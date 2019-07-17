Гвардиола позволит Сане самому решить насчет ухода из "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что вингер Лерой Сане должен сам решить, останется он на "Этихад" или уйдет.
В минувшем сезоне Сане не имел твердого места в стартовом составе "горожан", а вдобавок вот уже несколько месяцев никак не может договориться о новом контракте.
Этой ситуацией все еще надеется воспользоваться "Бавария", объявив охоту на своего соотечественника, в котором чемпионы Бундеслиги видят идеальную замену для Франка Рибери и Арьена Роббена.
Гвардиола все равно не ожидает ухода 23-летнего немца, но позволяет Лерою самому определиться со своим будущим.
"Да, я думаю он останется".
"В прошлом году клуб сделал ему предложение, но я уже много раз говорил, что хочу работать только с теми людьми, которые счастливы здесь".
"Мы хотим помочь ему стать лучшим. Мы знаем его потенциал и его уровень, он обладает особенным мастерством, которое сложно отыскать в мире. Он знает и каждый знает, что у нас сложно играть регулярно из-за высокой конкуренции".
"В то же время я уже раз 10 разговаривал с клубом и хочу работать только с теми, кто счастлив. Если они хотят уйти, они уходят. Однако нас никогда не покидало желание обладать им", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
17.07.2019 22:00
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Однако нас никогда не покидало желание обладать им", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
Источник: http://fapl.ru/posts/72137/
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