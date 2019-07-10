Дивок Ориги связал свое будущее с "Ливерпулем"

Дивок Ориги Нападающий Дивок Ориги закрыл вопрос со своим будущим, заключив с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.

Предыдущий контракт игрока сборной Бельгии истекал уже через 12 месяцев, однако после нескольких чрезвычайно важных голов Ориги в минувшем сезоне "красные" твердо решили сохранить Дивока, даже если тот откажется от новой сделки и через год станет свободным агентом.

К счастью, Ориги от новой сделки не отказался и не выразил желания покинуть "Энфилд" этим летом. Напротив, Дивок захотел быть частью планов главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, несмотря на отсутствие каких-либо гарантий относительно игрового времени.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Ориги провел 12 матчей, включая лишь четыре в старте. Тем не менее, отъезд из "Ливерпуля" Даниэля Старриджа оставляет 24-летнему бельгийцу надежду, что в новой кампании он будет играть чаще.

"Я очень рад заключить этот контракт. Это — а также то, концовка прошлого сезона — придает тебе импульс на старте кампании. Поэтому я очень рад".

"Мне всегда было комфортно здесь. Я прогрессирую здесь. Я бы сказал, что стал мужчиной в этом клубе, ведь я пришел сюда, когда мне было 19 лет".

"Когда нужно было принять решение, я лишь хотел поговорить с клубом и своим окружением, но у меня всегда было ощущение, что я хочу остаться и продлить свой контракт".

"Это удивительный клуб, у нас хороший коллектив, здесь работает удивительный персонал. Даже приезжая в "Энфилд" и видя людей, которые работают здесь, ты убеждаешься, что оказался в особенном месте".

"Мы все еще молоды, и у этого коллектива большой потенциал. Я просто получаю удовольствие от тренировок и на футбольном поле. Это важные факторы для игрока", — сообщил Ориги.

Добавим, что Ориги был куплен "Ливерпулем" у "Лилля" еще в 2014, но присоединился к "красным" только на следующий год. С тех пор Дивок забил 28 голов в 98 матчах за мерсисайдцев, а также успел побывать в аренде в "Вольфсбурге".


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 20:30

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 10.07.2019 21:17 # scouser2005
    Дивок Юрген тебя оценил.. Теперь все зависит от тебя.

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  2. chronicle 10.07.2019 21:15 # chronicle
    Аренда в Вольфсбурге была лишней, за это Клоппу кол.
    28 голов, 98 матчей, 5 лет в клубе - для лавочника показатели отличные. Лучший джокер в современном футболе. Конец сезона всегда проводит на высочайшем уровне.

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  3. manutd-20champ 10.07.2019 21:06 # manutd-20champ
    фартовый парень

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  4. noi39 10.07.2019 20:59 # noi39
    Ну и молодец.

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  5. van-dijk 10.07.2019 20:55 # van-dijk
    В следующем сезоне забьёт больше важных голов, чем Салах.

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  6. alexomck 10.07.2019 20:47 # alexomck
    лучший нап в АПЛ прямо сейчас, продолжит штамповать чашки с Пулькой:)

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  7. slash-lfc 10.07.2019 20:45 # slash-lfc
    Просто топ.

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  8. girasimus 10.07.2019 20:42 # girasimus
    Зато у пацана заслуженный ушастик.

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  9. brown-ale 10.07.2019 20:40 # brown-ale
    Теперь официально лучший бельгиец в АПЛ после ухода Азарки.

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  10. cfc000000 10.07.2019 20:37 # cfc000000
    Пока Челси избавляется от шлака, ливерпуль так никого и не купил...

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  11. coon4 10.07.2019 20:35 # coon4
    Одна из миллиарда причин почему ливерпук никогда не возьмёт апл.

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