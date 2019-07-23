Светская хроника за вторник
Гарет Бэйл разбогатеет в случае переезда в Китай. "Тоттенхэм" потратит 80 миллионов фунтов на этой неделе. "Арсенал" все еще надеется заполучить Уилфрида Заху. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Вингеру "Реала" Гарету Бэйлу предлагают в Китае зарплату в 1 миллион фунтов в неделю и приветственный бонус минимум в 20 млн. фунтов. (Daily Mail)
В случае ухода из "Реала" Бэйл хочет сохранить свою зарплату в 550 тыс. фунтов в неделю. (Sky Sports)
Переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" зависит от того, удастся ли Королевскому клубу избавиться от Бэйла. (AS)
"Юнайтед" предложит 49 млн. фунтов за полузащитника "Спортинга Бруну Фернандеша. (O Jogo)
Защитник Харри Магуайр, трансферная цель "Юнайтед", не стал ближе к уходу из "Лестера". (Leicester Mercury)
Вопреки слухам, "Манчестер Сити" не ведет переговоров о продаже вингера Лероя Сане в "Баварию" за 100 млн. фунтов. (Daily Mirror)
На текущей неделе "Тоттенхэм" потратит 80 млн. фунтов на Райана Сессеньона из "Фулхэма" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис". (Daily Mirror)
Ло Чельсо обойдется "Тоттенхэму" в 45 млн. фунтов. (The Sun)
"Фулхэм" хочет 40 млн. фунтов за Сессеньона, однако "Тоттенхэм" надеется сбить цену до 25 млн. (Evening Standard)
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд доступен за фиксированную цену в 25 млн. фунтов еще только два дня. (Daily Mail)
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет пригласить защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза в свою команду. (Daily Mail)
"Атлетико" предпочитает купить Хамеса Родригеса из "Реала", а не Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма". (Marca)
"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе и на этой неделе может сделать новое предложение о покупке игрока. (Sky Sports)
"Наполи" опасается проиграть борьбу "Арсеналу" за защитника "Селтика" Кирана Тирни. (The Sun)
Вингер "Эвертона" и молодежной сборной Англии Адемола Лукман все ближе к переходу в "РБ Лейпциг". (Liverpool Echo)
"Астон Вилла" согласовала стоимость вингера "Касымпаши" Трезеге в размере 8 млн. фунтов. (Daily Star)
Переход голкипера Джека Батленда в "Борнмут" под угрозой срыва, потому что "Стоук" требует 30 млн. фунтов компенсации. (Daily Mail)
Другое
"Ливерпуль" до сих пор не знает, в какие даты состоится клубный Чемпионат Мира в Катаре. (Daily Mirror)
"Юнайтед" рухнул со второго на шестое место в списке самых дорогих спортивных команд в мире по версии Forbes. (Daily Mirror)
23.07.2019 13:00
Просмотров: 2161
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жесть атмосфера в Японии. Как будто при пустых трибунах, все разговоры игроков слышно.
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=DwBN5v3-R54
Подруги Беллерина.
(ответить)
Продублирую...
Как считают эксперты Фапела, над управлением чертей, колдуют уебаны?
https://sun1-14.userapi.com/c855636/v855636274/9ba56/ZDvBO889tyg.jpg
(ответить)
Американский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. В него попали два клуба российских миллиардеров — «Челси» Романа Абрамовича и «Бруклин Нетс», совладельцем которого является Михаил Прохоров
Звучит гордо
(ответить)
За несколько дней до первого геймплейного трейлера прилетела просто шокирующая новость – «Ювентуса» не будет в новой части FIFA. Итальянский клуб подписал эксклюзивное соглашение с другим футбольным симулятором – eFootball PES 2020. Клуб вместе со стадионом и всеми отличительными знаками переезжает.
После объявления этой новости, акции EA упали на $ 792 млн за сутки. Дело не только в «Ювентусе», но и, возможно, в наличии в команде Криштиану Роналду, который является лицом серии игр. Останется ли он на обложке, пока неизвестно.
Вместо «старой синьоры» в игре будет вымышленная команда Piemonte Calcio, но имена игроков останутся на месте, это регулирует особая лицензия, которая у FIFA имеется.
(ответить)
анальный банан чей пёс? усыпите его уже, заебал этот пидр,
(ответить)
Вингеру "Реала" Гарету Бэйлу предлагают в Китае зарплату в 1 миллион фунтов в неделю и приветственный бонус минимум в 20 млн. фунтов.
эххх.. как же жаль читать такие новости про игрока который когда то радовал нас, в любом случае Бэйлу удачи, какой бы выбор он не сделал,ТОТТЕНХЭМ его ДОМ, и сейчас он наверно это понимает, но поезд уехал.
(ответить)
Где ска Месси
(ответить)
На текущей неделе "Тоттенхэм" потратит 80 млн. фунтов на Райана Сессеньона из "Фулхэма" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".
Сессеньон как понимаю на маршрутке подкатит, а Ло Чельсо откуда Мадрид\Севилья\Бетис, откуда именно этот ТОП вступит на базу ВЕЛИКОГО ТОТТЕНХЭМА?
(ответить)
Первый кто обосцал рот жене Русика щель88 ))
(ответить)
Сказочный комментатор из Фапл.ру готов объявить себя геем...
Валерка, это ты что-ли? Так мы знали.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий