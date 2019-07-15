Фанаты "Арсенала" написали открытое письмо Кроенке

Фанаты "Арсенала" написали открытое письмо с критикой владельца клуба Стэна Кроенке.

Третий сезон подряд без Лиги Чемпионов, унизительно малый трансферный бюджет и нежелание Кроенке инвестировать свои средства в клуб вызывают огромное разочарование у фанатов "канониров".



Сразу 16 популярных фанатских объединений и блогеров подписали коллективное обращение на двух страницах к американскому бизнесмену с требованием изменить этот негативный тренд.



"Будучи фанатами "Арсенала", в последнее десятилетие мы с разочарованием наблюдали за ухудшением игры команды. Когда Стэн Кроенке начинал скупать акции "Арсеала", клуб едва выступил в своем первом финале Лиги Чемпионов. 12 лет спустя "Арсенал" готовится третий год подряд сыграть в Лиге Европы".



"За пределами поля болельщики еще никогда не чувствовали себя такими малозначительными. Нас никогда не слушали и не ценили меньше, чем сейчас. Это было хорошо проиллюстрировано, когда Стэн Кроенке в принудительном порядке выкупил оставшиеся акции у болельщиков, не произнеся ни слова благодарности за их роль опекуна в клубе".



"Такое ощущение, словно "Арсенал" на распутье. Клубу необходимы перемены. Все подписавшиеся под этим заявлением хотят увидеть значимые шаги со стороны Стэна Кроенке, чтобы вдохнуть новую жизнь в наш футбольный клуб", — гласит заявление фанатов.



В указанном письме использовано и много других очень резких слов. Например, атмосфера на "Эмирейтс" во время матчей названа "бездушной", а политика клуба в отношении трансферов и зарплат именуется "несогласованной и намекающей на отсутствие стратегии".



Добавим, что Кроенке владеет акциями "Арсенала" с 2007 года, с 2011 является крупнейшим акционером, а с 2018 — единоличным владельцем клуба.