"Ливерпуль" вступил в борьбу за Федора Чалова
"Ливерпуль" присоединился к другим представителям топ-6 Премьер-Лиги, претендующим на нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Первым поклонником таланта Чалова из числа английских клубов стал "Арсенал", когда Федор поразил ворота "канониров" в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18.
В минувшем сезоне количество клубов, проявляющих серьезный интерес к Чалову, значительно возросло. 21-летний россиянин проявил себя с лучшей стороны не только во внутреннем чемпионате, но и в Лиге Чемпионов, отметившись голом против "Реала" на групповой стадии.
Как сообщает Daily Mirror, видеть Федора у себя жаждут "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" — а теперь и "Ливерпуль". Конкуренцию грандам Премьер-Лиги в борьбе за игрока готовы составить "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Монако" и "Севилья".
Добавим, что в Москве у Чалова, забившего 15 голов и отдавшего семь результативных передач в минувшем сезоне российского первенства, есть контракт до 2022 год, поэтому ЦСКА едва ли согласится на компенсацию менее 20 миллионов фунтов.
14.07.2019 07:00
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Последние комментарии:
Что это за кацапета такая, что её гранды прям все хотят?
Скабейка и слизняк уже до фапла добрались?
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Как всегда, "утка" из всех возможных грандов, а в итоге "хуй" у носа!!! Скриньте
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норм, фирмину выкинут на конец-то
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Полировщик банки
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)))))))))))))))
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А вот и топари подъехали!
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