Райола надеется, что будущее Погба скоро прояснится

Одиозный агент Мино Райола выразил надежду, что будущее полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба скоро прояснится.

Напомним, лишь на прошлой неделе Райола сообщил The Times, что Погба действительно хочет покинуть "Юнайтед" этим летом. В результате пресса принялась еще упорнее сватать Поля в "Реал" и "Ювентус".



Несмотря на это заявление, Погба полетел с "красными дьяволами" в предсезонное турне по Австралии — при этом на всех кадрах Поль выглядит чернее тучи, а накануне едва не подрался со своим другом Джесси Лингардом.



Еще до заявления Райолы, сам Погба говорил, что ощущает потребность в новом испытании. Эти слова вызывали негодование у фанатов "Юнайтед", однако Мино не видит здесь ничего плохого.



"Игрок не сделал ничего неправильного. Он всегда был уважителен и профессионален во всех аспектах. Клуб давно знает, что он чувствует".



"Печально, что другим людям нравится только критиковать, не обладая правильной информацией. Мне также жаль, что клуб не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить это".



"Надеюсь, скоро будет найдено решение, которое устроит все стороны", — сообщил Райола talkSPORT.





