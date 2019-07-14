"Лестер" отпускает Магуайра в МЮ и покупает Данка

Ситуация с Харри Магуайром стремительно развивается: "Лестер" не просто согласился отпустить своего ведущего защитника в "Манчестер Юнайтед", но и уже нашел ему замену.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале "лисы" приняли предложение "красных дьяволов" в 80 миллионов фунтов, и уже завтра Магуайр прилетит в Манчестер на медицинское обследование.



Из этой суммы "Юнайтед" сразу заплатит 60 млн. фунтов, а еще 20 млн. будут предусмотрены в виде бонусов, что может сделать 26-летнего Магуайра самым дорогим защитником в мире, которым пока остается Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" (75 млн. фунтов).



Решение пойти на сделку с "дьяволами" "Лестер" принял в том числе и под давлением самого Харри, который сообщил главному тренеру Брендану Роджерсу и партнерам по команде о желании покинуть "Кинг Пауэр".



Таким образом, "Лестер" получит колоссальную чистую прибыть за защитника, который два года назад был куплен у "Халла" за 17 млн. фунтов.



Также The Sun утверждает, что "лисы" уже согласовали приобретение Льюиса Данка из "Брайтона". 27-летний англичанин будет призван заменить Магуайра и обойдется "Лестеру" в 45 млн. фунтов.



До сих пор Данк все свою карьеру провел в "Брайтоне" — не считая сезона аренды в "Бристоль Сити". В минувшем сезоне Льюис сыграл 38 матчей и забил два гола, а также пробился в сборную Англии.