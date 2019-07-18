Вертонген не задумывается об уходе из "Тоттенхэма"
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что не собирается менять клуб этим летом.
Как и у Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена, у Вертонгена остается только один год по действующему контракту, однако насчет Яна почти нет никаких спекуляций, в отличие от его партнеров.
33-летний бельгиец считает, что он и так в "лучшем клубе", а потому сезон 2019/20 проведет у "шпор".
"У меня остается еще один год, а там посмотрим. Мне нравится здесь. У меня замечательные отношения с тренером, он поддерживает меня и помогает становиться более классным игроком".
"Здесь у меня есть все, чего я могу пожелать. В данный момент это лучший клуб, чтобы за него выступать", — цитирует Вертонгена Evening Standard.
18.07.2019 14:00
Просмотров: 275
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
мерзкий игрочишка, полностью соответствует клубу
(ответить)
33-летний бельгиец считает, что он и так в "лучшем клубе", а потому сезон 2019/20 проведет у "шпор".
Источник: http://fapl.ru/posts/72148/
Не силён умом, этот бельгиец.
(ответить)
Одна из основных мразей в составе петухов. Играет грязно, мразота, что с него взять. Трипьера продали, а дельфинов и вертонгенов оставили.
Свято чтут традиции грязного футбола.
(ответить)
он уже наша Легенда, никогда не сдается, всегда на уровне, спасибо Яну за себя, лучший, просто лучший!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий