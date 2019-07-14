"Лестер" отпускает Магуайра в МЮ и покупает Данка

Харри Магуайр Ситуация с Харри Магуайром стремительно развивается: "Лестер" не просто согласился отпустить своего ведущего защитника в "Манчестер Юнайтед", но и уже нашел ему замену.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале "лисы" приняли предложение "красных дьяволов" в 80 миллионов фунтов, и уже завтра Магуайр прилетит в Манчестер на медицинское обследование.

Из этой суммы "Юнайтед" сразу заплатит 60 млн. фунтов, а еще 20 млн. будут предусмотрены в виде бонусов, что может сделать 26-летнего Магуайра самым дорогим защитником в мире, которым пока остается Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" (75 млн. фунтов).

Решение пойти на сделку с "дьяволами" "Лестер" принял в том числе и под давлением самого Харри, который сообщил главному тренеру Брендану Роджерсу и партнерам по команде о желании покинуть "Кинг Пауэр".

Таким образом, "Лестер" получит колоссальную чистую прибыть за защитника, который два года назад был куплен у "Халла" за 17 млн. фунтов.

Также The Sun утверждает, что "лисы" уже согласовали приобретение Льюиса Данка из "Брайтона". 27-летний англичанин будет призван заменить Магуайра и обойдется "Лестеру" в 45 млн. фунтов.

До сих пор Данк все свою карьеру провел в "Брайтоне" — не считая сезона аренды в "Бристоль Сити". В минувшем сезоне Льюис сыграл 38 матчей и забил два гола, а также пробился в сборную Англии.


Метки Брайтон, Данк, Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 19:00

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  1. iceteam 14.07.2019 19:11 # iceteam
    Тем временем:

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  2. iceteam 14.07.2019 19:08 # iceteam
    Дарт Вейдер собрался в народные депутаты Украины))) поистине сказочная страна))) ахаха

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  3. mancityman 14.07.2019 19:04 # mancityman
    Как же заебись что его берет скам, мои молитвы были услышаны!

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  4. maxat1988 14.07.2019 19:02 # maxat1988
    Бизнес кар

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