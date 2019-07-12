Эмери придется выбрать нового капитана "Арсенала"

Демарш защитника Лорана Косьелни ставит перед главным тренером "Арсенала" Унаи Эмери серьезную дилемму относительно выбора капитана на предстоящий сезон.

Заступив на тренерский мостик "канониров" прошлым летом, Эмери определил группу из пяти игроков, которые должны были носить капитанскую повязку на протяжении сезона 2018/19.



В эту группу лидеров тогда вошли номинальный капитан Косьелни, а также его заместители Петр Чех, Аарон Рэмси, Гранит Джака и Месут Озил.



Однако сейчас Чех завершил игровую карьеру и стал советником "Челси", Рэмси отправился в "Ювентус", Озил фактически выставлен на трансфер и не входит в планы Эмери.



Что касается Косьелни, то накануне "Арсенал" официально объявил об отказе Лорана отправиться в предсезонное турне по Америке. Предполагается, что это связано с желанием 33-летнего француза перейти в один из клубов Лиги 1.



Фаворитом на роль нового капитана мог бы считаться Джака, однако он не пользуется особой любовью фанатов и не выглядит тем, кто готов повести партнеров за собой.



Вдобавок, лишь минувшей весной 26-летний швейцарец заявил, что рассматривает "Арсенал" как промежуточный шаг в своей карьере и готов отправиться на повышение.



Таким образом, теперь Эмери нужно заново ломать голову, кому доверить капитанскую повязку, потому что его выбор год назад себя не оправдал.