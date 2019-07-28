"Ливерпуль" приобрел Харви Эллиотта
"Ливерпуль" официально завершил приобретение вундеркинда "Фулхэма" Харви Эллиотта, который является самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги.
В мае этого года Эллиотт появился на замену в матче против "Вулверхэмптона". На тот момент Харви было всего 16 лет и 30 дней.
Дебют Эллиотта в Премьер-Лиге стал подтверждением его незаурядного таланта, и это не оставили без внимания ведущие клубы не только Англии, но и Европы.
По слухам, за Эллиоттом охотились даже "Реал" и "Барселона", однако юный вингер решил, что наилучшим шагом для его карьеры станет переход в "Ливерпуль", болельщиком которого, как поговаривают, Харви является с детства.
Таким образом, Эллиотт стал вторым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга. Дебютировать за "Ливерпуль" Харви может уже в воскресном матче против "Наполи" в Эдинбурге.
Добавим, что Эллиотт сможет заключить профессиональный контракт, только когда ему исполнится 17 лет — в апреле 2020. А "Фулхэму" достанется внушительная компенсация, размер которой определит трибунал, если два клуба не договорятся полюбовно.
28.07.2019 12:00
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У Арсенала в начале сезона оборона в центре будет только из Сократиса и Мустафи. Но лошары все же Ливерпуль ибо никого не купили. Ах да, ещё и у Лено травма(
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Ливерка без обид конечно, но я же правду сказал)
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Хуйня
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Чемпик можно не начинать.
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трансфер из серии "игроки вылетевших команд"
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пока другие покупают Пепе, ливерка покупает ноунеймов из 4-го дивизиона)
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если два клуба не договорятся полюбовно.
Источник: http://fapl.ru/posts/72363/#reply
что это за гомосятник вы тут разводите?
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Топчики один за другим подъезжают. Бизнескар
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Лучше чем ничего
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