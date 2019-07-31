Лукаку согласился перейти в "Ювентус" и ждет решения Дибалы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку дал согласие на переход в "Ювентус", но теперь должен подождать решения Пауло Дибалы.

Ранее этим летом Лукаку отчаянно рвался перейти в "Интер", открыто говоря о желании поработать с Антонио Конте, которого он даже назвал лучшим тренером в мире.



"Интер" так и не смог сделать предложение, которое бы устроило "красных дьяволов", однако Лукаку подвернулась возможность перейти в другой клуб Серии А — "Ювентус".



Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" и "Ювентус" уже достигли договоренности об обмене Лукаку на Дибалу, а сам Ромелу дал согласие на переезд в Турин.



Теперь все зависит от Дибалы, который, как утверждает The Guardian, определится со своим будущим после возвращения из отпуска — уже в четверг Пауло приедет на базу "Ювентуса" и поговорит с главным тренером Маурицио Сарри.



По информации Daily Mail, представители Дибалы уже сообщили "Юнайтед", что их клиент хочет получать 350 тысяч фунтов в неделю, что сразу сделало бы Пауло одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.