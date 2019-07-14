Садио Мане получил совет перейти в "Реал"
Глава Федерации футбола Сенегала Саи Сек рекомендовал нападающему "Ливерпуля" Садио Мане подумать над переходом в "Реал".
Минувший сезон стал лучшим в карьере Мане. 27-летний сенегалец стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги и выиграл Лигу Чемпионов с "Ливерпулем". Сек считает, что сейчас правильное время для Садио отправиться в Мадрид, а также верит, что его соотечественник уже имеет на руках предложение от Зинедина Зидана.
"Каждый знает, что Мане входит в топ-10 лучших футболистов мира, и он добился ощутимого успеха в "Ливерпуле" в минувшем сезоне. Они вместе с Мо Салахом и Фирмино играют феноменальным образом. Но это футбол — он выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а теперь у него есть возможность перейти в "Реал".
"Для меня "Реал" является лучшим клубом в мире, хотя я и болею за "Барселону". Мане должен серьезно подумать над этим предложением".
"Карьера футболиста очень скоротечна, поэтому таких возможностей много не бывает, и раз он нравится Зидану, то почему нет?"
"Когда он играл за "Саутгемптон", ему предоставилась возможность перейти в "Ливерпуль". Он откликнулся на этот вызов и преуспел. Думаю, он будет успешен и с новым вызовом, в другой стране", — сообщил Сек Daily Mirror.
14.07.2019 09:00
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Последние комментарии:
Кому не плевать на советы главы какой-то ногомячной конторы из Африки? Чет ору.
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Пидораз глор этот сек.
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Всё правильно — пошёл ты нахуй, ливерпуль!
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В отличии от Азара, реально бы мог усилить Реал.
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зачем мане переходить в чемп обрыганов и 2х команд
антифутбол просто
тем более есть пример шлюхи кофтинье думаю нахуй никто не пойдёт в эти помойки
прошло время трамплина
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Шикарно Сек подорвал пердаки залуппульских обрыганов
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Тот, кто дал совет, у него в паспорте написано гандон!
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Глава Федерации Сенегала получил конверт от Переса и несет хуйню. Мане итак в лучшем клубе мира
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Это какой-то сенегал головного мозга. Уйти из клуба - победителя ЛЧ и реального претендента на ЛЧ и АПЛ этого года в хер пойми чего? Ппц, им там походу воды в деревню не подвезли и у него обезвоживание и галлюцинации.
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И в ответ глава федерации футбола Сенегала был послан нахой
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Реал лучший клуб хотя болею за Барселону - все что нужно знать о тупом сенегальском отродье
Что араб какой то салаху в прошлом году на мозги капал, что этот, смешно, будущее за АПЛ
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Говорю же, даже лч не аргумент играть за лфк
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