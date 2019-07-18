Вертонген не задумывается об уходе из "Тоттенхэма"

Ян Вертонген Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что не собирается менять клуб этим летом.

Как и у Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена, у Вертонгена остается только один год по действующему контракту, однако насчет Яна почти нет никаких спекуляций, в отличие от его партнеров.

33-летний бельгиец считает, что он и так в "лучшем клубе", а потому сезон 2019/20 проведет у "шпор".

"У меня остается еще один год, а там посмотрим. Мне нравится здесь. У меня замечательные отношения с тренером, он поддерживает меня и помогает становиться более классным игроком".

"Здесь у меня есть все, чего я могу пожелать. В данный момент это лучший клуб, чтобы за него выступать", — цитирует Вертонгена Evening Standard.


Метки Вертонген, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 275

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 18.07.2019 14:49 # mixmaster
    мерзкий игрочишка, полностью соответствует клубу

    (ответить)

  2. lfc-krr 18.07.2019 14:32 # lfc-krr
    33-летний бельгиец считает, что он и так в "лучшем клубе", а потому сезон 2019/20 проведет у "шпор".

    Источник: http://fapl.ru/posts/72148/

    Не силён умом, этот бельгиец.

    (ответить)

  3. sellman 18.07.2019 14:26 # sellman
    Одна из основных мразей в составе петухов. Играет грязно, мразота, что с него взять. Трипьера продали, а дельфинов и вертонгенов оставили.
    Свято чтут традиции грязного футбола.

    (ответить)

  4. vagifspurs 18.07.2019 14:01 # vagifspurs
    он уже наша Легенда, никогда не сдается, всегда на уровне, спасибо Яну за себя, лучший, просто лучший!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: