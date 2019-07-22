"Юнайтед" привлек Ники Батта к работе с первой командой

Ники Батт, до сих пор возглавлявший академию "Манчестер Юнайтед", сегодня получил повышение и теперь будет работать с первой командой.

Новая должность Батта, в свое время сыгравшего 387 матчей за "красных дьяволов", именуется как глава по развитию первой команды.



44-летний англичанин будет напрямую отчитываться перед главным тренером Оле Гуннаром Сульшером, а управление академией на себя примет Ник Кокс, работающий в структуре клуба более двух декад.



"Манчестер Юнайтед" в моем ДНК, и я очень горжусь тем, что берусь за эту новую роль. Я испытываю большую страсть к воспитанию, развитию и тренерской работе с имеющимися у нас талантами, помогая им становиться игроками топ-уровня в этом клубе", — сообщил Батт.