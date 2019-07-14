Сульшер: "Юнайтед" сможет вернуться на прежний уровень"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что ему под силу восстановить прежнее величие клуба.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году, "Юнайтед" еще ни разу не участвовал в чемпионской гонке Премьер-Лиги, хотя однажды финишировал вторым при Жозе Моуриньо.



В своем первом неполном сезоне Сульшер занял только шестое место, однако верит, что впереди у "красных дьяволов" новая золотая эпоха.



"Определенно, мы способны вернуться на прежний уровень. Мы в процессе создания новой команды. У нас новый тренерский штаб, и я так сильно верю в этот клуб и этот проект. Великолепно быть главным тренером этого клуба", — цитирует Сульшера Goal.