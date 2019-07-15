Фанаты "Арсенала" написали открытое письмо Кроенке
Фанаты "Арсенала" написали открытое письмо с критикой владельца клуба Стэна Кроенке.
Третий сезон подряд без Лиги Чемпионов, унизительно малый трансферный бюджет и нежелание Кроенке инвестировать свои средства в клуб вызывают огромное разочарование у фанатов "канониров".
Сразу 16 популярных фанатских объединений и блогеров подписали коллективное обращение на двух страницах к американскому бизнесмену с требованием изменить этот негативный тренд.
"Будучи фанатами "Арсенала", в последнее десятилетие мы с разочарованием наблюдали за ухудшением игры команды. Когда Стэн Кроенке начинал скупать акции "Арсеала", клуб едва выступил в своем первом финале Лиги Чемпионов. 12 лет спустя "Арсенал" готовится третий год подряд сыграть в Лиге Европы".
"За пределами поля болельщики еще никогда не чувствовали себя такими малозначительными. Нас никогда не слушали и не ценили меньше, чем сейчас. Это было хорошо проиллюстрировано, когда Стэн Кроенке в принудительном порядке выкупил оставшиеся акции у болельщиков, не произнеся ни слова благодарности за их роль опекуна в клубе".
"Такое ощущение, словно "Арсенал" на распутье. Клубу необходимы перемены. Все подписавшиеся под этим заявлением хотят увидеть значимые шаги со стороны Стэна Кроенке, чтобы вдохнуть новую жизнь в наш футбольный клуб", — гласит заявление фанатов.
В указанном письме использовано и много других очень резких слов. Например, атмосфера на "Эмирейтс" во время матчей названа "бездушной", а политика клуба в отношении трансферов и зарплат именуется "несогласованной и намекающей на отсутствие стратегии".
Добавим, что Кроенке владеет акциями "Арсенала" с 2007 года, с 2011 является крупнейшим акционером, а с 2018 — единоличным владельцем клуба.
15.07.2019 15:00
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Ожидаемо. На aftv пердаки у фанов давно уже рвутся в хлам.
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наконец то начали шевелиться..... следующий этап бойкот домашних матчей.
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1 Арсенал 0 0
Источник: http://fapl.ru/posts/72083/
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Кроенке не собирается продавать этот актив, очевидно. Нашёл бл себе "нового Венгера" и продолжит вести свой бизнес, хули кукарекать в письменном виде тем более, надо бойкотировать другими способами.
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Плевать ему на каких-то терпил с плакатиками.
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Кроенке и дальше будет считать свои миллионные доходы приносимые клубом и ноль внимания на ваши открытые письма!
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В МЮ бабки есть, а толку как в Арсенале, хотя Кронке самый большой жлоб
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Денег нет но вы держитесь
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