от Данни Роуза. (Daily Express)
Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма стал целью для "Борнмута". (Daily Mail)
"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе, даже после согласования трансфера Николя Пепе. (Daily Star)
"Арсенал" близок к продаже защитника Крыстиана Белика в "Дерби" за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Ливерпуль" может предложить 20 млн. фунтов за гвинейского нападающего "Бордо" Франсуа Камано. (The Sun)
"Ньюкасл" очень близок к покупке вингера "Ниццы" Аллана Сен-Максимена за 16.5 млн. фунтов. (Sky Sports)
"Эвертон" готов продать нападающего Дженка Тосуна за 20 млн. фунтов. (Liverpool Echo)
Другое
Полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс пропустит два-три месяца из-за травмы лодыжки, требующей операции. (Sky Sports)
Новичок "Атлетико" Киран Триппьер рассказал, что пять раз в неделю по два часа занимается с репетиром по испанскому языку. (Daily Mail)
Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч стал экспертом BT Sport. (Liverpool Echo)
16-летний новичок "Ливерпуля" Харви Эллиотт извинился за распространившееся в социальных сетях видео, на котором он оскорбляет капитана сборной Англии Харри Кейна. (The Guardian)
02.08.2019 08:00
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Последние комментарии:
Я уже думал, что все местные дауны во главе с безвизом сдулись и мижула отскочил, но нихуя - новых ебанатов прибавилось.
(ответить)
забыл никнейм армянской чушки из моншестер юнитед
(ответить)
так что тут у нас, наверняка засилье вчерашних горе аналитиков про то как же бедный Арсенал будет строить игру на одних атакующих игроках и как будет им сложно вскрывать автобусы аля Бернли с тупыми бегунками по типу Пепе, ах да, как еще в конце сезона не попадет в четверку и даже за топ 6 не поборется, да
(ответить)
Блядь, сукааааааааа!!! Этот малолетний петух развел цыгана на минет:
https://www.instagram.com/vagif_karimov2007/
Юлькаааааааа, тебя посадят за отсос малолетке!!!
(ответить)
Омар, мент е6аный, хули молчишь, пидрила?
(ответить)
Эй, петушара армянская, почем арбузы? Прекращай хуи сосать - давай сводку по рынку срочно!
(ответить)
в общем у пенсов перестройка, у канониров слабоумие, у скама подтверждённый физрук, кто сыграет роль тёмной лошадки? ириски? то же что и скам. волки? ЛЕ в нагрузку, куй там. молотки? вполне. лисы? вполне.
(ответить)
Я некоторых вещей в нашей трансферной политике не понимаю:
И речь не о том, что берут атакеров, а не деферов.
Гоняются да Тирни, ага, хотя мне каж за те же деньги можно и Сессеньона взять, он и в атаке посильнее.
Но ладно, Тирни, тогда с Колошинацом что? Мне казалось он прибавил и разьебывает, не?
И что тогда в цеетре? Монреаль опять? Цз это смерть всего сезона, и никакой Ругани не спасет
(ответить)
Сити че не продаст чтоли своих заменщиков. Компани, Отаменди, Мангала. За 50 млн налик наверно завернут, не?
(ответить)
А сегодня новости о кометах будут? Нет?
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Пепе конечно норм трансфер. Но с такими клоунами в защите даже сам Месси не поможет. До дедлайна срочно надо купить защитников. а то беда
(ответить)
Идея для художественного фильма про Арсенала. Кронке попадает в аварию и теряет память. Унаи Эмери еге не бросает и изо всех сил пытается сделать так, чтобы он его вспомнил. Потому что у них ипотека
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02.08.2019 07:08 # удалить
mototroller
Марина Грановская проведя несколько успешных сделок за июль увеличила доход клуб на 30 миллионов фунтов стерлингов.
По информации журналиста Низаара Кинселы, Грановская совершает безумные сделки для сегодняшнего футбола, так как ей удается совершить невероятные трансферы своих молодых футболистов в другие команды, а также крайне выгодно сдать игроков в аренду.
Кинсела завел тему трансферов и сообщил, что у "Челси" будет порядка 300 миллионов фунтов на покупку новых футболистов в сезоне 2020/21 и это за исключением еще 30 миллионов фунтов, которые были получены клубом в июле месяце.
Кинесла уверен, что клуб прости Фрэнку все неудачи в текущем сезоне и поставит перед ним задачу проанализировать состав и сделать точечные укрепления в следующем году
30 млн это почти 50 % от стоимости Пепе которого Гг взяли в рассрочку на 5 лет )))))))).
Лол кек тчебурек )))
Источник: http://fapl.ru/posts/72450/?c=1#c6947513
(ответить)
топовое у нас ТО, никого стоящего не потеряли, подписали будущих Робертсонов и Арнольдов. баланс во всех линиях, сплав опыта и молодости.
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можно еще Заху купить на левый фланг, чисто разъеб в одну калитку любой команды будет
(ответить)
"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе, даже после согласования трансфера Николя Пепе. (Daily Star)
Не, я конечно не против. Збс будет скамеечка. И Ивоби даже может на подхвате. Но блеять, защиту укрепите. Тирни и Ругани подписывайте уже.
И бедного Коса отпускайте на родину
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Элиот красавчик, топового обоссал английского квадроебальникого Кейна
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онли--зеропук просыпайся, за тобой Магомед приехал на второй прием.
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Как не зайдешь на фаплю, одно чмоканье и посасывание xуев. Прекращайте уже.
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Что выбераете песики пукан в рот или на бутылку гоп?
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