"Хаддерсфилд" подтвердил, что представленная ранее форма была фейковой

"Хаддерсфилд" официально подтвердил, что представленная ранее форма, вызвавшая бурное возмущение у фанатов клуба, была фейковой.

Ранее на текущей неделе "терьеры" представили свою новую домашнюю форму на сезон 2019/20. Главным атрибутом этой формы стала огромная диагональная надпись Paddy Power в качестве титульного спонсора.



Вылетевшая из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона команда даже успела сыграть в этой форме товарищеский матч против "Рочдейла" в среду, а FA потребовала объяснений от "Хаддерсфилда".



Однако сегодня "терьеры" подтвердили, что это была просто рекламная кампания. Клуб пока не обзавелся титульным спонсором, но показал настоящую форму, без диагональной надписи.



