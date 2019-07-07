Клопп может оставить "Ливерпуль" ради сборной Германии

Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа дал понять, что только сборная Германии может стать помехой к продлению его клиентом контракта с мерсисайдским клубом.

В прошлом месяце Клопп завоевал свой первый трофей за время работы с "Ливерпулем", отпраздновав победу 2:0 над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов. Таким образом, "красные" получили свою награду за блестящий сезон, в котором они также до последнего сражались за титул Премьер-Лиги, но уступили "Манчестер Сити" одно очко.



После триумфального для "красных" финала Лиги Чемпионов вновь заговорили об интересе к Клоппу со стороны "Баварии", однако Юрген в очередной раз вежливо отверг интерес клуба, который охотится за ним уже несколько лет.



Если какая-либо работа и заставит Клоппа оставить "Ливерпуль", то это работа с немецкой сборной. В любом случае эта вакансия пока занята, поэтому Юрген собирается продлить свое пребывание на "Энфилде".



"Однажды Юрген уже сказал, что готов рассмотреть такую возможность, если у Йоахима Лева больше не будет желания тренировать национальную команду. Это вариант для него".



"Тем не менее, у него есть контракт до 2022 года, который в "Ливерпуле" даже хотели бы продлить".



"Как я уже говорил, он комфортно себя чувствует там. Во время недавнего парада он смог снова ощутить, каким великим клубом является "Ливерпуль" и что он находится в правильном месте в правильное время".



"В данный момент нет такой цены, за которую можно было бы переманить Юргена. В его случае очень сложно назвать трансферную стоимость".



"Как можно назначить за него цену, если за три года при нем стоимость клуба возросла с менее чем 900 миллионов фунтов до почти 2.8 млрд. фунтов? Это так не работает".



"Его работу очень высоко ценят в "Ливерпуле", потому что он преуспел в превращении "Ливерпуля" в европейский топ-клуб. Победа в Лиге Чемпионов лишь дополнительно укрепила их облик".



"Он не только восстановил веру в "Ливерпуль", но и удовлетворил собственную жажду трофеев".



"Даже без титула Премьер-Лиги, он заработал отличную репутацию и наслаждается этим. Юрген счастлив там, ему очень комфортно там, но это правда, что победа в Лиге Чемпионов сняла определенное напряжение", — сообщил агент Марк Кошице Die Welt.