Садио Мане получил совет перейти в "Реал"

Садио Мане Глава Федерации футбола Сенегала Саи Сек рекомендовал нападающему "Ливерпуля" Садио Мане подумать над переходом в "Реал".

Минувший сезон стал лучшим в карьере Мане. 27-летний сенегалец стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги и выиграл Лигу Чемпионов с "Ливерпулем". Сек считает, что сейчас правильное время для Садио отправиться в Мадрид, а также верит, что его соотечественник уже имеет на руках предложение от Зинедина Зидана.

"Каждый знает, что Мане входит в топ-10 лучших футболистов мира, и он добился ощутимого успеха в "Ливерпуле" в минувшем сезоне. Они вместе с Мо Салахом и Фирмино играют феноменальным образом. Но это футбол — он выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а теперь у него есть возможность перейти в "Реал".

"Для меня "Реал" является лучшим клубом в мире, хотя я и болею за "Барселону". Мане должен серьезно подумать над этим предложением".

"Карьера футболиста очень скоротечна, поэтому таких возможностей много не бывает, и раз он нравится Зидану, то почему нет?"

"Когда он играл за "Саутгемптон", ему предоставилась возможность перейти в "Ливерпуль". Он откликнулся на этот вызов и преуспел. Думаю, он будет успешен и с новым вызовом, в другой стране", — сообщил Сек Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Мане, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. xin 14.07.2019 11:29 # xin
    Кому не плевать на советы главы какой-то ногомячной конторы из Африки? Чет ору.

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  2. chr1s8rown 14.07.2019 10:46 # chr1s8rown
    Пидораз глор этот сек.

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  3. ghenn 14.07.2019 10:43 # ghenn
    Всё правильно — пошёл ты нахуй, ливерпуль!

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  4. lfc-krr 14.07.2019 10:36 # lfc-krr
    В отличии от Азара, реально бы мог усилить Реал.

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  5. blackdreamer 14.07.2019 10:10 # blackdreamer
    зачем мане переходить в чемп обрыганов и 2х команд
    антифутбол просто
    тем более есть пример шлюхи кофтинье думаю нахуй никто не пойдёт в эти помойки
    прошло время трамплина

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  6. ry-l 14.07.2019 10:00 # ry-l
    Шикарно Сек подорвал пердаки залуппульских обрыганов

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  7. yervand 14.07.2019 09:55 # yervand
    Тот, кто дал совет, у него в паспорте написано гандон!

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  8. pistolero-lfc 14.07.2019 09:45 # pistolero-lfc
    Глава Федерации Сенегала получил конверт от Переса и несет хуйню. Мане итак в лучшем клубе мира

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  9. lampard78 14.07.2019 09:40 # lampard78
    Это какой-то сенегал головного мозга. Уйти из клуба - победителя ЛЧ и реального претендента на ЛЧ и АПЛ этого года в хер пойми чего? Ппц, им там походу воды в деревню не подвезли и у него обезвоживание и галлюцинации.

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  10. tigerpool 14.07.2019 09:16 # tigerpool
    И в ответ глава федерации футбола Сенегала был послан нахой

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  11. uyga 14.07.2019 09:08 # uyga
    Реал лучший клуб хотя болею за Барселону - все что нужно знать о тупом сенегальском отродье
    Что араб какой то салаху в прошлом году на мозги капал, что этот, смешно, будущее за АПЛ

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  12. januzaj00 14.07.2019 09:04 # januzaj00
    Говорю же, даже лч не аргумент играть за лфк

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