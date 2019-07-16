Овермарс удивлен, что никто не пытается купить Зийеша
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс выразил удивление по поводу отсутствия предложений других клубов насчет вингера Хакима Зийеша.
Как и некоторые свои партнеры по "Аяксу", Зийеш просто выдающимся образом отыграл минувший сезон. Хаким забил 21 гол и еще 24 раза ассистировал партнерам.
По слухам, контракт 26-летнего марокканца, в мае признавшегося в симпатиях к "Арсеналу", предусматривает отступные в 31.5 млн. фунтов, однако пока никто не попытался купить Зийеша.
"Я слегка удивлен, что насчет Хакима до сих пор все так тихо. Думаю, он улучшает свою игру с каждым годом, и его статистика исключительно хороша. Многие клубы со все большим интересом наблюдают за ним".
"Они больше смотрят на его показатели, нежели на то, что он показывает и как он влияет на партнеров вокруг себя. Думаю, Хаким лучше Месута Озила".
"Я бы посоветовал "Арсеналу": продайте Озила и за половину от вырученных денег купите Хакима. Но они не слушают меня. Поэтому может быть так, что он останется в "Аяксе", — сообщил Овермарс Algemeen Dagblad.
16.07.2019 08:00
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Последние комментарии:
всего-то делов - продать Озила за 63кк:) ну что за гений этот Овермарс:)
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хороший паренёк. как он знатно возил реал и юве...
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Этот Шкет никоим образом не лучше Месута. Тот в 26 и похлеще наказывал.
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