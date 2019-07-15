Фанаты "Арсенала" написали открытое письмо Кроенке

Болельщики Арсенала Фанаты "Арсенала" написали открытое письмо с критикой владельца клуба Стэна Кроенке.

Третий сезон подряд без Лиги Чемпионов, унизительно малый трансферный бюджет и нежелание Кроенке инвестировать свои средства в клуб вызывают огромное разочарование у фанатов "канониров".

Сразу 16 популярных фанатских объединений и блогеров подписали коллективное обращение на двух страницах к американскому бизнесмену с требованием изменить этот негативный тренд.

"Будучи фанатами "Арсенала", в последнее десятилетие мы с разочарованием наблюдали за ухудшением игры команды. Когда Стэн Кроенке начинал скупать акции "Арсеала", клуб едва выступил в своем первом финале Лиги Чемпионов. 12 лет спустя "Арсенал" готовится третий год подряд сыграть в Лиге Европы".

"За пределами поля болельщики еще никогда не чувствовали себя такими малозначительными. Нас никогда не слушали и не ценили меньше, чем сейчас. Это было хорошо проиллюстрировано, когда Стэн Кроенке в принудительном порядке выкупил оставшиеся акции у болельщиков, не произнеся ни слова благодарности за их роль опекуна в клубе".

"Такое ощущение, словно "Арсенал" на распутье. Клубу необходимы перемены. Все подписавшиеся под этим заявлением хотят увидеть значимые шаги со стороны Стэна Кроенке, чтобы вдохнуть новую жизнь в наш футбольный клуб", — гласит заявление фанатов.

В указанном письме использовано и много других очень резких слов. Например, атмосфера на "Эмирейтс" во время матчей названа "бездушной", а политика клуба в отношении трансферов и зарплат именуется "несогласованной и намекающей на отсутствие стратегии".

Добавим, что Кроенке владеет акциями "Арсенала" с 2007 года, с 2011 является крупнейшим акционером, а с 2018 — единоличным владельцем клуба.


Метки Арсенал, болельщики, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2257

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  1. lampard78 15.07.2019 16:41 # lampard78
    Ожидаемо. На aftv пердаки у фанов давно уже рвутся в хлам.

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  2. parlor3 15.07.2019 16:36 # parlor3
    наконец то начали шевелиться..... следующий этап бойкот домашних матчей.

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  3. thegodfather 15.07.2019 16:00 # thegodfather
    1 Арсенал 0 0

    Источник: http://fapl.ru/posts/72083/

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  4. mancunia-planet 15.07.2019 15:50 # mancunia-planet
    Кроенке не собирается продавать этот актив, очевидно. Нашёл бл себе "нового Венгера" и продолжит вести свой бизнес, хули кукарекать в письменном виде тем более, надо бойкотировать другими способами.

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  5. fc-oil 15.07.2019 15:36 # fc-oil
    Плевать ему на каких-то терпил с плакатиками.

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  6. i-zone 15.07.2019 15:20 # i-zone
    Кроенке и дальше будет считать свои миллионные доходы приносимые клубом и ноль внимания на ваши открытые письма!

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  7. rj1992 15.07.2019 15:18 # rj1992
    В МЮ бабки есть, а толку как в Арсенале, хотя Кронке самый большой жлоб

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  8. chebrec 15.07.2019 15:13 # chebrec
    Денег нет но вы держитесь

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