Вертонген не верит, что "Сити" и "Ливерпуль" снова будут доминировать в Премьер-Лиге

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген не верит, что в новом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" снова удастся уйти в отрыв от конкурентов по Премьер-Лиге.

В минувшем сезоне "Сити" и "Ливерпуль" показывали игру совершенно другого уровня — и в плане качества, и в плане стабильности — нежели другие представители топ-6.



Фактически "горожане" и "красные" конкурировали только друг с другом — очно и заочно. При этом "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" решали другие турнирные задачи, сосредоточившись на борьбе за два оставшихся места в первой четверке. Вертонген уверен, что в новой кампании все будет иначе.



"Мы проиграли пару матчей около марта-апреля, хотя не должны были их проигрывать, а "Сити" и "Ливерпуль" продолжали побеждать. Мы слишком отдалились от них, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги, но я думаю, это стало уроком для нас".



"Я не думаю, что "Сити" и "Ливерпуль" снова будут доминировать так, как они доминировали в прошлом сезоне".



"Есть, наверное, шесть команд, которые хотят участвовать в борьбе за титул Премьер-Лиги, и все мы знаем их имена. Я считаю нас одной из трех-четырех лучших команд лиги", — цитирует Вертонгена Sky Sports.