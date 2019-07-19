Клопп считает "Сити" "большим фаворитом" нового сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити" "большим фаворитом" нового сезона Премьер-Лиги.

В минувшей кампании судьба титула определилась только в последнем турне. Выдав серию из 14 побед подряд на финише, "Сити" смог опередить "Ливерпуль" на одно очко.



Многие болельщики уже находятся в предвкушении новой борьбы этих двух команд, однако Клопп предпочитает не отвлекаться на дела конкурента.



"Я полностью сосредоточен на "Ливерпуле". Полностью".



"Было бы замечательно, если бы мы смогли снова находиться неподалеку "Манчестер Сити", потому что это единственный способ опередить их. Уже сейчас очевидно, что они снова будут большими фаворитами. Но у меня нет проблем с этим".



"Они в очень хорошем положении, что они показали в прошлом году — особенно после 100 очков в сезоне перед этим. Они показали свою жадность и стремление к успеху, что производит впечатление".



"Я не думаю, что они набрали бы 98 очков, если бы мы не находились неподалеку — но и мы не набрали бы 97 очков, если бы "Сити" не находился неподалеку".



"Мы преследовали друг друга весь сезон, подвергая друг друга давлению. К чему это привело, вы видели", — цитирует Клоппа Sky Sports.