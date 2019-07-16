"Арсенал": без причин для оптимизма

"Арсенал" этим летом не предпринимает особых шагов для того, чтобы усилить состав и помочь Унаи Эмери в перезагрузке команды. "Канониры" точно не становятся большой угрозой для конкурентов, также желающих финишировать в первой четверке. Что же привело к столь печальному положению вещей на "Эмирейтс"?

Трансферная кампания лондонцев — только верхушка айсберга. Складывается впечатление, что в "Арсенале" сейчас нет четкой стратегии, а единственный реальный принцип клуба: потратить как можно меньше. Вселявшее оптимизм назначение Свена Мислинтана главным скаутом клуба осталось в далеком прошлом. Немец покинул Лондон зимой, его должность упразднили, а теперь создали позицию "технического директора". Ее этим летом занял бывший полузащитник клуба Эду, исполнявший аналогичную роль в сборной Бразилии.



Эду вряд ли пришел в "Арсенал", чтобы определять стратегию клуба. И точно его полномочия, как и полномочия Унаи Эмери, не выходят за определенные рамки. У "канониров" есть предел в зарплатной ведомости и есть скромный трансферный бюджет. По слухам, его величина — 40 миллионов фунтов. Увеличить сумму можно за счет продажи игроков, но пока "Арсенал" с прибылью для клуба покинул только вратарь Давид Оспина, который обошелся "Наполи" в 3.5 млн. фунтов.



Единственным входящим трансфером пока стал 18-летний форвард Габриэль Мартинелли (6.5 млн. фунтов). У бразильца есть потенциал, но в реальном времени потери "Арсенала" больше его приобретений. В первую очередь, речь об уходе в "Ювентус" Аарона Рэмси — да еще и бесплатно. Закончился контракт у Данни Уэлбека, а Петр Чех завершил карьеру и вернулся в "Челси".



И это еще не все. Отправляться с командой в американский тур отказался Лоран Косельни. У француза остался год по контракту, но капитан "Арсенала" требует уже сейчас отпустить его домой. Из-за травм Косельни утратил свою важность для лондонцев, но он по-прежнему сильнейший центрбек команды, не богатой классными защитниками в принципе.



Вместо этого Эмери был бы рад услышать об уходе Месута Озила, но и здесь процесс никак не продвинулся. Немец не слишком интересен своему тренеру, а в почти 31 год и с астрономической зарплатой он также перестал быть интересен потенциальным покупателям. Интерес к нему проявлял только "Фенербахче", но у турецкого клуба нет денег на содержание Месута.



И в этом заключается главная проблема. Озил находится на огромном контракте (350 тысяч фунтов в неделю), даже не являясь игроком основы. Эта сумма убивает к нему интерес со стороны, а также ограничивает "Арсенал" в рамках допустимой зарплатной ведомости. Из-за контракта Озила клуб, например, не смог предложить выгодных условий ушедшему Рэмси и, по слухам, отказался от покупки Набиля Фекира из "Лиона".



Имея все эти потери и трудности, "Арсенал" все равно нуждается в усилении. Проблема в центре обороны с протестом Косельни стала еще более острой: "Арсеналу" стоит подписать сразу двух центрбеков. Команде нужен новый левый защитник, чтобы сбалансировать играющего справа Эктора Беллерина. "Канонирам" необходимо компенсировать потерю Рэмси, даже если не напрямую, то покупкой сильного атакующего исполнителя. Все это — необходимый минимум, а не материал, который выведет "Арсенал" на новый уровень.



Лондонцы связаны финансовыми ограничениями, и в плане покупок побед пока не больше, чем в плане продаж. "Арсенал" подписал только Мартинелли, а также близок к приобретению другого юниора — центрбека Вильяма Салиба. Но это вложение в будущее команды, потому что француз, скорее всего, тут же вернется в "Сент-Этьен" на правах аренды.



"Арсенал" пытался провести два крупных трансфера, но попытки пока безуспешны. Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас" хочет играть за "канониров", но его клуб не устраивает предложенная "Арсеналом" сумма. 40 миллионов фунтов за одного из самых звездных игроков "остальной Премьер-Лиги" действительно не впечатляют. В "Пэлас" хотят вдвое больше, учитывая, что этим летом они уже продали за 50 млн. в "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. Статус Захи выше, не говоря уже об опыте выступлений на таком уровне.



Вторая большая цель "Арсенала" — левый защитник "Селтика" Киран Тирни. Первое предложение лондонцев в 15 миллионов фунтов чемпионы Шотландии отклонили. После этого Эмери пришлось требовать у руководства повысить сумму, и на днях из Глазго пришел второй отказ: "Селтик" не устраивают и 25 миллионов. Маловероятно, что в "Арсенале" готовы повышать ставки — по крайней мере, до тех пор, пока клуб не заработает деньги на продаже игроков.



Все это делает процесс комплектации команды мучительным. До старта сезона Унаи Эмери обязательно получит какое-то усиление, но вряд ли именно то, которое ему бы хотелось. Вся стратегия клуба ограничивается нежеланием тратить лишние деньги, и в каком-то смысле Эмери это должно льстить. В "Арсенале", должно быть, верят, что тренерский талант испанца может компенсировать все проблемы в управлении клубом.



Иван Громиков специально для FAPL.ru