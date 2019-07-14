Сульшер: "Юнайтед" сможет вернуться на прежний уровень"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что ему под силу восстановить прежнее величие клуба.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году, "Юнайтед" еще ни разу не участвовал в чемпионской гонке Премьер-Лиги, хотя однажды финишировал вторым при Жозе Моуриньо.

В своем первом неполном сезоне Сульшер занял только шестое место, однако верит, что впереди у "красных дьяволов" новая золотая эпоха.

"Определенно, мы способны вернуться на прежний уровень. Мы в процессе создания новой команды. У нас новый тренерский штаб, и я так сильно верю в этот клуб и этот проект. Великолепно быть главным тренером этого клуба", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 14.07.2019 17:59 # kojan
    заткнитесь уже со своим "на прежний уровень". 5 лет кукарекают уже

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    Источник: http://fapl.ru/posts/72065/..
    не смеши тут тапочки на ФАПЛе, ТРИДЦАТЬ!!! лет сидите в геморрое и набери в рот ... (чё дадут) и помалкивайте гей-парадные, ущербные неудачники...

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  2. vyrentz 14.07.2019 17:30 # vyrentz
    Уже. Разве еще не привыкли?

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  3. van-der-slav 14.07.2019 17:29 # van-der-slav
    заткнитесь уже со своим "на прежний уровень". 5 лет кукарекают уже

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  4. beatboy 14.07.2019 17:17 # beatboy
    только если капитанить будет погба))

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