Лукаку согласился перейти в "Ювентус" и ждет решения Дибалы

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку дал согласие на переход в "Ювентус", но теперь должен подождать решения Пауло Дибалы.

Ранее этим летом Лукаку отчаянно рвался перейти в "Интер", открыто говоря о желании поработать с Антонио Конте, которого он даже назвал лучшим тренером в мире.

"Интер" так и не смог сделать предложение, которое бы устроило "красных дьяволов", однако Лукаку подвернулась возможность перейти в другой клуб Серии А — "Ювентус".

Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" и "Ювентус" уже достигли договоренности об обмене Лукаку на Дибалу, а сам Ромелу дал согласие на переезд в Турин.

Теперь все зависит от Дибалы, который, как утверждает The Guardian, определится со своим будущим после возвращения из отпуска — уже в четверг Пауло приедет на базу "Ювентуса" и поговорит с главным тренером Маурицио Сарри.

По информации Daily Mail, представители Дибалы уже сообщили "Юнайтед", что их клиент хочет получать 350 тысяч фунтов в неделю, что сразу сделало бы Пауло одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.


Метки Дибала, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1404

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 31.07.2019 22:17 # kojan
    никто ему таких денег не даст...

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 31.07.2019 22:15 # pistolero-lfc
    Дибала знает как вести дели с МЮ

    (ответить)

  3. mancunia-planet 31.07.2019 22:13 # mancunia-planet
    Уан Бисссака, Жеймс, Дибала, Бруно, Магуайр
    Тогда норм, всем пста МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД вернулся!

    (ответить)

  4. avfc10 31.07.2019 21:32 # avfc10
    В Юве 120 получает,а тут сразу 350 хочет)получит максимум нынешнюю Зпшку Лукаки и хватит

    (ответить)

  5. mc-od 31.07.2019 21:17 # mc-od
    представители Дибалы уже сообщили "Юнайтед", что их клиент хочет получать 350 тысяч фунтов в неделю

    Источник: http://fapl.ru/posts/72432/

    Кек, вот жеж там все дибалы.))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: