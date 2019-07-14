"Ливерпуль" вступил в борьбу за Федора Чалова

"Ливерпуль" присоединился к другим представителям топ-6 Премьер-Лиги, претендующим на нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Первым поклонником таланта Чалова из числа английских клубов стал "Арсенал", когда Федор поразил ворота "канониров" в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18.



В минувшем сезоне количество клубов, проявляющих серьезный интерес к Чалову, значительно возросло. 21-летний россиянин проявил себя с лучшей стороны не только во внутреннем чемпионате, но и в Лиге Чемпионов, отметившись голом против "Реала" на групповой стадии.



Как сообщает Daily Mirror, видеть Федора у себя жаждут "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" — а теперь и "Ливерпуль". Конкуренцию грандам Премьер-Лиги в борьбе за игрока готовы составить "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Монако" и "Севилья".



Добавим, что в Москве у Чалова, забившего 15 голов и отдавшего семь результативных передач в минувшем сезоне российского первенства, есть контракт до 2022 год, поэтому ЦСКА едва ли согласится на компенсацию менее 20 миллионов фунтов.