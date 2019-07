Светская хроника за вторник

Гарет Бэйл разбогатеет в случае переезда в Китай. "Тоттенхэм" потратит 80 миллионов фунтов на этой неделе. "Арсенал" все еще надеется заполучить Уилфрида Заху. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Вингеру "Реала" Гарету Бэйлу предлагают в Китае зарплату в 1 миллион фунтов в неделю и приветственный бонус минимум в 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



В случае ухода из "Реала" Бэйл хочет сохранить свою зарплату в 550 тыс. фунтов в неделю. (Sky Sports)



Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" зависит от того, удастся ли Королевскому клубу избавиться от Бэйла. (AS)



"Юнайтед" предложит 49 млн. фунтов за полузащитника "Спортинга Бруну Фернандеша. (O Jogo)



Защитник Харри Магуайр, трансферная цель "Юнайтед", не стал ближе к уходу из "Лестера". (Leicester Mercury)



Вопреки слухам, "Манчестер Сити" не ведет переговоров о продаже вингера Лероя Сане в "Баварию" за 100 млн. фунтов. (Daily Mirror)



На текущей неделе "Тоттенхэм" потратит 80 млн. фунтов на Райана Сессеньона из "Фулхэма" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис". (Daily Mirror)



Ло Чельсо обойдется "Тоттенхэму" в 45 млн. фунтов. (The Sun)



"Фулхэм" хочет 40 млн. фунтов за Сессеньона, однако "Тоттенхэм" надеется сбить цену до 25 млн. (Evening Standard)



Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд доступен за фиксированную цену в 25 млн. фунтов еще только два дня. (Daily Mail)



Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет пригласить защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза в свою команду. (Daily Mail)



"Атлетико" предпочитает купить Хамеса Родригеса из "Реала", а не Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма". (Marca)



"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе и на этой неделе может сделать новое предложение о покупке игрока. (Sky Sports)



"Наполи" опасается проиграть борьбу "Арсеналу" за защитника "Селтика" Кирана Тирни. (The Sun)



Вингер "Эвертона" и молодежной сборной Англии Адемола Лукман все ближе к переходу в "РБ Лейпциг". (Liverpool Echo)



"Астон Вилла" согласовала стоимость вингера "Касымпаши" Трезеге в размере 8 млн. фунтов. (Daily Star)



Переход голкипера Джека Батленда в "Борнмут" под угрозой срыва, потому что "Стоук" требует 30 млн. фунтов компенсации. (Daily Mail)



Другое



"Ливерпуль" до сих пор не знает, в какие даты состоится клубный Чемпионат Мира в Катаре. (Daily Mirror)



"Юнайтед" рухнул со второго на шестое место в списке самых дорогих спортивных команд в мире по версии Forbes. (Daily Mirror)