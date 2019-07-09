Айозе Перес: помощник для Джейми Варди

Отъезд Рафы Бенитеса из "Ньюкасла" подтолкнул к уходу и его соотечественника Айозе Переса, одного из самых талантливых игроков команды. Но потеря для одних стала приобретением для других — теперь у "Лестера" появился достойный подносчик снарядов для Джейми Варди.

"Лестер" забрал испанца без шума и продолжительных переговоров. В контракте Переса была прописана клаусула в 30 миллионов фунтов, которую "лисы" выплатили по просьбе своего менеджера Брендана Роджерса. Следующей задачей "Лестера" этим летом стало подписание на полноценный контракт полузащитника Юри Тилеманса, игравшего за команду на правах аренды в прошлом сезоне, и эта задача тоже была выполнена.



Такие сделки вдохновляют болельщиков клуба, увидевших в прошлой кампании очертания сильной команды. Их будет сложно впечатлить чем-то после чемпионства 2016 года, но с нынешним подбором игроков "лисы" выглядят потенциально сильнейшей командой Премьер-Лиги за пределами "большой шестерки".



Конечно, надежды прибавляет и имя Брендана Роджерса. Бывший менеджер "Ливерпуля" хорошо зашел в команду весной. И он, в отличие от предшественника Клода Пюэля, принципиально верит в атакующий футбол, для которого нынешний состав "Лестера" достаточно хорош. "Лисы" в прошлом сезоне создали немало проблем грандам, но их слабым местом остаются матчи с соперниками, которые воспринимают грандом сам "Лестер" и закрываются на своей половине поля. С контратаками проблем не будет, а в задачах Роджерса научить команду эффективной игре при длительном владении мячом. Такой "Лестер" сможет побеждать на более-менее регулярной основе.



Добиться этого будет непросто. У "Лестера" нет прочного фундамента под ногами, а у методов Роджерса может быть побочный эффект. Соответствовать должны все, включая защитников. Выходя из обороны через короткий пас, команда нуждается в классе центрбеков и наличии хорошего организотора игры. Потому важнейшим для "Лестера" этим летом может быть сохранение Харри Магуайра, на которого претендуют манчестерские гранды. Центральный защитник сборной Англии — одна из основ "Лестера".



"Лисы" имеют хороший костяк из английский игроков, помимо Магуайра. Левый защитник Бен Чилуэлл — еще один футболист сборной. Он, как и креактивный полузащитник Джеймс Мэддисон, в ближайший год тоже будет претендентом на переход в большой клуб. Со временем это может произойти с очень перспективным Харви Барнсом, который только осваивается в первой команде. Никто не заберет Джейми Варди, но легендарный форвард все так же важен для "лис", как и в чемпионский период. Все еще активен Марк Олбрайтон, не лишены таланта Демарай Грей и Хамза Чоудри.



Список можно продолжать, и "Лестер" сейчас также имеет качественных иностранцев. Заиграл на правом фланге защиты Рикарду Перейра, к влиянию Уилфрида Ндиди в центре поля привыкли, и теперь эта линия получила усиление в лице Тилеманса. Роджерс также считает важным найти поддержку для Варди — задача, которую "Лестеру" не удавалось решить в последние годы.



"Лисы" всегда нуждались во втором форварде. В том, кто действует из-за спины Варди, либо в том, кто может сыграть вместо него в отдельных матчах. Их крупные неудачи, вроде Ислами Слимани и Келечи Ихеаначо, хорошо известны. Айозе Перес станет новой попыткой, и причины верить в испанца есть. Несмотря на то, что Пересу всего 25, за его плечами уже серьезный опыт выступлений в Премьер-Лиге.



Испанца нельзя назвать очень результативным игроком, но его также не назвать полноценным центрфорвардом. Перес может играть на любой позиции в передней линии: на обоих флангах, под нападающим и даже в роли "девятки". В "Ньюкасле" он периодически демонстрировал высокий класс индивидуального мастерства, забивая или отдавая голевую передачу. Ставить в вину периодичность Пересу можно только отчасти. Все-таки на протяжении четырех сезонов в Премьер-Лиге он играл в очень нестабильной команде, редко заточенный под атаку. И все же в последнем сезоне Айозе забил в чемпионате 12 голов — это его лучший показатель на таком уровне.



Весной (в матче с "Саутгемптоном") Перес также сделал свой первый хет-трик в карьере. Показалось, что испанец дозрел — и чуть больше свободы на футбольном поле могут сделать из него серьезного футболиста. Именно потому Айозе был так интерес Роджерсу и "Лестеру". Это команда как раз подходящего уровня и стиля, чтобы Перес стал блистать чаще. При нем те качества, которые идеально подходят игре Роджерса. Айозе — хороший финишер, любящий брать на себя инициативу. Он ориентирован не на кроссы с фланга, а на смещения в штрафную.



Он также выглядит подходящей фигурой для периодического использования системы с двумя форвардами, как партнер Джейми Варди. Большой опыт игры в Англии поможет избежать тех проблем, которые были у некоторых других претендентов на ту же позицию в прошлом.



Самое главное, что от Переса никто не требует быть лучшим игроком команды и ее главным бомбардиром. Варди по-прежнему справляется с последней задачей, и Айозе может ограничиться своими 10 голами, если попадает в общий игровой ритм команды. А для этого есть все предпосылки. Перес играет именно в тот футбол, который подходит нынешнему "Лестеру", и без того богатому на таланты. Возможно, без шума и длительных переговоров "лисам" наконец удалось приобрести достойного помощника для Джейми Варди.



Иван Громиков специально для FAPL.ru