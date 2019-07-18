Вертонген не задумывается об уходе из "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что не собирается менять клуб этим летом.

Как и у Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена, у Вертонгена остается только один год по действующему контракту, однако насчет Яна почти нет никаких спекуляций, в отличие от его партнеров.



33-летний бельгиец считает, что он и так в "лучшем клубе", а потому сезон 2019/20 проведет у "шпор".



"У меня остается еще один год, а там посмотрим. Мне нравится здесь. У меня замечательные отношения с тренером, он поддерживает меня и помогает становиться более классным игроком".



"Здесь у меня есть все, чего я могу пожелать. В данный момент это лучший клуб, чтобы за него выступать", — цитирует Вертонгена Evening Standard.