"Ливерпуль" приобрел Харви Эллиотта

Харви Эллиотт "Ливерпуль" официально завершил приобретение вундеркинда "Фулхэма" Харви Эллиотта, который является самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги.

В мае этого года Эллиотт появился на замену в матче против "Вулверхэмптона". На тот момент Харви было всего 16 лет и 30 дней.

Дебют Эллиотта в Премьер-Лиге стал подтверждением его незаурядного таланта, и это не оставили без внимания ведущие клубы не только Англии, но и Европы.

По слухам, за Эллиоттом охотились даже "Реал" и "Барселона", однако юный вингер решил, что наилучшим шагом для его карьеры станет переход в "Ливерпуль", болельщиком которого, как поговаривают, Харви является с детства.

Таким образом, Эллиотт стал вторым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга. Дебютировать за "Ливерпуль" Харви может уже в воскресном матче против "Наполи" в Эдинбурге.

Добавим, что Эллиотт сможет заключить профессиональный контракт, только когда ему исполнится 17 лет — в апреле 2020. А "Фулхэму" достанется внушительная компенсация, размер которой определит трибунал, если два клуба не договорятся полюбовно.


Метки Ливерпуль, трансферы, Фулхэм, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. zloy-vasya 28.07.2019 13:49 # zloy-vasya
    У Арсенала в начале сезона оборона в центре будет только из Сократиса и Мустафи. Но лошары все же Ливерпуль ибо никого не купили. Ах да, ещё и у Лено травма(

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  2. gunars 28.07.2019 12:54 # gunars
    Ливерка без обид конечно, но я же правду сказал)

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  3. bangladesh 28.07.2019 12:33 # bangladesh
    Хуйня

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  4. lovrentiy 28.07.2019 12:31 # lovrentiy
    Чемпик можно не начинать.

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  5. pistolero-lfc 28.07.2019 12:27 # pistolero-lfc
    трансфер из серии "игроки вылетевших команд"

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  6. gunars 28.07.2019 12:20 # gunars
    пока другие покупают Пепе, ливерка покупает ноунеймов из 4-го дивизиона)

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  7. largo-winch 28.07.2019 12:09 # largo-winch
    если два клуба не договорятся полюбовно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72363/#reply

    что это за гомосятник вы тут разводите?

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  8. electric 28.07.2019 12:05 # electric
    Топчики один за другим подъезжают. Бизнескар

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  9. chr1s8rown 28.07.2019 12:04 # chr1s8rown
    Лучше чем ничего

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