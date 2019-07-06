FA примет участие в гей-параде

Прайд FA примет участие в ежегодном гей-параде (Pride in London ), который пройдет в Лондоне в эту субботу.

Как сообщает Sky Sports, это будет первое участие Ассоциации в лондонском прайде — футбольные чиновники встанут в одни ряды с представителями ЛГБТ-меньшинств.

"Будучи организацией, которая управляет английским футболом, FA стремится подавать пример, чтобы помогать культурным изменениям в нашем виде спорта".

"Прайд — это один из самых легендарных социальных и культурных моментов, причем не только в стране, но и в мире. Мы убеждены, что футбол обладает уникальной способностью объединять людей, независимо от того, кто они такие и откуда они".

"FA прилагает огромные усилия, чтобы вовлечь ЛГБТ-сообщество и отдельных его представителей в игру, так что наше участие в параде — естественный шаг на этом пути", — сообщил исполнительный директор FA Мартин Гленн.

Добавим, что в прошлогоднем прайде приняло участие более 30 тыс. людей, собрав более миллиона зрителей на улицах Лондона.


Метки FA

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2019 06:00

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  1. iceteam 06.07.2019 06:32 # iceteam
    Лаказет, посередине?

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  2. fowler9 06.07.2019 06:28 # fowler9
    Искренне надеюсь, что какой-нибудь Саддам,переедет весь гей-парад на своем большом грузовике!

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  3. januzaj00 06.07.2019 06:18 # januzaj00
    Это уже не смешно.

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  4. nightwishuk 06.07.2019 06:10 # nightwishuk
    Толерасты совсем ебанулись

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