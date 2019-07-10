Дивок Ориги связал свое будущее с "Ливерпулем"
Нападающий Дивок Ориги закрыл вопрос со своим будущим, заключив с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.
Предыдущий контракт игрока сборной Бельгии истекал уже через 12 месяцев, однако после нескольких чрезвычайно важных голов Ориги в минувшем сезоне "красные" твердо решили сохранить Дивока, даже если тот откажется от новой сделки и через год станет свободным агентом.
К счастью, Ориги от новой сделки не отказался и не выразил желания покинуть "Энфилд" этим летом. Напротив, Дивок захотел быть частью планов главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, несмотря на отсутствие каких-либо гарантий относительно игрового времени.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Ориги провел 12 матчей, включая лишь четыре в старте. Тем не менее, отъезд из "Ливерпуля" Даниэля Старриджа оставляет 24-летнему бельгийцу надежду, что в новой кампании он будет играть чаще.
"Я очень рад заключить этот контракт. Это — а также то, концовка прошлого сезона — придает тебе импульс на старте кампании. Поэтому я очень рад".
"Мне всегда было комфортно здесь. Я прогрессирую здесь. Я бы сказал, что стал мужчиной в этом клубе, ведь я пришел сюда, когда мне было 19 лет".
"Когда нужно было принять решение, я лишь хотел поговорить с клубом и своим окружением, но у меня всегда было ощущение, что я хочу остаться и продлить свой контракт".
"Это удивительный клуб, у нас хороший коллектив, здесь работает удивительный персонал. Даже приезжая в "Энфилд" и видя людей, которые работают здесь, ты убеждаешься, что оказался в особенном месте".
"Мы все еще молоды, и у этого коллектива большой потенциал. Я просто получаю удовольствие от тренировок и на футбольном поле. Это важные факторы для игрока", — сообщил Ориги.
Добавим, что Ориги был куплен "Ливерпулем" у "Лилля" еще в 2014, но присоединился к "красным" только на следующий год. С тех пор Дивок забил 28 голов в 98 матчах за мерсисайдцев, а также успел побывать в аренде в "Вольфсбурге".
10.07.2019 20:30
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Последние комментарии:
Дивок Юрген тебя оценил.. Теперь все зависит от тебя.
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Аренда в Вольфсбурге была лишней, за это Клоппу кол.
28 голов, 98 матчей, 5 лет в клубе - для лавочника показатели отличные. Лучший джокер в современном футболе. Конец сезона всегда проводит на высочайшем уровне.
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фартовый парень
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Ну и молодец.
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В следующем сезоне забьёт больше важных голов, чем Салах.
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лучший нап в АПЛ прямо сейчас, продолжит штамповать чашки с Пулькой:)
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Просто топ.
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Зато у пацана заслуженный ушастик.
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Теперь официально лучший бельгиец в АПЛ после ухода Азарки.
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Пока Челси избавляется от шлака, ливерпуль так никого и не купил...
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Одна из миллиарда причин почему ливерпук никогда не возьмёт апл.
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