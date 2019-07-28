"Ливерпуль" приобрел Харви Эллиотта

"Ливерпуль" официально завершил приобретение вундеркинда "Фулхэма" Харви Эллиотта, который является самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги.

В мае этого года Эллиотт появился на замену в матче против "Вулверхэмптона". На тот момент Харви было всего 16 лет и 30 дней.



Дебют Эллиотта в Премьер-Лиге стал подтверждением его незаурядного таланта, и это не оставили без внимания ведущие клубы не только Англии, но и Европы.



По слухам, за Эллиоттом охотились даже "Реал" и "Барселона", однако юный вингер решил, что наилучшим шагом для его карьеры станет переход в "Ливерпуль", болельщиком которого, как поговаривают, Харви является с детства.



Таким образом, Эллиотт стал вторым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга. Дебютировать за "Ливерпуль" Харви может уже в воскресном матче против "Наполи" в Эдинбурге.



Добавим, что Эллиотт сможет заключить профессиональный контракт, только когда ему исполнится 17 лет — в апреле 2020. А "Фулхэму" достанется внушительная компенсация, размер которой определит трибунал, если два клуба не договорятся полюбовно.