Гвардиола позволит Сане самому решить насчет ухода из "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что вингер Лерой Сане должен сам решить, останется он на "Этихад" или уйдет.

В минувшем сезоне Сане не имел твердого места в стартовом составе "горожан", а вдобавок вот уже несколько месяцев никак не может договориться о новом контракте.



Этой ситуацией все еще надеется воспользоваться "Бавария", объявив охоту на своего соотечественника, в котором чемпионы Бундеслиги видят идеальную замену для Франка Рибери и Арьена Роббена.



Гвардиола все равно не ожидает ухода 23-летнего немца, но позволяет Лерою самому определиться со своим будущим.



"Да, я думаю он останется".



"В прошлом году клуб сделал ему предложение, но я уже много раз говорил, что хочу работать только с теми людьми, которые счастливы здесь".



"Мы хотим помочь ему стать лучшим. Мы знаем его потенциал и его уровень, он обладает особенным мастерством, которое сложно отыскать в мире. Он знает и каждый знает, что у нас сложно играть регулярно из-за высокой конкуренции".



"В то же время я уже раз 10 разговаривал с клубом и хочу работать только с теми, кто счастлив. Если они хотят уйти, они уходят. Однако нас никогда не покидало желание обладать им", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.