"Ливерпуль" вступил в борьбу за Федора Чалова

Федор Чалов "Ливерпуль" присоединился к другим представителям топ-6 Премьер-Лиги, претендующим на нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Первым поклонником таланта Чалова из числа английских клубов стал "Арсенал", когда Федор поразил ворота "канониров" в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18.

В минувшем сезоне количество клубов, проявляющих серьезный интерес к Чалову, значительно возросло. 21-летний россиянин проявил себя с лучшей стороны не только во внутреннем чемпионате, но и в Лиге Чемпионов, отметившись голом против "Реала" на групповой стадии.

Как сообщает Daily Mirror, видеть Федора у себя жаждут "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" — а теперь и "Ливерпуль". Конкуренцию грандам Премьер-Лиги в борьбе за игрока готовы составить "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Монако" и "Севилья".

Добавим, что в Москве у Чалова, забившего 15 голов и отдавшего семь результативных передач в минувшем сезоне российского первенства, есть контракт до 2022 год, поэтому ЦСКА едва ли согласится на компенсацию менее 20 миллионов фунтов.


Метки Ливерпуль, ЦСКА, Чалов

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2019 07:00

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  1. iskander8sg 14.07.2019 08:32 # iskander8sg
    Что это за кацапета такая, что её гранды прям все хотят?
    Скабейка и слизняк уже до фапла добрались?

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  2. urmat 14.07.2019 08:27 # urmat
    Как всегда, "утка" из всех возможных грандов, а в итоге "хуй" у носа!!! Скриньте

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  3. alexomck 14.07.2019 07:46 # alexomck
    норм, фирмину выкинут на конец-то

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  4. liverpool1892est 14.07.2019 07:38 # liverpool1892est
    Полировщик банки

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  5. firmino9 14.07.2019 07:08 # firmino9
    )))))))))))))))

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  6. antiterror 14.07.2019 07:06 # antiterror
    А вот и топари подъехали!

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