Мино Райола подтвердил, что Погба хочет уйти из "Юнайтед"

Агент Мино Райола раскрыл свои карты, прямо заявив, что полузащитник Поль Погба хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом.

За последние недели Погба сделал немало намеков на свое желание покинуть "Олд Траффорд". Поль говорил, что хочет поработать с Зинедином Зиданом в "Реале", а также объявил, что чувствует потребность в новом испытании.



Однако 26-летнему французу так и не хватило духа подать прошение о трансфере или прямо сказать о своих намерениях. За него это сделал агент.



"Каждый внутри клуба — от главного тренера до владельца — знает, чего желает Поль. Каждый знает о готовности Поля уйти. Мы в процессе воплощения этого. Каждый знает, что чувствует Поль".



"Я не могу вам ничего сказать. Я не планирую дальше, чем на один день", — сообщил Райола The Times.



Добавим, ранее днем стало известно, что Погба не вернулся из отпуска. При этом на "Олд Траффорд" уверены, что полузащитник присоединится к остальной команде в воскресенье, чтобы улететь в турне по Австралии.