Гарет Бэйл не нужен "Ливерпулю"

Гарет Бэйл Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи, связывающие с его клубом вингера "Реала" Гарета Бэйла.

В данный момент "Реал" всячески подталкивает Бэйла к отъезду из Мадрида, и "Ливерпуль", который не спешит тратить свой джекпот за победу в Лиге Чемпионов, видится одним из немногих клубов, способных позволить себе Гарета.

На днях даже бывший игрок "Ливерпуля" Пол Инс рекомендовал Клоппу купить 30-летнего валлийца, однако Юрген не собирается этого делать.

"Бэйл — игрок "Реала", и если он уйдет, он станет для кого-то невероятно дорогой покупкой с учетом своей зарплаты".

"Он выдающийся игрок, мне он очень нравится, однако дело не в нем. Будучи тренером, ты должен создавать команду. Команда — это не коллекция индивидуально лучших игроков. Игроки в команде должны работать сообща".

"Ливерпуль" — это долгосрочный проект, и сейчас у нас очень хорошая команда. Будут ли у нас сложности? Вероятно. Они точно будут, если мы пригласим нового игрока, двух или трех. Я не говорю, что мы ничего не предпримем, но порой люди забывают, кем мы уже обладаем".

"Иногда ты должен успокоиться, заплатить по своим счетам и жить нормальной жизнью в своем доме, прежде чем построишь новый", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Бэйл, Клопп, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 23:00

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  1. xin 25.07.2019 00:03 # xin
    Старый слишком

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  2. lfc-krr 24.07.2019 23:32 # lfc-krr
    Есть 150 т.фунтов в неделю.. от Старриджа осталось.

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  3. van-dijk 24.07.2019 23:20 # van-dijk
    "Иногда ты должен успокоиться, заплатить по своим счетам и жить нормальной жизнью в своем доме, прежде чем построишь новый"

    Источник: http://fapl.ru/posts/72288/

    В Баварию собрался.

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