Светская хроника за четверг

Светская хроника Дани Алвес может перейти в "Манчестер Сити". Диего Коста готов отправиться в "Эвертон". Даниэль Старридж воссоединился со своей собакой. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" потерял надежду избавиться от Алексиса Санчеса этим летом по причине отсутствия интереса к чилийскому нападающему. (Manchester Evening News)

"Юнайтед" установил цену в 25 миллионов фунтов за своего защитника Маркоса Рохо. (Daily Star)

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клуб по-прежнему опережает "Манчестер Сити" в борьбе за защитника "Лестера" Харри Магуайра. (Daily Mail)

"Сити" является одним из двух клубов, претендующих на экс-защитника ПСЖ Дани Алвеса. (Globo Esporte)

"Сити" планирует сохранить полузащитника Фабиана Дельфа этим летом. (Metro)

"Милану" нужен полузащитник "Арсенала" Крыстиан Белик. (Evening Standard)

"Ювентус" отклонил предложение "Эвертона" в 27 млн. фунтов о покупке нападающего Мойзе Кина. (Tuttosport)

"Эвертон" не интересуется нападающим "Атлетико" Диего Костой, вопреки слухам. (The Telegraph)

По другой версии Коста открыт к переходу в "Эвертон". (The Sun)

"Атлетико" готовит предложение о покупке защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (The Sun)

"Вест Хэм" может подписать Себастьяна Алле из "Айтрахта" или Гонсало Игуаина из "Ювентуса", если упустит Макси Гомеса из "Сельты". (The Sun)

Защитник "Брентфорда" Эзри Конса переходит в "Астон Виллу" за 12 млн. фунтов. (The Telegraph)

"Астон Вилла", "Брайтон", "Борнмут" и "Вулверхэмптон" выстроились в очередь на вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона. (Birmingham Mail)

Другое

В своем первом матче при Фрэнке Лэмпарде "Челси" добился только ничьей 1:1 против "Богемиана", сыграв по схеме 4-2-3-1. (BBC)

Главный тренер "Шеффилд Уэнсдей" Стив Брюс встретился с управляющим директором "Ньюкасла" Ли Чарнли, чтобы обсудить свой переход к "сорокам". (The Sun)

Бывший рулевой "Вест Бромвича" Даррен Мур возглавил "Донкастер" из Чемпионшипа. (BBC)

Фанат "Юнайтед" купил на аукционе футболку с автографом нападающего "Сити" Серхио Агуэро за 200 фунтов, чтобы затем прилюдно растоптать ее. (The Sun)

Фанат "Ливерпуля", который толкнул прохожего в фонтан в Барселоне, был наказан трехлетним запретом на посещение любых футбольных матчей. (BBC)

Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж воссоединился со своей собакой, которую у него украли из дома в Лос-Анджелесе. (Daily Mail)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 11.07.2019 14:44 # manutd-20champ
    Американский рэпер Killa Fame заявил в Твиттере, что экс-нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж не заплатил ему обещанную награду за возвращение собаки.
    Животное по прозвищу Лаки Луччи исчезло после ограбления дома Старриджа в Лос-Анджелесе. Затем футболист опубликовал видео, в котором обещал заплатить за возвращение собаки 20–30 тысяч фунтов.
    Позже стало известно, что полицейские Лос-Анджелеса обнаружили животное. Старридж выложил благодарственное видео в Instagram. После этого американский рэпер Killa Fame в соцсети Твиттер обвинил футболиста в нарушении обещания:
    «Я нашел собаку. 30000 евро были ложью. Мы с племянником нашли собаку, но не было никакой награды. Это нечестно. Не предлагай награду, если не собираешься ее выплачивать».

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  2. mihajlo-fan 11.07.2019 13:57 # mihajlo-fan
    Этой собакой был лмпрт, или джррд?

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  3. pistolero-lfc 11.07.2019 13:17 # pistolero-lfc
    Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж воссоединился со своей собакой, которую у него украли из дома в Лос-Анджелесе. (Daily Mail)

    Это новость дня!

    (ответить)

  4. mancunia-planet 11.07.2019 13:09 # mancunia-planet
    удачи

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