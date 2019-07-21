"Юнайтед" и "Лестер" согласовали стоимость Магуайра

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал приобретение центрального защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра стоимостью 80 миллионов фунтов.

Напомним, ранее в июле "лисы" отклонили предыдущее предложение "красных дьяволов" в размере 70 млн. фунтов. Тогда же стало известно, что "Манчестер Сити" решил выйти из борьбы за Магуайра, посчитав того слишком дорогим.

В отличие от своих соседей, "Юнайтед" решил продолжить переговоры с "Лестером" и сейчас достиг компромисса по стоимости 26-летнего англичанина, утверждает The Independent.

Клуб с "Олд Траффорд" собирается заплатить за Магуайра 70 млн. фунтов, а еще 10 млн. будут предусмотрены в виде бонусов. Таким образом, при достижении этих бонусных целей Харри сможет стать самым дорогим защитником мира.

Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер собирается сделать Магуайра лидером своей обороны, а в качестве наиболее подходящего партнера для Харри по центру защиты видит Виктора Линделефа.

Также сообщается, что "Юнайтед" продолжает работать над приобретением полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. К концу трансферного окна траты "дьяволов" могут превысить отметку в 200 млн. фунтов.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. satellite 22.07.2019 00:24 # satellite
    Как два с половиной Маноласа.

    Защ не для низкого блока, собственно как и ван биссака - моур бы такие трансферы скорее одобрил, а у сульшера мнение явно не спрашивают. Образец мисменеджмента.

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  2. lampard78 22.07.2019 00:12 # lampard78
    Эд Вудворд. "Как потратить хуилиард денег и так особо и не усилить команду". 2019. Манчестер паблишинг.

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  3. kos9k 22.07.2019 00:09 # kos9k
    вухахахаха

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  4. mancityman 22.07.2019 00:02 # mancityman
    Лучшая новость в это ТО, спасибо большое тебе скам))

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  5. andrew10 21.07.2019 23:55 # andrew10
    Ну наконец-то эта сага закончится. Хотя теперь надо бы кого-то из цз слить, а то слишком много выходит по количеству

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  6. manchester-united 21.07.2019 23:50 # manchester-united
    Ебанутыe. Какой же пиздeц. За такую сумму взять, по сути, посредственного защитника. Кто-нибудь в своем уме хоть как-то может сравнить его, например, с Фердинандом, Терри, Видичем или Дейком? Или даже с защитниками чуть ниже класса - Рамосом и Компани? Даже ссаный ведомый Пике выглядит предпочтительнее.
    Два занятных момента.
    Сити интересовались Санчесом - МЮ как конченные сраз&#1199; налетели. Вышло говнo.
    Сити интересовались Фредом - МЮ как конченные сразу налетели. Вышло говнo.
    Сити интересовались Магвайром - МЮ как конченные сразу налетели. Продолжение сценария?
    Это же надо так вестись.
    Ну и напоследок.
    Де Лигт - самый лакомый кусок на рынке, возможно самый талантливый молодой цз, у которого впереди годы и на нем можно будет заработать колоссальные деньги = 70-75 млн.
    Английский дуболом, которого берут принципу "то, что есть" и "вроде, не хуже наших", который, возможно уже на своем пике, которого не втюхаешь в случае чего - 80 млн.
    Вудворт, ты мрaзь!

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  7. electric 21.07.2019 23:48 # electric
    АХ АХ АХ

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  8. hachidlo 21.07.2019 23:43 # hachidlo
    80 миллионов фунтов за Магвайера...
    Скамовские трансферы и контракты это какой-то некст левел тупизны.
    Просто ФК Мешок.
    И да, в английском футболе на данный момент не существует центрального защитника, который бы стоил хотя бы 60 миллионов (не фунтов).

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  9. chebrec 21.07.2019 23:38 # chebrec
    Очередной топарик в копилку

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  10. mancunia-planet 21.07.2019 23:14 # mancunia-planet
    +1 ЦЗ к уже шестерым имеющимся

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  11. keane16 21.07.2019 23:06 # keane16
    Гавноящер сука гнилой, чтоб ты сосал у красно-белых, гнида вродворд

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  12. kylshar 21.07.2019 23:05 # kylshar
    Добро пожаловать ХМ!

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