FA примет участие в гей-параде

FA примет участие в ежегодном гей-параде (Pride in London ), который пройдет в Лондоне в эту субботу.

Как сообщает Sky Sports, это будет первое участие Ассоциации в лондонском прайде — футбольные чиновники встанут в одни ряды с представителями ЛГБТ-меньшинств.



"Будучи организацией, которая управляет английским футболом, FA стремится подавать пример, чтобы помогать культурным изменениям в нашем виде спорта".



"Прайд — это один из самых легендарных социальных и культурных моментов, причем не только в стране, но и в мире. Мы убеждены, что футбол обладает уникальной способностью объединять людей, независимо от того, кто они такие и откуда они".



"FA прилагает огромные усилия, чтобы вовлечь ЛГБТ-сообщество и отдельных его представителей в игру, так что наше участие в параде — естественный шаг на этом пути", — сообщил исполнительный директор FA Мартин Гленн.



Добавим, что в прошлогоднем прайде приняло участие более 30 тыс. людей, собрав более миллиона зрителей на улицах Лондона.