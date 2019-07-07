Магуайр будет стоить "Юнайтед" 90 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает приобрести Харри Магуайра за 90 миллионов фунтов и готов сделать защитника "Лестера" своим третьим самым высокооплачиваемым игроком.

Напомним, в начале текущей недели "Лестер" отказался продать Магуайра в "Юнайтед" за 70 млн. фунтов. На "Кинг Пауэр" есть уверенность, что они смогут выручить за своего ведущего игрока до 100 млн. фунтов.



По информации The Sun, столь высокая цена заставила "Манчестер Сити" выйти из борьбы за 26-летнего защитника сборной Англии, а вот "красные дьяволы" отступать не собираются.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" и "Лестер" могут сойтись на сумме компенсации в 90 млн. фунтов. Вдобавок "лисам" необходимо подыскать адекватную замену Харри.



Проще всего "красным дьяволам" будет договориться с самим Магуайром, которому они готовы платить 250 тыс. фунтов — почти в три раза больше, чем Харри имеет в "Лестере". Больше на "Олд Траффорд" получают только Поль Погба и Алексис Санчес.