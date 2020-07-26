"Эвертон" опасается конкуренции "Челси" в борьбе за Заху

"Эвертон" сообщил "Кристал Пэлас" о своей готовности заплатить 60 миллионов фунтов за Уилфрида Заху, но в то же время опасается, что перехватить вингера попытается "Челси", прямо сейчас находящийся под трансферным запретом.

До недавних пор претендентом номер один на Заху считался "Арсенал", однако "канониры" смогли предложить за экс-игрока "Манчестер Юнайтед" только 40 млн. фунтов, что совершенно не устраивает "Пэлас".



Стремление Уилфрида покинуть "Селхерст Парк" не осталось без внимания со стороны других клубов. По информации The Telegraph, "Эвертон" уже обозначил свой интерес к Захе.



"Ириски" не только готовы заплатить "орлам" 60 млн. фунтов, но и отдать им нападающего Дженка Тосуна, интерес к которому "Пэлас" проявлял в прошлом.



Однако ранее сам Заха говорил, что предпочитает отправиться в клуб из Лиги Чемпионов, и это может заставить его подождать трансфера в "Челси".



Прямо сейчас "синие" не могут регистрировать новичков и дожидаются рассмотрения своего дела в Спортивном арбитражном суде. Победители Лиги Европы надеются, что их апелляция будет удовлетворена к январю.



Вариант с "Челси" может устроить не только самого Уилфрида, но и "Пэлас", который бы сохранил своего ведущего игрока еще минимум на полсезона. Также это повысило бы шансы "орлов" выкупить нападающего "синих" Мичи Батшуайи после успешной аренды в прошлом сезоне.