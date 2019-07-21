"Юнайтед" и "Лестер" согласовали стоимость Магуайра
"Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал приобретение центрального защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра стоимостью 80 миллионов фунтов.
Напомним, ранее в июле "лисы" отклонили предыдущее предложение "красных дьяволов" в размере 70 млн. фунтов. Тогда же стало известно, что "Манчестер Сити" решил выйти из борьбы за Магуайра, посчитав того слишком дорогим.
В отличие от своих соседей, "Юнайтед" решил продолжить переговоры с "Лестером" и сейчас достиг компромисса по стоимости 26-летнего англичанина, утверждает The Independent.
Клуб с "Олд Траффорд" собирается заплатить за Магуайра 70 млн. фунтов, а еще 10 млн. будут предусмотрены в виде бонусов. Таким образом, при достижении этих бонусных целей Харри сможет стать самым дорогим защитником мира.
Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер собирается сделать Магуайра лидером своей обороны, а в качестве наиболее подходящего партнера для Харри по центру защиты видит Виктора Линделефа.
Также сообщается, что "Юнайтед" продолжает работать над приобретением полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. К концу трансферного окна траты "дьяволов" могут превысить отметку в 200 млн. фунтов.
21.07.2019 23:00
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Последние комментарии:
Как два с половиной Маноласа.
Защ не для низкого блока, собственно как и ван биссака - моур бы такие трансферы скорее одобрил, а у сульшера мнение явно не спрашивают. Образец мисменеджмента.
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Эд Вудворд. "Как потратить хуилиард денег и так особо и не усилить команду". 2019. Манчестер паблишинг.
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вухахахаха
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Лучшая новость в это ТО, спасибо большое тебе скам))
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Ну наконец-то эта сага закончится. Хотя теперь надо бы кого-то из цз слить, а то слишком много выходит по количеству
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Ебанутыe. Какой же пиздeц. За такую сумму взять, по сути, посредственного защитника. Кто-нибудь в своем уме хоть как-то может сравнить его, например, с Фердинандом, Терри, Видичем или Дейком? Или даже с защитниками чуть ниже класса - Рамосом и Компани? Даже ссаный ведомый Пике выглядит предпочтительнее.
Два занятных момента.
Сити интересовались Санчесом - МЮ как конченные сразү налетели. Вышло говнo.
Сити интересовались Фредом - МЮ как конченные сразу налетели. Вышло говнo.
Сити интересовались Магвайром - МЮ как конченные сразу налетели. Продолжение сценария?
Это же надо так вестись.
Ну и напоследок.
Де Лигт - самый лакомый кусок на рынке, возможно самый талантливый молодой цз, у которого впереди годы и на нем можно будет заработать колоссальные деньги = 70-75 млн.
Английский дуболом, которого берут принципу "то, что есть" и "вроде, не хуже наших", который, возможно уже на своем пике, которого не втюхаешь в случае чего - 80 млн.
Вудворт, ты мрaзь!
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АХ АХ АХ
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80 миллионов фунтов за Магвайера...
Скамовские трансферы и контракты это какой-то некст левел тупизны.
Просто ФК Мешок.
И да, в английском футболе на данный момент не существует центрального защитника, который бы стоил хотя бы 60 миллионов (не фунтов).
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Очередной топарик в копилку
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+1 ЦЗ к уже шестерым имеющимся
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Гавноящер сука гнилой, чтоб ты сосал у красно-белых, гнида вродворд
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Добро пожаловать ХМ!
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