Магуайр будет стоить "Юнайтед" 90 млн. фунтов

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" рассчитывает приобрести Харри Магуайра за 90 миллионов фунтов и готов сделать защитника "Лестера" своим третьим самым высокооплачиваемым игроком.

Напомним, в начале текущей недели "Лестер" отказался продать Магуайра в "Юнайтед" за 70 млн. фунтов. На "Кинг Пауэр" есть уверенность, что они смогут выручить за своего ведущего игрока до 100 млн. фунтов.

По информации The Sun, столь высокая цена заставила "Манчестер Сити" выйти из борьбы за 26-летнего защитника сборной Англии, а вот "красные дьяволы" отступать не собираются.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" и "Лестер" могут сойтись на сумме компенсации в 90 млн. фунтов. Вдобавок "лисам" необходимо подыскать адекватную замену Харри.

Проще всего "красным дьяволам" будет договориться с самим Магуайром, которому они готовы платить 250 тыс. фунтов — почти в три раза больше, чем Харри имеет в "Лестере". Больше на "Олд Траффорд" получают только Поль Погба и Алексис Санчес.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 16:00

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  1. kojan 07.07.2019 17:04 # kojan
    По информации The Sun,

    Источник: http://fapl.ru/posts/71906/
    источник и инфа чисто для лузерни поумничать, все мозги-то в геморрое...

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  2. maxvel 07.07.2019 16:15 # maxvel
    это они красноносого алкаша послушали?
    чисто клуб пидарасов

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  3. ilovemanutd 07.07.2019 16:12 # ilovemanutd
    Пора сказать этим ебаклакам, что если игрок стоит 90 млн. фунтов, то это не значит, что ему нужно увеличивать зарплату в 3 раза

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  4. mrmagd 07.07.2019 16:09 # mrmagd
    Он того стоит, но очень жаль, что в недоклуб...

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  5. bes-ter 07.07.2019 16:07 # bes-ter
    Пусть меняют на погбу. Вот жирный удивится

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