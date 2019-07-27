Стерлинг был рад победе "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что ему доставила удовольствие победа "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

Стерлинг далеко не по-дружески расстался с "красными", когда в 2015 году отправился к "горожанам", однако Рахим едва ли пожалел о своем решении, с тех пор выиграв пять больших трофеев.



В минувшем сезоне "Сити" до последнего соперничал с "Ливерпулем" за титул Премьер-Лиги, в итоге опередив конкурента на одно очке. Зато "красные" нашли утешение в виде победы в Лиге Чемпионов, и Стерлинг только порадовался за свой бывший клуб.



"Я был очень рад за них, рад за некоторых знакомых мне игроков, которые подняли трофей Лиги Чемпионов".



"Лига Чемпионов имеет огромное значение для нас, но для нас как для клуба победа в Премьер-Лиге важнее всего. Это будет нашей главной целью и в предстоящем сезоне".



"Да, было бы приятно выиграть Лигу Чемпионов, но в первую очередь мы хотим выиграть лигу. Премьер-Лига — это твой хлеб с маслом. Ради достижения этой цели ты играешь каждый уикенд, тренируешься каждый день".



"Лига Чемпионов выглядит красивее. Как говорят люди, это самое престижное соревнование, однако в Премьер-Лиге ты должен выкладываться каждый уикенд, ты постоянно совершаешь сложные выезды".



"Ты ездишь к "Кристал Пэлас", "Бернли". Это тяжело. Ты тратишь так много времени и сил на это", — цитирует Стерлинга Sky Sports.