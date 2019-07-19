"Хаддерсфилд" подтвердил, что представленная ранее форма была фейковой

Фейковая форма Хаддерсфилда "Хаддерсфилд" официально подтвердил, что представленная ранее форма, вызвавшая бурное возмущение у фанатов клуба, была фейковой.

Ранее на текущей неделе "терьеры" представили свою новую домашнюю форму на сезон 2019/20. Главным атрибутом этой формы стала огромная диагональная надпись Paddy Power в качестве титульного спонсора.

Вылетевшая из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона команда даже успела сыграть в этой форме товарищеский матч против "Рочдейла" в среду, а FA потребовала объяснений от "Хаддерсфилда".

Однако сегодня "терьеры" подтвердили, что это была просто рекламная кампания. Клуб пока не обзавелся титульным спонсором, но показал настоящую форму, без диагональной надписи.

Настоящая форма Хаддерсфилда


Метки Umbro, форма, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2019 13:00

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