Лукаку согласился перейти в "Ювентус" и ждет решения Дибалы
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку дал согласие на переход в "Ювентус", но теперь должен подождать решения Пауло Дибалы.
Ранее этим летом Лукаку отчаянно рвался перейти в "Интер", открыто говоря о желании поработать с Антонио Конте, которого он даже назвал лучшим тренером в мире.
"Интер" так и не смог сделать предложение, которое бы устроило "красных дьяволов", однако Лукаку подвернулась возможность перейти в другой клуб Серии А — "Ювентус".
Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" и "Ювентус" уже достигли договоренности об обмене Лукаку на Дибалу, а сам Ромелу дал согласие на переезд в Турин.
Теперь все зависит от Дибалы, который, как утверждает The Guardian, определится со своим будущим после возвращения из отпуска — уже в четверг Пауло приедет на базу "Ювентуса" и поговорит с главным тренером Маурицио Сарри.
По информации Daily Mail, представители Дибалы уже сообщили "Юнайтед", что их клиент хочет получать 350 тысяч фунтов в неделю, что сразу сделало бы Пауло одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.
31.07.2019 21:00
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никто ему таких денег не даст...
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Дибала знает как вести дели с МЮ
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Уан Бисссака, Жеймс, Дибала, Бруно, Магуайр
Тогда норм, всем пста МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД вернулся!
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В Юве 120 получает,а тут сразу 350 хочет)получит максимум нынешнюю Зпшку Лукаки и хватит
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представители Дибалы уже сообщили "Юнайтед", что их клиент хочет получать 350 тысяч фунтов в неделю
Источник: http://fapl.ru/posts/72432/
Кек, вот жеж там все дибалы.))
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