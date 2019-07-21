"Юнайтед" и "Лестер" согласовали стоимость Магуайра

"Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал приобретение центрального защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра стоимостью 80 миллионов фунтов.

Напомним, ранее в июле "лисы" отклонили предыдущее предложение "красных дьяволов" в размере 70 млн. фунтов. Тогда же стало известно, что "Манчестер Сити" решил выйти из борьбы за Магуайра, посчитав того слишком дорогим.



В отличие от своих соседей, "Юнайтед" решил продолжить переговоры с "Лестером" и сейчас достиг компромисса по стоимости 26-летнего англичанина, утверждает The Independent.



Клуб с "Олд Траффорд" собирается заплатить за Магуайра 70 млн. фунтов, а еще 10 млн. будут предусмотрены в виде бонусов. Таким образом, при достижении этих бонусных целей Харри сможет стать самым дорогим защитником мира.



Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер собирается сделать Магуайра лидером своей обороны, а в качестве наиболее подходящего партнера для Харри по центру защиты видит Виктора Линделефа.



Также сообщается, что "Юнайтед" продолжает работать над приобретением полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. К концу трансферного окна траты "дьяволов" могут превысить отметку в 200 млн. фунтов.