Овермарс удивлен, что никто не пытается купить Зийеша

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс выразил удивление по поводу отсутствия предложений других клубов насчет вингера Хакима Зийеша.

Как и некоторые свои партнеры по "Аяксу", Зийеш просто выдающимся образом отыграл минувший сезон. Хаким забил 21 гол и еще 24 раза ассистировал партнерам.



По слухам, контракт 26-летнего марокканца, в мае признавшегося в симпатиях к "Арсеналу", предусматривает отступные в 31.5 млн. фунтов, однако пока никто не попытался купить Зийеша.



"Я слегка удивлен, что насчет Хакима до сих пор все так тихо. Думаю, он улучшает свою игру с каждым годом, и его статистика исключительно хороша. Многие клубы со все большим интересом наблюдают за ним".



"Они больше смотрят на его показатели, нежели на то, что он показывает и как он влияет на партнеров вокруг себя. Думаю, Хаким лучше Месута Озила".



"Я бы посоветовал "Арсеналу": продайте Озила и за половину от вырученных денег купите Хакима. Но они не слушают меня. Поэтому может быть так, что он останется в "Аяксе", — сообщил Овермарс Algemeen Dagblad.