"Хаддерсфилд" подтвердил, что представленная ранее форма была фейковой
"Хаддерсфилд" официально подтвердил, что представленная ранее форма, вызвавшая бурное возмущение у фанатов клуба, была фейковой.
Ранее на текущей неделе "терьеры" представили свою новую домашнюю форму на сезон 2019/20. Главным атрибутом этой формы стала огромная диагональная надпись Paddy Power в качестве титульного спонсора.
Вылетевшая из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона команда даже успела сыграть в этой форме товарищеский матч против "Рочдейла" в среду, а FA потребовала объяснений от "Хаддерсфилда".
Однако сегодня "терьеры" подтвердили, что это была просто рекламная кампания. Клуб пока не обзавелся титульным спонсором, но показал настоящую форму, без диагональной надписи.
19.07.2019 13:00
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Paddy Power круто пропиарились
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Во! Другое дело!
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