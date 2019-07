Светская хроника за четверг

Дани Алвес может перейти в "Манчестер Сити". Диего Коста готов отправиться в "Эвертон". Даниэль Старридж воссоединился со своей собакой. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" потерял надежду избавиться от Алексиса Санчеса этим летом по причине отсутствия интереса к чилийскому нападающему. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" установил цену в 25 миллионов фунтов за своего защитника Маркоса Рохо. (Daily Star)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб по-прежнему опережает "Манчестер Сити" в борьбе за защитника "Лестера" Харри Магуайра. (Daily Mail)



"Сити" является одним из двух клубов, претендующих на экс-защитника ПСЖ Дани Алвеса. (Globo Esporte)



"Сити" планирует сохранить полузащитника Фабиана Дельфа этим летом. (Metro)



"Милану" нужен полузащитник "Арсенала" Крыстиан Белик. (Evening Standard)



"Ювентус" отклонил предложение "Эвертона" в 27 млн. фунтов о покупке нападающего Мойзе Кина. (Tuttosport)



"Эвертон" не интересуется нападающим "Атлетико" Диего Костой, вопреки слухам. (The Telegraph)



По другой версии Коста открыт к переходу в "Эвертон". (The Sun)



"Атлетико" готовит предложение о покупке защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" может подписать Себастьяна Алле из "Айтрахта" или Гонсало Игуаина из "Ювентуса", если упустит Макси Гомеса из "Сельты". (The Sun)



Защитник "Брентфорда" Эзри Конса переходит в "Астон Виллу" за 12 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Астон Вилла", "Брайтон", "Борнмут" и "Вулверхэмптон" выстроились в очередь на вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона. (Birmingham Mail)



Другое



В своем первом матче при Фрэнке Лэмпарде "Челси" добился только ничьей 1:1 против "Богемиана", сыграв по схеме 4-2-3-1. (BBC)



Главный тренер "Шеффилд Уэнсдей" Стив Брюс встретился с управляющим директором "Ньюкасла" Ли Чарнли, чтобы обсудить свой переход к "сорокам". (The Sun)



Бывший рулевой "Вест Бромвича" Даррен Мур возглавил "Донкастер" из Чемпионшипа. (BBC)



Фанат "Юнайтед" купил на аукционе футболку с автографом нападающего "Сити" Серхио Агуэро за 200 фунтов, чтобы затем прилюдно растоптать ее. (The Sun)



Фанат "Ливерпуля", который толкнул прохожего в фонтан в Барселоне, был наказан трехлетним запретом на посещение любых футбольных матчей. (BBC)



Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж воссоединился со своей собакой, которую у него украли из дома в Лос-Анджелесе. (Daily Mail)