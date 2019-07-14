Садио Мане получил совет перейти в "Реал"

Глава Федерации футбола Сенегала Саи Сек рекомендовал нападающему "Ливерпуля" Садио Мане подумать над переходом в "Реал".

Минувший сезон стал лучшим в карьере Мане. 27-летний сенегалец стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги и выиграл Лигу Чемпионов с "Ливерпулем". Сек считает, что сейчас правильное время для Садио отправиться в Мадрид, а также верит, что его соотечественник уже имеет на руках предложение от Зинедина Зидана.



"Каждый знает, что Мане входит в топ-10 лучших футболистов мира, и он добился ощутимого успеха в "Ливерпуле" в минувшем сезоне. Они вместе с Мо Салахом и Фирмино играют феноменальным образом. Но это футбол — он выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а теперь у него есть возможность перейти в "Реал".



"Для меня "Реал" является лучшим клубом в мире, хотя я и болею за "Барселону". Мане должен серьезно подумать над этим предложением".



"Карьера футболиста очень скоротечна, поэтому таких возможностей много не бывает, и раз он нравится Зидану, то почему нет?"



"Когда он играл за "Саутгемптон", ему предоставилась возможность перейти в "Ливерпуль". Он откликнулся на этот вызов и преуспел. Думаю, он будет успешен и с новым вызовом, в другой стране", — сообщил Сек Daily Mirror.